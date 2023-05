Asiens Börsen uneinheitlich

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt ging es am Donnerstag aufwärts.

Der ATX zeigte sich mit grünen Vorzeichen und schloss 0,43 Prozent höher bei 3.153,26 Zählern.

In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt stärker als erwartet verbessert. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 22.000 auf 242.000 gefallen. An den Finanzmärkten war im Schnitt mit einem Rückgang auf 251.000 Anträge gerechnet worden. Zudem hat sich das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia im Mai stärker erholt als erwartet. Der Indikator für die Industrie (Philly-Fed-Index) stieg um 20,9 Punkte auf minus 10,4 Punkte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf minus 20,0 Punkte erwartet.

Unterstützung erhielten die Börsen auch weiter von der Hoffnung auf Fortschritte im Streit über eine Abhebung der US-Schuldenobergrenze. Ein Durchbruch gab es im Schuldenstreit allerdings noch nicht. Gibt es keine Lösung, droht den USA schon im Juni ein Zahlungsausfall - mit wohl schweren Folgen für die Weltwirtschaft.

Anleger in Frankfurt griffen am Donnerstag zu.

Der DAX baute seine anfänglichen Gewinne im Verlauf weiter aus. Zeitweise gingt es bis auf 16.230,44 Punkte nach oben, das war in greifbarer Nähe zu dem Allzeithoch bei 16.290 Zählern. Letztlich schloss er mit einem Plus von 1,33 Prozent bei 16.163,36 Punkten.

Nach rund zwei Wochen der Starre war dem DAX zum Handelsauftakt am Donnerstag der Sprung über die Marke von 16.000 Punkten gelungen. Dabei nahm der Leitindex den Schub von den US-Börsen mit, wo ein Hoffnungsschimmer im Schuldenstreit für frischen Wind gesorgt hatte. Der Marktexperte und technische Analyst Christoph Geyer hatte bereits am Vortag darauf hingewiesen, "dass es wie eine Initialzündung wirken kann, wenn der DAX den aufgebauten Widerstand überspringt." Generell verläuft das Handelsgeschehen am Feiertag "Christi Himmelfahrt" aber eher gemächlich.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich im Donnerstagshandel in Grün.

Der Dow Jones Index wechselte nach einem leicht positiven Start im weiteren Verlauf mehrfach das Vorzeichen und schloss letztlich 0,34 Prozent höher bei 33.535,91 Punkten. Auch der NASDAQ Composite war mit einem kleinen Gewinn gestartet, jedoch baute er diesen anschließend kräftig aus und ging 1,51 Prozent stärker bei 12.688,84 Punkten aus dem Handel.

Insgesamt herrschte am Aktienmarkt unverändert Zuversicht, dass der politische Streit um die Schuldenobergrenze in der weltgrößten Volkswirtschaft rechtzeitig beigelegt wird. Tags zuvor hatten hochrangige Vertreter der Demokraten und Republikaner über das Treffen mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus von positiven Zeichen gesprochen. Anfang Juni könnte ein Zahlungsausfall drohen, wenn keine Einigung erzielt wird.

Am Donnerstag nun zeigte sich der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, mit Blick auf eine baldige Einigung optimistisch. "Wir sind noch nicht da. (...) Aber ich sehe den Weg", sagte er. "Wie ich schon zuvor gesagt habe, wäre es wichtig, dass wir versuchen, eine grundsätzliche Einigung irgendwann in dieser Woche zu erzielen." Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus darüber wäre dann in der kommenden Woche möglich.

Gestützt wurden die Kurse zudem durch recht robuste Konjunkturdaten. So gingen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlicher als erwartet zurück. Zudem trübte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Mai nicht so stark ein wie prognostiziert.

ASIEN

Am Freitag tendieren die asiatischen Börsen in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei kann zeitweise 0,82 Prozent auf 30'822,96 Punkte zulegen.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil 0,13 Prozent auf 3'301,59 Zähler nach oben. In Hongkong notiert der Hang Seng währenddessen mit einem Minus von 0,96 Prozent bei 19'538,60 Stellen (7.00 Uhr MESZ).

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Freitag mit einer uneinheitlichen Tendenz. Während die meisten Börsen Aufschläge verzeichnen, gibt der Aktienmarkt in Hongkong deutlich nach.

Von der Wall Street kamen erneut positive Vorgaben. Stützend hatte hier weiter die Hoffnung auf eine rechtzeitige Beilegung des Streits um die US-Schuldenobergrenze gewirkt, bevor es zu einer Zahlungsunfähigkeit kommt.

Rückenwind kommen die japanischen Börsen von der Berichtssaison und der Erwartung einer baldigen Einigung im US-Schuldenstreit, heisst es.

Indessen hat sich die Teuerung in Japan etwas beschleunigt. Die Verbraucherpreise stiegen im April um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, verglichen mit einem Anstieg von 3,2 Prozent im März. In der Kernrate stiegen die Preise um 3,4 Prozent nach 3,1 Prozent im Vormonat. Die Unternehmen hätten zum Beginn des Geschäftsjahres ihre Produktpreise angehoben, heisst es hierzu aus dem Markt. Der Yen notiert nach den Preisdaten fester. Der Dollar gibt 0,2 Prozent nach auf 138,45 Yen. Einige Anleger setzten darauf, dass die Bank of Japan ihre Gelpolitik eher früher als später straffen könnte, so Matt Simpson, Marktanalyst bei City Index und FOREX.com.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX