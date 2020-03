Asiens Börsen im Minus

Die Märkte in Fernost weisen am Donnerstag negative Vorzeichen aus. An der Wall Street ging es Am Mittwoch deutlich abwärts. Der heimische Markt verbuchte zur Wochenmitte Abschläge. Der deutsche Leitindex tendierte tief in der Verlustzone.

AUSTRIA

An der Wiener Börse ging es zur Wochenmitte erneut abwärts.

Der Leitindex ATX brach erneut ein und verliert schlussendlich 7,79 Prozent auf 1.630,84 Zähler.

Die Coronakrise hielt die internationalen Börsen wie auch den heimischen Aktienmarkt weiter fest im Griff.

Am Mittwoch standen in Wien nun einige Zahlenvorlagen am Programm. Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat ihre ursprünglichen Prognosen für das Kreditwachstum 2020 zurückgenommen, sie rechnet für 2020 nun mit einer schweren Rezession. Unterdessen meldete der Verbund, 2019 seine Jahresziele bei operativem Ergebnis und Nettogewinn erreicht zu haben. Daneben hat der Ölfeldausrüster Schoeller Bleckmann 2019 seinen Nettogewinn fast verdoppelt und will die Dividende je Aktie erhöhen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt geriet am Mittwoch unter Druck.

Der DAX verlor zum Handelsstart bereits deutlich und fiel im Verlauf tiefer in die Verlustzone, bis er 5,56 Prozent schwächer bei 8.441,71 Punkten.

Nach einer Stabilisierung am Vortag setzte sich am deutschen Aktienmarkt der Ausverkauf zur Wochenmitte fort. "Der DAX befindet sich weiterhin im Crash-Modus", sagte Analyst Martin Utschneider von der Bank Donner & Reuschel. Nachhaltig entschärfen werde sich die Lage wohl erst mit einem umfassenden Rückgang der Zahl der mit dem Virus Infizierten. Viele Ökonomen rechnen damit, dass Deutschland wegen des Virus in eine Rezession abrutscht.

Interessant dürfte es für den DAX bei etwa 8.150 Punkten werden. Auf diesem Niveau lagen die Höchststände der Börsenjahre 2000 sowie 2007 und 2008. Analysten werten diese Zone als wichtige Unterstützung für den Leitindex.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch erneut auf tiefrotem Terrain.

Der Dow Jones sackte am Mittwoch unter die psychologisch wichtige 20.000-Zähler-Marke, zeitweise wurde der Handel sogar ausgesetzt. Am Ende kam es zu minimalen Stabilisierungstendenzen, der US-Leitindex schloss 6,29 Prozent schwächer bei 19.902.35 Punkten. Der Techwerte-Index Nasdaq-Composite sackte im Mittwochshandel ebenfalls erneut deutlich ab und schloss mit einem Abschlag von 4,70 Prozent bei 6.989,84 Indexpunkten.

Nach der Vortageserholung ging es an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte wieder kräftig bergab. Damit war die Gegenbewegung vom Dienstag, befeuert von einem Stimulipaket der US-Regierung zur Bewältigung der Coronavirus-Krise, nicht mehr als ein Zwischenspiel. Ohnehin hatten die Kurse trotz kräftiger Gewinne den zweistelligen Einbruch vom Montag längst nicht wettgemacht.

Im Rahmen diverser Massnahmen sollen insgesamt 1 Billion Dollar in die US-Wirtschaft gepumpt werden, wie US-Finanzminister Steven Mnuchin zu Journalisten sagte. Die Details des Pakets stehen noch nicht fest, doch sollten 250 Milliarden Dollar direkt an Privathaushalte - etwa in Form von Schecks - und Unternehmen gegeben werden, erfuhr das Wall Street Journal von Regierungsvertretern.

ASIEN

Auch am Donnerstag dominieren an Asiens Börsen die Bären.

In Japan steht der Nikkei gegen 07:00 MEZ 0,77 Prozent tiefer bei 16.598,14 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite 1,11 Prozent schwächer bei 2.698,49 Punkten. Für den Hang Seng geht es 3,14 Prozent abwärts auf 21.592,44 Indexeinheiten.

Mit erneut tiefroten Vorzeichen zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag. Die sich immer mehr verstärkenden Sorgen vor einer weltweiten Rezession vor dem Hintergrund einer nahezu ungebremsten Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie drücken weiter auf das Sentiment. In Europa sind inzwischen mehr Menschen an dem neuartigen Coronavirus gestorben als in Asien. Und auch in den USA breitet sich das Virus immer stärker aus. Dazu kommen sehr schwache Vorgaben von der Wall Street, auch wenn sich die Indizes deutlich von ihren Tagestiefs erholen konnten.

Die Notenbanken versuchen weiter gegenzusteuern, entweder mit Notzinssenkungen oder mit umfangreichen geldpolitischen Maßnahmen. So hat die Europäische Zentralbank (EZB) ein neues Anleihenkaufprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro aufgelegt, das die Wirtschaft der Eurozone vor dem sich weiter ausbreitenden Virus schützen soll. Die Kreditkosten für die südeuropäischen Länder sind zuletzt sprunghaft gestiegen. Das spiegelt die Besorgnis wider, dass die Regierungen der Region Schwierigkeiten haben könnten, ihren Verpflichtungen nachzukommen, wenn die Ausgabenanforderungen steigen. Die Entwicklung ruft Erinnerungen an die Schuldenkrise der Eurozone vor fast einem Jahrzehnt wach.

US-Präsident Donald Trump soll zur Ankurbelung der Konjunktur auch auf "Helikoptergeld" in Form von Direktzahlungen setzen. Wie aus einem Memo des Finanzministeriums hervorgeht, in das das Wall Street Journal Einsicht hatte, plant die Regierung zwei Runden von Direktzahlungen an die Amerikaner in Höhe von insgesamt 500 Milliarden Dollar, um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs abzuschwächen. Diese Direktzahlungen sollen als Teil des bis zu 1 Billion Dollar schweren Konjunkturpakets der Regierung erfolgen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX