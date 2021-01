Vor Amtseinführung von Biden: ATX und DAX knapp im Plus erwartet -- Asiatische Indizes mit gemischten Vorzeichen

Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zeigen sich am Mittwoch vorbörslich nur wenig höher. An den Börsen in Asien entwickeln sich die Kurse am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen. Die Wall Street präsentierte sich mit Zuschlägen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit minimalen Gewinnen starten.

Der ATX zeigt sich vorbörslich um 0,13 Prozent höher bei 3'006,07 Punkten. Am Dienstag schied er letztlich 0,41 Prozent höher bei 3.002,26 Zählern aus dem Handel.

Mit einer wenig veränderten Eröffnung rechnen Marktteilnehmer am Mittwochmorgen. "Die Konsolidierung geht weiter", so ein Marktteilnehmer. Die Entwicklung in Italien mit dem Vertrauensvotum des Senats für Regierungschef Giuseppe Conte sei zwar positiv, aber eher eine Stütze gegen fallende Kurse als ein Treiber nach oben. Die positiven Impulse von den Impfstoffen seien eingepreist, genauso die konjunkturellen Stimuli der neuen US-Regierung. "Möglicherweise kommen die Impulse nun von der Berichtsaison", sagt der Marktteilnehmer.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt steuert am Mittwoch auf eine etwas höhere Eröffnung zu.

Der DAX zeigt sich vorbörslich mit einem Plus von 0,17 Prozent bei 13.839,20 Zählern. Am Dienstag verließ der deutsche Leitindex das Geschäft bei 13.815,06 Punkten (-0,24 Prozent).

Am Tag des Machtwechsels in den Vereinigten Staaten wird der deutsche Aktienmarkt zunächst nur wenig höher erwartet. Die Amtseinführung von Joe Biden als 46. Präsident der USA findet um 18 Uhr statt und wird nach dem Sturm auf das Kapitol vor zwei Wochen von noch strengeren Sicherheitsvorkehrungen begleitet als üblich. Die Märkte konzentrierten sich auf die positiven Pläne der neuen US-Regierung, billionenschwere Konjunkturhilfen zur Bekämpfung der Pandemie, sagte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Steuererhöhungen und wohl keine großen Veränderungen in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China blendeten sie aus, so der Experte. Die am Vortag in Deutschland beschlossene Verlängerung des Lockdowns mit gleichzeitig etwas verschärften Maßnahmen war am Markt bereits erwartet worden.

WALL STREET

Am Dienstag präsentierte sich der US-Handel freundlich.

Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 30.932,30 Punkten aus dem Handel. Auch der NASDAQ Composite schloss mit Gewinnen und ging mit einem Plus von 1,53 Prozent bei 13.197,18 Zählern in den Feierabend.

Einen Tag vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten haben die Anleger am Dienstag auf den Demokraten Joe Biden und sein Team gesetzt. Damit hielt sich der Dow in Schlagdistanz zum Rekordhoch vom Donnerstag. Am Montag waren die US-Börsen wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" geschlossen geblieben. Analyst Simon Deeley von der Bank RBC sprach von einer "klar auf Risiko eingestellten Stimmung" der Investoren. In deren Fokus stehe Bidens Amtseinführung und die damit verbundene Aussicht auf ein 1,9 Billionen US-Dollar schweres Hilfspaket für die Wirtschaft und das Land.

ASIEN

Die Börsen in Asien können sich am Mittwoch nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert geht bei 28.523,26 Punkten um 0,38 Prozent leichter in den Feierabend.

Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite gegen 8:00 Uhr unserer Zeit bei 3.580 Zählern mit 0,38 Prozent im Plus.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil mit einem Plus von 0,78 Prozent bei 29.874 Einheiten.

Die Vorgaben aus den USA sind positiv, allerdings hatten die meisten Aktienmärkte der Region schon am Dienstag kräftige Kursgewinne verzeichnet. Dazu kommt, dass der Dollar auf breiter Front etwas nachgegeben hat, was ungünstig für die asiatischen Exporteure ist.

Marktteilnehmer verweisen auf die Anhörung der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen und eine wiedererwachte Risikofreude der Anleger, die das Interesse am Dollar als Fluchtwährung in Krisenzeiten dämpfe. Yellen hatte unter anderem das Bekenntnis der USA zu marktbestimmten Wechselkursen betont und deutlich gemacht, dass das Land keinen schwächeren Dollar als Wettbewerbsvorteil anstrebe.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX