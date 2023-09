Anleger zurückhaltend: ATX und DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen schwächer

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt werden am Dienstag sinkende Kurse erwartet. Die wichtigsten asiatischen Märkte geben am Dienstag nach. Die US-Börsen erlebten einen ruhigen Wochenstart.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt werden am Dienstag weitere Verluste erwartet.

Der ATX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,24 Prozent tiefer bei 3.154 Puntken. Am Vortag schloss der ATX 0,65 Prozent leichter bei 3.161,84 Zählern.

Der heimische Aktienmarkt wird nach dem Rücksetzer am Montag zunächst kaum verändert erwartet. Am Berichtstag beginnt die zweitägige Sitzung der US-Notenbank, nach Handelsschluss am Mittwoch in Europa wird dann erwartet, dass sie unveränderte Zinsen mitteilen wird. Im Vorfeld dieses wichtigsten Termins der Woche dürften sich die Anleger in Zurückhaltung üben.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften auch am Dienstag das Risiko meiden.

Der DAX verliert vorbörslich zeitweise 0,18 Prozent auf 15.698 Punkte. Am Vortag schloss das deutsche Börsenbarometer bei 15.727,12 Punkten (minus 1,05 Prozent).

Die Unsicherheit vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed lässt die Anleger auch am Dienstag nicht los. Nach seinem schwachen Wochenauftakt dürfte der DAX nochmals etwas leichter in den Handel starten. An der Wall Street hatte sich am Vorabend nur wenig getan. Im Mittelpunkt steht die allgemeine Erwartung, dass es am Mittwoch keine erneute Zinserhöhung der amerikanischen Währungshüter geben wird und vielleicht auch Signale, dass die Zinsspirale ihr Ende erreicht.

"Die Börsen haben im Moment zwei große Belastungsfaktoren. Und beide hängen unmittelbar miteinander zusammen. Das sind der hohe Ölpreis und die hohen Zinsen", schreibt Experte Thomas Altmann von QC Partners. Während sich die Ölpreise zusehends der runden Marke von 100 Dollar nähern, wird die Sorge größer, dass dies die Inflation wieder antreibt. Laut Altmann gibt es im Moment einfach keine langfristig orientierten Käufer, die den DAX über die 16.000 Punkte treiben könnten. Dafür brauche es positive Nachrichten in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung oder die Geldpolitik.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Montag ohne große Ausschläge.

Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung marginal im Minus und pendelte den Tag über um die Nulllinie. Schlussendlich notierte das Börsenbarometer 0,02 Prozent im Plus bei 34.624,30 Punkten. Der NASDAQ Composite schloss 0,01 Prozent höher bei 13.710,24 Zählern, nachdem er schwächer startete.

An der Wall Street dominiert am Montag Vorsicht, da die Anleiherenditen steigen und die Teilnehmer auf die Aussagen der Fed am Mittwoch warten. Die Zehnjahresrenditen bewegen sich wieder in Richtung 16-Jahres-Hoch. Zudem notieren die US-Rohöl-Futures so hoch wie seit November vergangenen Jahres nicht mehr. Die Produktionskürzungen Saudi-Arabiens und Russlands tun ihre Wirkung, heißt es am Markt.

"Die Anleger sind zunehmend besorgt, dass die jüngste Datenflut auf eine steigende Inflation und möglicherweise ein längerfristig höheres Zinsumfeld hinweist, was den S&P 500-Index belasten könnte", sagt Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management.

Im Lauf der Woche wird es Hinweise geben, wie die Zentralbanken diese Entwicklungen sehen. Die US-Notenbank wird Mitte der Woche ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben, gefolgt von der Bank of England am Donnerstag und der Bank of Japan am Freitag. Die Fed dürfte den Leitzinssatz unverändert belassen, daher werden voraussichtlich die begleitenden Kommentare im Blick stehen. "Da die Anleger derzeit geteilter Meinung über die Aussichten für das nächste Jahr sind, könnten sich die jüngsten Überlegungen der Fed durchaus als marktbewegend erweisen", so Richard Hunter, Leiter des Bereichs Märkte bei Interactive Investor.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes geben am Dienstag nach.

In Tokio sinkt der japanische Leitindex Nikkei um 7:55 Uhr unserer Zeit nach der gestrigen Feiertagspause um 1,04 Prozent auf 33.183 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland bewegt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit bei 3.122 Zählern um 0,11 Prozent tiefer. In Hongkong gibt der Hang Seng derweil um 0,19 Prozent auf 17.897 Einheiten nach.

Viele Akteure halten sich im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch zurück und vermeiden Risiken, heisst es aus dem Markt. Auch die japanische Notenbank wird Ende der Woche über ihren weiteren geldpolitischen Kurs entscheiden.

Nach einem Feiertag zu Wochenanfang notiert hat die Tokioter Börse Nachholbedarf nach unten nach dem schwachen Wochenstart an den Aktienmärkten in der Region nach. Nach leichten Verlusten zu Handelsbeginn liegen Hongkong und Schanghai nahezu unverändert. Die jüngsten Stützungsmaßnahmen Pekings für die angeschlagene Wirtschaft stützen tendenziell, auch wenn Marktteilnehmer skeptisch sind, ob sie ausreichend sind. "Während die Konjunkturindikatoren in der vergangenen Woche besser als erwartet ausfielen, möchte der Markt noch mindestens ein bis zwei Monate lang bessere Daten sehen, bevor die Anleger wieder Vertrauen in die chinesischen Aktienmärkte fassen", so die Analysten von Nomura.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX