Zinsentscheid der Fed voraus: Asiens Börsen freundlich - Kein Handel in Japan

Die wichtigsten asiatischen Indizes stehen zur Wochenmitte im Plus. Der ATX und der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag fester. An der Wall Street waren positive Vorzeichen zu beobachten.

AUSTRIA

Anleger an der Wiener Börse wagten sich am Dienstag aus der Reserve.

Der ATX zeigte sich im frühen Verlauf kaum verändert. Die träge Laune am Vormittag wurde dann jedoch von einer positiven Grundstimmung abgelöst. Der ATX beendete den Handel 0,72 Prozent höher bei 3.453,88 Punkten.

Die Blicke richten sich zunehmend auf die Zinssitzung der Federal Reserve am Mittwoch. Zur Wochenmitte wird eine Senkung von einem Großteil der Expertinnen und Experten ausgeschlossen, allerdings erhoffen sich Anlegerinnen und Anleger Hinweise auf das weitere Vorgehen der Notenbank.

"Laut der CME Group liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung am 12. Juni bei 50,7 Prozent", schrieb Christian Henke von IG Markets in einem heutigen Kommentar. "Eine Woche zuvor gingen über 62 Prozent der befragten Anleger von einem Zinsschritt im Juni aus. Weitere Hinweise könnte Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch liefern."

Bereits heute hat die japanische Notenbank ihre Zinsentscheidung gefällt. Sie hob ihre Zinsen das erste Mal seit 17 Jahren an und verabschiedete sich somit von ihrer Negativzinspolitik.

Datenseitig stand zuletzt der deutsche ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen im Zentrum. Angesichts der absehbaren EZB-Zinswende beurteilen Börsenprofis die Konjunkturaussichten in Deutschland deutlich besser als zuletzt. Das Barometer für die Einschätzung in den kommenden sechs Monaten stieg im März um 11,8 Punkte auf plus 31,7 Zähler, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung mitteilte. Ökonomen hatten nur mit einer Verbesserung auf 20,5 Punkte gerechnet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich im Dienstagshandel freundlich.

Der DAX startete knapp im Minus, im Verlauf schaffte er jedoch den Sprung in die Gewinnzone und verabschiedete sich schließlich 0,31 Prozent stärker bei 17.987,49 Zählern in den Feierabend.

Im DAX dürfte sich am Mittwoch zunächst wenig tun. Der Index dürfte in Sichtweite der Marke von 18.000 Punkten bleiben, an der er sich zuletzt festgebissen hatte. Knapp darüber liegt bei 18.039 Punkten sein Rekordhoch.

Die "Woche der Notenbanken" findet am Abend in den USA ihre Fortsetzung. Dabei wird die Fed ihre Leitzinsen zwar voraussichtlich noch nicht verändern. Die Anleger erhoffen sich aber Hinweise, wann mit der ersten Zinssenkung zu rechnen ist und vor allem, wie stark die Notenbanker im Verlauf des Jahres an der Zinsschraube drehen werden.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag mit positiver Tendenz.

Der Dow Jones Index schloss 0,83 Prozent höher bei 39.110,79 Zählern. Der NASDAQ Composite ging 0,39 Prozent auf 16.166,79 Punkte nach oben.

Die Risikobereitschaft der Anleger lasse zumindest vorübergehend nach, da sie auf den nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch warteten, hiess es am Markt. Eine Zinssenkung steht dabei aber noch nicht zur Debatte. Im Fokus stehen die Projektionen der US-Notenbank mit einer ersten Lockerung, die sich Anleger derzeit noch mit einer knappen Mehrheit für Juni versprechen. Anleger wägten die geldpolitischen Perspektiven derzeit ab mit einem robusten Konjunktur- und Arbeitsmarktumfeld, hiess es. Zum Thema wurde auch, dass die japanische Notenbank nach 17 Jahren ihre Negativzinspolitik beendet.

ASIEN

Am Mittwoch legen die Börsen in Fernost zu.

In Tokio wird aufgrund eines Feiertges nicht gehandelt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verharrt somit auf seinem Schlussstand von Dienstag. Da hatte er um 0,66 Prozent auf 40.003,60 Punkte zugelegt.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite gegen 6:50 Uhr unserer Zeit um 0,52 Prozent auf 3.079 Zähler. In Hongkong liegt der Hang Seng derweil mit 0,17 Prozent im Plus bei 16.558 Einheiten.

Die Woche der Notenbanken geht am Mittwoch nach Japan und Australien in eine weitere Runde und hält die Börsen in Asien weiter in Atem. Im späten Geschäft bewegt sich dort aber nicht viel, in Japan wegen eines Feiertages gar nichts. Vor der im Tagesverlauf anstehenden US-Zinsentscheidung ist Zurückhaltung unter Anlegern angesagt. An eine Änderung des Leitzinses glaubt niemand, aber der Markt hofft auf Signale, wann mit der ersten Zinssenkung zu rechnen ist. Zuletzt hatten sich die Erwartungen immer weiter zeitlich nach hinten verschoben.

Nach der Zinsentscheidung der japanischen Notenbank bleibt der Yen auf Talfahrt. Auch nach dem Ende des Negativzinses in Japan fällt der Leitzins im internationalen Vergleich weiterhin extrem niedrig aus und die Bank of Japan hatte sich am Vortag zudem sehr taubenhaft geäußert. Im Handel wird kurzfristig nicht mit einem weiteren Anziehen der geldpolitischen Zügel gerechnet. Zudem läuft der Kauf von Staatsanleihen in unverminderter Größenordnung zunächst weiter.

Auch in China gab es derweil eine Zinsentscheidung, die People's Bank of China hat ihren wichtigsten Zins (Loan Prime Rate) bestätigt, was auch so erwartet worden war. Die Hoffnungen, dass die Behörden beherzt die lahmende Konjunktur durch Stimuli in Schwung bringen, schwinde, heißt es auch mit Blick auf die Geldpolitik. Denn die Krise im Immobiliensektor, wo der strauchelnde Riese China Evergrande gerade erst auch wegen Bilanzmanipulation zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist, sei keineswegs gelöst, heißt es. Auch in Hongkong, wo die Börse internationaler aufgestellt ist als im Kernland, schauen Anleger aber aktuell eher gen USA: Devisenanalystin Charu Chanana von Saxo Markets sieht die Marktrisiken in möglicherweise falkenhaften Tönen der US-Notenbank.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX