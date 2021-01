US-Börsen legen zu -- ATX schließt über 3.000 Punkten -- DAX fällt letztlich zurück -- Asiatische Börsen schließen mehrheitlich mit kräftigen Gewinnen

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag fester, der DAX konnte seine Gewinne nicht halten. Die Wall Street präsentiert sich mit Zuschlägen. An den Börsen in Fernost war keine einheitliche Entwicklung zu sehen, die Gewinne überwogen jedoch.

AUSTRIA

Die Wiener Börse setzte ihre Aufwärtsbewegung am Dienstag fort.

Der ATX stand schon kurz nach Handelsstart höher und notierte auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone. Er knackte damit erstmals seit Ende Februar des vergangenen Jahres wieder die Marke von 3.000 Punkten. Aus dem Handel schied er letztlich 0,41 Prozent höher bei 3.002,26 Zählern.

Etwas Unterstützung lieferten die Daten des deutschen Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Jänner überraschend deutlich aufgehellt. Was die aktuelle Lage angeht, wird diese viel negativer bewertet, doch auch dieser Wert hat sich minimal verbessert.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich im Dienstagshandel verhalten.

Der DAX eröffnete den Handel noch mit einem Plus, im Verlauf schmolzen die Gewinne jedoch dahin. Letztlich verließ der deutsche Leitindex das Geschäft bei 13.815,06 Punkten (-0,24 Prozent).

Am Tag vor dem Machtwechsel blickten die Anleger dort neben weiteren Banken-Quartalszahlen auf Janet Yellen. Laut der Commerzbank wird die designierte US-Finanzministerin für neue Hilfen im großen Stil werben. Die Pläne von Joe Biden für ein 1,9 Billionen US-Dollar schweres Corona-Konjunkturpaket sind bekannt. Wenn Biden am Mittwoch vereidigt wird, sieht Volkswirt Carsten Mumm von der Privatbank Donner & Reuschel aber keinen schnellen Kurstreiber, der den DAX über 14.000 Punkten in Richtung des jüngst aufgestellten Rekordes treiben könnte. "Sofortige Auswirkungen an den Börsen dürften sich kaum ergeben, auch wenn Börsianer wohl sehnlichst erste Impulse durch die neue Regierung erwarten", so der Experte.

WALL STREET

Am Dienstag präsentiert sich der US-Handel freundlich.

Der Dow Jones startete 0,24 Prozent fester bei 30.887,42 Punkten und setzt sich anschließend auf positivem Terrain fest. Auch der NASDAQ Composite eröffnete 1,03 Prozent im Plus bei 13.132,73 Zählern und verbleibt in Grün.

Einen Tag vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten haben die Anleger am Dienstag auf den Demokraten Joe Biden und sein Team gesetzt. Damit hält sich der Dow in Schlagdistanz zum Rekordhoch vom Donnerstag. Am Montag waren die US-Börsen wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" geschlossen geblieben. Analyst Simon Deeley von der Bank RBC sprach von einer "klar auf Risiko eingestellten Stimmung" der Investoren. In deren Fokus stehe Bidens Amtseinführung und die damit verbundene Aussicht auf ein 1,9 Billionen US-Dollar schweres Hilfspaket für die Wirtschaft und das Land.

ASIEN

An den Börsen in Asien waren am Dienstag gemischte Vorzeichen zu sehen, es dominierten jedoch die Gewinne.

Der japanische Leitindex Nikkei kletterte bis zur Schlussglocke um 1,39 Prozent auf 28.633,46 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite bei 3.566,38 Stellen um 0,83 Prozent schwächer. Beobachter berichteten von Gewinnmitnahmen.

In Hongkong ging der Hang Seng 2,7 Prozent fester bei 29.642,28 Punkten aus dem Handel.

Die Anleger blickten mit viel Zuversicht auf die Anhörung der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen vor dem Finanzausschuss des US-Senats, hieß es. Die Hoffnung sei, von der ehemaligen Chefin der US-Notenbank mehr über das geplante Stimuluspaket der neuen US-Regierung zu erfahren. Schon vor ihrer Anhörung hat Yellen sich für ein umfangreiches Hilfspaket ausgesprochen.

Berichten zufolge wird sie sich auch zum freien Wechselkurs des Dollar bekennen. Aus dem Umfeld des neuen US-Präsidenten Joe Biden war derweil zu hören, dass kein niedrigerer Außenwert der Heimatwährung angestrebt werde, um sich so Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Diese Botschaft dürfte in den exportorientierten asiatischen Ländern gerne gehört werden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX