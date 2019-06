Der heimische Markt zeigt sich am Mittwoch mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex notiert ohne große Veränderung. Die asiatischen Börsen gewinnen am Mittwoch kräftig hinzu.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigt sich zur Wochenmitte leichter.

Der ATX tendiert auf rotem Terrain.

Nach einem starken Vortag an den europäischen Börsen kommt es am Mittwoch zu Gewinnmitnahmen. Lockere geldpolitische Signale des EZB-Präsidenten Mario Draghi hatten am Dienstag an den Aktienmärkten beflügelt. Positive Vorgaben kamen nun auch von der Wall Street und aus Asien. Die Meldungslage auf Unternehmensseite gestaltet sich sehr dünn. Am Abend sollte die US-Zinsentscheidung ins Blickfeld rücken.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex pendelt im Mittwochshandel um die Nulllinie.

Der DAX startete mit einem minimalen Minus von 0,08 Prozent bei 12.321,43 Punkten. Auch im weiteren Verlauf bewegt er sich in einer engen Range um den Vortagesschluss.

Nach dem Kurssprung des DAX vom Dienstag bleiben die Anleger zur Wochenmitte gut gelaunt. Gewinnmitnahmen zeichnen sich nicht ab. Lockere geldpolitische Signale des EZB-Präsidenten Mario Draghi hatten tags zuvor das Ruder herumgerissen und den anfangs schwächelnden DAX nach oben katapultiert. Mit einem Umschwung um fast 3 Prozent schloss der Index die Kurslücke von Anfang Mai zumindest im Verlauf. Draghi hatte eine weitere Lockerung in Aussicht gestellt, sollte sich der Wirtschaftsausblick nicht verbessern und die Inflation im Euroraum nicht anziehen. In der Folge sackten die Renditen von Staatsanleihen deutlich ab - die der zehnjährigen Bundesanleihen auf ein Rekordtief und die ihrer US-Pendants auf den tiefsten Stand seit August 2017. Damit gibt es weiter gute Argumente für Aktieninvestments. Für viele Investoren fehlen schlicht die Alternativen.

Am Mittwoch steht nun die US-Notenbank im Fokus. Experten halten es für wahrscheinlich, dass die Fed verbal eine Zinswende vorbereiten wird. So rechnet Ökonomin Charlotte Heck-Parsch von der Landesbank BayernLB damit, dass die Notenbanker nicht mehr davon sprechen, dass sie mit Blick auf weitere Zinsentscheidungen "geduldig" bleiben.

WALL STREET

Am Dienstag präsentierte sich die Wall Street mit grünen Vorzeichen.

Der Dow Jones eröffnete mit einem kleinen Gewinn und baute diesen im weiteren Handelsverlauf deutlich auf zuletzt 1,36 Prozent und damit 26.466,83 Punkte aus. Auch der NASDAQ Composite zog um 1,39 Prozent auf 7.953,88 Zähler an.

Getrieben wurden die Aktienmärkte derzeit vor allem von der Hoffnung auf eine lockere Zinspolitik als Reaktion auf Signale einer sich abschwächenden Konjunktur. Am Vormittag europäischer Zeit hatte EZB-Präsident Mario Draghi bereits eine anhaltend lockere Geldpolitik angekündigt mit möglichen weiteren Schritten. Dies könnte auch die Bereitschaft zu entsprechendem Handeln der US-Notenbank erhöhen. US-Präsident Donald Trump hat sich bereits über die Euro-drückenden Bemerkungen Draghis beschwert.

Jedenfalls hat die Fed einigen Spielraum für Zinssenkungen. Zwar haben sich die Verbraucherausgaben in jüngster Zeit recht solide entwickelt, doch Produktion, Inflation und weltweites Wachstum zeigen Schwäche - und haben dies bereits vor den aktuellen Handelskonflikten getan. Die vorbörslich veröffentlichten Baubeginne lagen unter den Prognosen, allerdings wurde der Vormonat nach oben revidiert. Die Entscheidung der US-Notenbank erfolgt am Mittwoch im Verlauf des Nachmittagshandels New Yorker Zeit.

Allerdings warnen Teilnehmer vor zu hochgesteckten Erwartungen. "Eine nicht so taubenhafte Sprache könnte eine Enttäuschung für die Märkte sein und US-Aktien und -Anleihen ins Schlingern bringen", sagt Marktanalystin Ipek Ozkardeskaya von LCG Capital. Hauptrisikofaktor von geopolitischer Seite bleibt der Konflikt zwischen den USA und Iran. Von dort ist jederzeit mit Störfeuern für die Märkte zu rechnen.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien verbuchen zur Wochenmitte kräftige Auschläge.

In Tokio steht der Leitindex Nikkei 225 1,72 Prozent höher 21.333,87 Punkten. (Stand: 9.05 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,96 Prozent auf 2.917,95 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong kann unterdessen 2,3 Prozent auf 28.130,87 Indexpunkte zulegen.

Die Hoffnung auf Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China gemeinsam mit Zinssenkungsfantasie sorgt auf breiter Front für deutliche Aufschläge. Zuvor bereits war es in Europa und an der Wall Street kräftig nach oben gegangen.

Nach einem von US-Präsident Donald Trump als "sehr gut" beschriebenen Telefongespräch mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping gibt es wieder Hoffnung auf Bewegung in den derzeit festgefahrenen Handelsgesprächen. Laut Trump wird es Ende des Monats auf dem G20-Treffen in Japan zu einem "erweiterten" Treffen zwischen beiden Regierungschefs kommen.

Positiv auf die Stimmung wirkt daneben die Ankündigung von EZB-Präsident Mario Draghi, an der lockeren Geldpolitik in Europa festzuhalten und falls notwendig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Mit den Kommentaren von Draghi rückt die ohnehin schon mit Spannung erwartete anstehende US-Notenbanksitzung noch stärker in den Fokus. Mit einer Zinssenkung wird zwar nicht unmittelbar gerechnet, dafür mit Signalen für eine bevorstehende Lockerung der Geldpolitik. Dass US-Präsident Trump den diesbezüglichen Druck auf die US-Notenbank erhöht hat, dürfte dem allerdings eher nicht zuträglich sein, weil die US-Notenbanker nicht in den Ruch kommen wollen, nicht unabhängig zu agieren.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa