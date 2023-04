Asiens Börsen in Rot

Die Börsen in Fernost notieren am Mittwoch in der Verlustzone.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt beendete die Dienstagssitzung am Dienstag in der Gewinnzone.

Der ATX notierte kurz nach Handelsbeginn bereits höher und proitierte auch im weiteren Verlauf von einer guten Stimmung. Letztlich beliefen sich die Gewinne auf 0,55 Prozent bei einem Schlussstand von 3.275,89 Zählern.

Am Dienstag richtete sich die Aufmerksamkeit auf die Berichtssaison in den USA, wo sowohl Goldman Sachs als auch die Bank of America (BoA) ihre Bücher geöffnet hatten und die Anleger nicht wirklich überzeugten. In der Früh hatten Konjunkturdaten aus China noch Rückenwind geliefert.

Hinsichtlich impulsgebender Nachrichten zu heimischen Einzelwerten standen hierzulande vor allem Analysen im Zentrum. So waren BAWAG-Aktien stark nachgefragt und stiegen an. Goldman-Experten haben die Aktienbewertung des heimischen Geldhauses mit der Anlageempfehlung "Neutral" aufgenommen. Die Expertenrunde um Andreas Scheriau legte das Kursziel bei 56 Euro fest.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag fester.

Der DAX startete fester und blieb auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Gegen frühen Nachmittag markiert das deutsche Börsenbarometer ein neues Zwölf-Monats-Hoch bei 15.916,28 Punkten. Der Schlussstand betrug dann 15.882,67 (plus 0,59 Prozent).

Für den DAX ging es am Dienstag nach seinem kleinen Rücksetzer zum Wochenstart wieder nach oben. Der Aufwärtsschwung hält sich aber erst einmal in Grenzen. Seinen bisher höchsten Stand von 16'290 Punkten hatte der DAX im November 2021 erreicht, diese Marke bleibt im Visier. Aus Asien kamen am Morgen positive Wirtschaftsdaten aus China, die Kurse dort gaben aber moderat nach. Das Thema möglicher weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed beschäftigt die Anleger nach wie vor. Derweil geht die Berichtssaison in Europa und in den USA weiter. Am Nachmittag standen vor allem die Quartalszahlen weiterer US-Banken wie Goldman Sachs im Blick.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen am Dienstag mit neutraler Tendenz.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung wenig verändert. Zunächst ging es weiter bergab, doch in den späten Handelsstunden näherte sich der US-Index der Nulllinie. Letztlich ging er minimale 0,03 Prozent tiefer bei 33'976,63 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige NASDAQ Composite legte zum Start dagegen zu. Im weiteren Verlauf fiel er auf den Bereich des Vortagesschlusskurs zurück, wo er auch schloss. Bei 12'153,41 Einheiten (minus 0,04 Prozent) ging der Index aus dem Handel.

Wichtige Geschäftszahlen aus dem Finanzsektor lieferten Licht und Schatten und befeuerten die Kauflaune kaum. Dies gilt umso mehr, weil die Wettbewerber Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo zuletzt mit überzeugenden Zahlenvorlagen die Messlatte hoch gehängt hatten. Am Dienstag wurden die frischen Quartalszahlen der Bank of America positiv aufgenommen, während Anleger die Goldman Sachs-Zahlen angesichts eines deutlichen Gewinnrückgangs eher mit Ernüchterung aufnahmen.

Etwas stützend wirkten positive Daten aus China, denn die Wirtschaft dort hat sich im ersten Quartal nach dem Auslaufen der coronabedingten Restriktionen deutlich erholt. Die Wiederbelebung des Wachstums dürfte der Weltwirtschaft Auftrieb verleihen. Die chinesische Wirtschaft wuchs etwas deutlicher als erwartet. Allerdings fällt das Wachstum im langfristigen Vergleich eher mau aus. China sei nicht im Begriff, die Rolle zu wiederholen, die es nach der Finanzkrise 2008/09 gespielt habe, mahnten Ökonomen allerdings.

Nach Börsenschluss veröffentlichte Netflix sein Zahlenwerk, das die Anleger in einer ersten Reaktion nicht überzeugen konnte - die Aktie sank im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise zweistellig.

ASIEN

Die wichtigsten Indizes in Asien zeigen sich am Mittwoch mit Verlusten.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise mit einem Verlust von 0,26 Prozent bei 28.584,36 Punkten.

In China zeigte sich der Shanghai Composite zeitweise um 0,15 Prozent schwächer bei 3.388,33 Zählern. Daneben nimmt in Hongkong der Hang Seng um 0,66 Prozent auf 20.514,39 Stellen ab (7:40 MEZ).

Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Die US-Quartalsberichtssaison der Unternehmen lieferte durchwachsene Signale. Zudem richten sich die Blicke weiter auf die Geldpolitik der US-Notenbank vor dem bald anstehenden Zinsentscheid.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX