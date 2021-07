Corona- und Inflationssorgen: ATX gibt nach -- Roter Handelsverlauf beim DAX -- letztendlich deutliche Verluste an Asiens Börsen

Der heimische Aktienmarkt begrüßt die neue Handelswoche mit Verlusten. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. Schwächer präsentieren sich die Märkte in Fernost zum Wochenstart.

AUSTRIA

Der Wiener Handel zeigt sich zum Wochenstart mit Verlusten.

Der ATX war zunächst bei 3.390,24 Indexpunkten gestartet, im Verlauf geht es weiter auf rotes Terrain.

Nach den schwachen Vorgaben der US-Börsen vom vergangenen Freitag und der Fernost-Börsen die am heutigen Montag ebenso im Minus lagen, dominieren damit auch am heimischen Aktienmarkt die Verkäufer.

Datenseitig gestaltet sich der Wochenauftakt ruhig. Während aus Europa keinerlei marktbewegende Konjunkturzahlen erwartet werden, steht in den USA lediglich der NAHB-Index zu Lage am Wohnungsmarkt an. Trotz des bereits hohen Niveaus des Indikators, wird laut den Experten der Helaba mit einem weiteren Anstieg gerechnet.

DEUTSCHLAND

Nach den Freitagsverlusten geht es auch zum Start der neuen Handelswoche am deutschen Aktienmarkt nach unten.

Der DAX ist mit einem Abschlag von 0,76 Prozent bei 15.420,14 Punkten in den Handel eingestiegen und vergrößert Sein Minus im weiteren Verlauf auf zeitweise mehr als zwei Prozent.

Damit droht dem DAX abermals ein Rutsch unter die 50-Tage-Linie, die er am Freitag noch mit Mühe in etwa verteidigen konnte. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend. Die Zwischentiefs von Mitte Juni und Anfang Juli bei knapp über 15.300 Punkte rücken in den Fokus. Von hier aus war dem DAX jeweils eine rasante Erholung gelungen.

Mit Blick auf die gerade gestartete Berichtssaison zum zweiten Quartal ist der Marktstratege Mislav Matejka von der US-Bank JPMorgan optimistisch. Sie könnte noch stärker werden als die nach dem Auftaktquartal, bei zurückhaltenderer Stimmung der Anleger, so der Experte. Verglichen mit dem Vorkrisenniveau von 2019 erscheinen ihm die Erwartungen nicht allzu ambitioniert. Auch die Marktexperten der Bank Credit Suisse setzen in den nächsten Monaten weiter auf Aktienanlagen.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen zeigen sich am Freitag zurückhaltend.

Der Dow Jones eröffnete den Handel noch marginal fester. Im weiteren Handel gab er jedoch ab und präsentierte sich schlussendlich mit einem Verlust von 0,86 Prozent auf 34.687,85 Punkte. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls höher, doch auch er musste die Gewinne anschließend wieder abgeben und beendete den Freitagshandel 0,80 Prozent tiefer bei 14.427,24 Zählern.

Nach einem leicht positiven Start zeigten sich die US-Börsen am Freitag wie schon am Vortag mit einem leichteren Grundton. Sorgten zunächst wider Erwarten gestiegene Einzelhandesumsätze noch für Zuversicht, hat der Index des Verbrauchervertrauens der Uni Michigan dem Markt im Verlauf einen kleinen Dämpfer versetzt. Nicht nur fiel er deutlich stärker als erwartet, zugleich stiegen auch die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten zum Vormonat auf 4,8 von 4,2 Prozent.

ASIEN

Die Börsen in Asien gaben zum Wochenstart nach.

In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei verlor am ersten Handelstag der Woche 1,25 Prozent auf 27.652,74 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland endete der Handel unterdessen wenig verändert, der Shanghai Composite schloss mit einem Abschlag von 0,01 Prozent bei 3.539,12 Zählern etwa auf Freitagsniveau. Deutlich abwärts ging es unterdessen in Hongkong, wo der Hang Seng 1,81 Prozent auf 27.498,43 Zähler verlor.

Die wieder steigenden Corona-Zahlen in der Region schürten Befürchtungen, dass die Erholung der Wirtschaft ausgebremst werden könnte. Dazu gesellzen sich Inflationssorgen: Der am Freitag in den USA veröffentlichte Index des Verbrauchervertrauens der Universität Michigan war überraschend deutlich gesunken, sein Subindex für die Inflationserwartungen jedoch merklich gestiegen. In dieser Gemengelage flüchteten Anleger in vermeintlich sichere Häfen wie etwa die japanische Landeswährung. Der etwas festere Yen dämpft wiederum die Stimmung an der Tokioter Börse. Anleger blickten mit Sorge auf die sich wieder ausbreitende Corona-Pandemie, zumal in dieser Woche die Olympischen Spiele in Japan beginnen. In der ganzen Region unter Druck standen Aktien der Ölbranche, nachdem sich die Gruppe der OPEC+-Staaten am Wochenende auf eine Erhöhung der Fördermenge geeinigt hat und die Ölpreise daraufhin nachgeben.

