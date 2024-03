Japans Notenbank mit Leitzinsanhebung: Asiens Börsen reagieren uneinheitlich

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigte sich zum Wochenauftakt etwas stärker.

Der ATX ging etwas fester in den Handel und bewegte sich auch anschließend im Plus. Letztendlich ging er 0,56 Prozent höher bei 3.429,30 Zählern in den Feierabend.

Diese Woche richten sich die Blicke vor allem auf die Zinssitzung in den Vereinigten Staaten. Hinsichtlich des Entscheids ließen zuletzt veröffentlichte Inflations- und Konjunkturzahlen sowie die zahlreichen Redebeiträge diverser Fed-Vertreter darauf schließen, dass die Zeit für Zinssenkungen noch nicht gekommen sei, so die Helaba in ihrem Tageskommentar. "Selbst für den Juni-Termin ist eine Senkung um 25 Basispunkte nicht mehr vollständig eingepreist." Interessant werde aber sein, was sich diesbezüglich anhand der Leitzinsprojektionen ablesen ließe.

Darüber hinaus stehen wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland und der Eurozone im Zentrum. Die Vorgabe für die ZEW-Umfrage, deren Veröffentlichung am Dienstag ansteht, sei vonseiten des ähnlich konstruierten Sentix-Konjunkturindex leicht negativ, schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tageskommentar. "Allerdings dürften sich die robusten Aktienmärkte positiv auswirken. Daher bleibt zu hoffen, dass der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen sein Niveau halten kann."

Auch Teuerungsdaten aus Österreich standen im Zentrum. Im Februar betrug die Inflationsrate 4,3 Prozent, das ist der niedrigste Wert seit Dezember 2021.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Montag stabil.

Der DAX eröffnete nahezu genau auf seinem Schlussstand von Freitag und zeigte sich im Handelsverlauf weitestgehend kaum bewegt. Zeitweise konnte er jedoch deutlicher steigen und wieder die 18.000-Punkte-Marke übertreffen. Zum Handelsschluss notierte der deutsche Leitindex jedoch wieder darunter. Er gab letztlich 0,02 Prozent auf 17.932,68 Punkte nach.

Gute Vorgaben von den asiatischen Börsen gaben den Kursen etwas Halt. So zog der Nikkei 225 dank des schwachen Yen wieder kräftig an und peilt eine Fortsetzung der jüngsten Rekordjagd an. Auch Chinas Börsen legten zu. Neue Daten des Landes zu Industrieproduktion und Einzelhandel deuten auf eine weitere Erholung der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft hin.

Es wird eine "Woche der Notenbanken" mit Zinsentscheiden in den USA, Großbritannien, Japan und der Schweiz. Die Anleger setzen insgesamt darauf, dass die Geldpolitik nach der Inflationsbekämpfung bald wieder gelockert wird. Besonders im Fokus steht die amerikanische Federal Reserve am Mittwochabend. Eine Beibehaltung des aktuellen Leitzinses gilt als ausgemachte Sache. Wichtiger für die Anleger sollten Hinweise auf den Zeitpunkt der seit langem erhofften Wende in der Geldpolitik sein.

Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA hatten Spekulationen auf eine mögliche erste Zinssenkung bereits vor der Juni-Sitzung abgekühlt. Die Aussagen der Fed am Mittwoch dürften "die Richtung der Aktienmärkte in New York und auch in Frankfurt in den kommenden drei Monaten bestimmen", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Inzwischen rechne nur noch eine hauchdünne Mehrheit mit einer US-Zinssenkung zur Jahresmitte.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Montag freundlich.

So eröffnete der Dow Jones Index bereits fester und hielt sich auch anschließend moderat im Plus. Er beendete den Handel 0,20 Prozent höher bei 38.790,43 Punkten. Deutlicher legte derweil der NASDAQ Composite zu. Er ging 0,82 Prozent stärker bei 16.103,45 Zählern aus dem Handel, nachdem er zum Start noch deutlicher gestiegen war.

Der Markt bewegte sich im Spannungsfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch und einer wieder steigenden KI-Fantasie. Mit Blick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch wird auf Aussagen zum weiteren Zinskurs der Fed gewartet. Bislang geht der Markt weiter davon aus, dass eine erste Zinssenkung im Juni erfolgen dürfte. Jedoch hatten die Inflationsdaten in der vergangenen Woche, die über den Erwartungen ausgefallen waren, die Karten noch einmal neu gemischt. Daher wird auf die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell gewartet.

Zu Wochenbeginn standen keine Konjunkturdaten auf der Agenda. Leicht stützend wirkten überraschend gute Konjunkturdaten aus China. Die chinesische Wirtschaftstätigkeit hat sich in den ersten beiden Monaten des Jahres leicht erholt. Das Wachstum der Industrieproduktion und der Investitionen übertraf die Prognosen des Marktes. Allerdings zeigte sich der Konsum schwach.

ASIEN

In Fernost zeigen sich die Märkte am Dienstag uneinheitlich.

In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,42 Prozent auf 39.908,25 Indexpunkte.

Verluste werden unterdessen vom chinesischen Festland gemeldet: Der Shanghai Composite büsst zeitweise 0,35 Prozent auf 3.074,04 Zähler ein. Auch in Hongkong dominieren die Verkäufe und schicken den Hang Seng zwischenzeitlich 1,06 Prozent auf 16.559,06 Punkte ins Minus.

Ein Ereignis von historischen Ausmaßen bewegt die Börsen in Südostasien und Australien am Dienstag im späten Geschäft kaum. Dafür gerät der Yen mit dem Ausstieg der japanischen Notenbank aus der ultralockeren Geldpolitik nochmals unter Druck, nachdem er bereits in den Tagen zuvor abgewertet hatte. Die Bank of Japan verabschiedet sich von negativen Zinsen und hebt erstmals seit 2007 die Leitzinsen an - um 10 Basispunkte auf null bis 0,1 Prozent. Auch die unorthodoxen Maßnahmen zur Kontrolle der Zinskurve werden eingestellt. Der Kauf von Staatsanleihen soll aber zunächst weiterlaufen, andere Kaufprogramme enden dagegen.

Die Schritte der Zentralbank sind mehrheitlich erwartet worden, zudem bescheinigen Marktakteure der Notenbank weiterhin einen taubenhaften Grundton, zumal der Leitzinskorridor von null bis 0,1 Prozent weiterhin extrem niedrig ausfällt. Allerdings kommt der Schub vom Devisenmarkt, wo der Yen gehörig unter Druck gerät und die exportlastige Börse in Japan somit befeuert.

In China fallen die Kurse dagegen: Auch hier steht die Geldpolitik im Mittelpunkt, Anleger warten auf die Zinsentscheidung der People's Bank of China am Mittwoch. Hoffnungen auf eine Zinssenkung zur Ankurbelung der lahmenden Konjunktur dürften enttäuscht werden, heißt es im Handel. Daten am Vortag hatten Licht und Schatten präsentiert und Argumente für und gegen eine Zinssenkung geliefert.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX