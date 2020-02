ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen fester

Der heimische Aktienmarkt verzeichnet zur Wochenmitte leichte Zuwächse. Der DAX weist grüne Vorzeichen aus. An den Aktienmärkten in Fernost geht es am Mittwoch bergauf.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte mit positiven Vorzeichen.

Der Leitindex ATX tendiert im frühen Handel auf grünem Terrain.

Nach den klaren ATX-Vortagesverlusten geht es zur Wochenmitte mit dem heimischen Aktienmarkt wieder etwas nach oben. Auch an den europäischen Leitbörsen herrscht eine positive Anlegerstimmung vor.

Unverändert stehen aber die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Ausbreitung der Coronavirus in China im Fokus. Erst zu Wochenbeginn hatte wegen der wirtschaftlichen Folgen der Virus-Epidemie der iPhone-Hersteller Apple seine Umsatzprognose für das laufende Quartal kassiert.

Unter den Einzelwerten in Wien rutscht die Palfinger-Aktie deutlich ab. Nach den Rekordzahlen für 2019 hat der Salzburger Kranhersteller am Dienstagabend noch eine Gewinnwarnung für das laufende Auftaktquartal 2020 nachgereicht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch freundlich.

Der DAX eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,51 Prozent bei 13.751,05 Punkten und hält sich auf diesem Niveau.

Am deutschen Aktienmarkt scheinen die Anleger zur Wochenmitte die jüngste Schwäche gleich wieder zum Einstieg zu nutzen. China will Kreisen zufolge seinen vom Coronavirus gebeutelten Fluggesellschaften unter die Arme greifen. Dabei könne es um direkte Geldspritzen oder angeordnete Fusionen gehen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und beruft sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen.

Das Reich der Mitte wolle die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus so gering wie möglich halten, für die Börsen und die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung sei das ein ganz klar positives Zeichen, kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die jüngste Entwicklung. Das Eingreifen des Staates zeige aber auch den Ernst der Lage.

Das Coronavirus belastet in zunehmendem Mass die Wirtschaft mit ihren weltweiten Verflechtungen. Zu Wochenbeginn erst hatte wegen der wirtschaftlichen Folgen der Virus-Epidemie der iPhone-Hersteller Apple seine Umsatzprognose für das laufende Quartal kassiert.

An diesem Mittwoch nimmt am deutschen Aktienmarkt die Berichtssaison mit Jahreszahlen der Deutschen Telekom und Covestro aus dem DAX ihren Fortgang. Auch einige Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe stehen mit Bilanzen im Fokus. Am Abend wird das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht.

WALL STREET

Der Dow Jones tendierte nach dem langen Wochenende am Dienstag leichter.

Der Dow Jones startete bereits schwächer in den Handelstag und gab anschließend weiter ab. Zum Handelsende verlor er 0,56 Prozent auf 29.232,12 Punkte. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite bewegte sich ebenfalls auf rotem Terrain, konnte seine Verluste im Verlauf jedoch eingrenzen und schloss 0,02 Prozent tiefer bei 9.732,74 Zählern.

Ausgerechnet der Börsenliebling Apple erinnerte Anleger an die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirusepidemie in China. Der Technologiegigant kann die aktuelle Umsatzprognose für das bis Ende März laufende Geschäftsquartal nicht halten.

"Das ist ein Realitätscheck, dass es wirklich passiert. Es ist zwar keine grosse Überraschung, dass die Weltwirtschaft bis hin zur kalifornischen Technologie betroffen ist, aber Börsianer fühlen sich nun bestätigt", kommentierte Makrostratege Kit Juckes von der Societe Generale die Schlagzeilen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen insgesamt bleiben aber weiterhin ungewiss. Das gilt auch für eine weitere Hiobsbotschaft. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump liebäugelt mit der Beschränkung der Chip-Zulieferungen nach China wegen des Huawei-Streits.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien legten am Mittwoch mehrheitlich zu.

In Tokio gewann der Nikkei bis zum Handelsende 0,89 Prozent auf 23.400,70 Indexeinheiten.

Auf dem chinesischen Festland stand Shanghai Composite dagegen letztlich 0,32 Prozent tiefer bei 2.975,40 Zählern. Daneben verbuchte der Hang Seng einen Zuwachs von 0,46 Prozent auf 27.655,81 Punkte.

An den asiatischen Marktplätzen setzten sich am Mittwoch die Schaukelbörsen fort. Nach den zum Teil kräftigen Vortagsverlusten war nun teils wieder Erholung angesagt. Begründet wurde die wieder freundlichere Stimmung mit einer weiteren Verlangsamung bei der Ausbreitung des Virus in China und neuen Stimulierungsmaßnahmen Pekings und Seouls. Die Wall Street hatte am Vortag die Verluste im späten Verlauf vermindert, angeführt von Apple, die nach ihrer Umsatzwarnung am Ende nur noch 1,8 Prozent nachgaben; im frühen Geschäft waren es über 3 Prozent.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa