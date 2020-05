Anleger vorsichtig: ATX eröffnet mit kleinen Gewinne, DAX beginnt Mittwochshandel tiefer -- Asiatische Börsen mit gemischten Vorzeichen

Der heimische Markt kann am Mittwoch zum Handelsstart etwas zulegen, während der deutsche Leitindex verluste erleidet. Die asiatischen Indizes bewegen sich zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag schwächer.

AUSTRIA

In Wien sind kurz nach Handelsstart nun doch positive Vorzeichen zu sehen.

Der ATX gewinnt in den ersten Handelsminuten 0,26 Prozent auf 2.119,76 Punkte hinzu.

Zuletzt wurden erneut Stimmen laut, die von einer länger anhaltenden wirtschaftlichen Krise aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausgingen. "Eine von ihnen ist der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell. Zwar hält er konjunkturelle Verbesserungen in der zweiten Jahreshälfte für wahrscheinlich, seiner Meinung nach könnte sich die Erholung aber bis zum Ende des nächsten Jahres hinziehen", kommentierten die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick.

Konjunkturseitig dürfte das am Abend zur Veröffentlichung anstehende Sitzungsprotokoll der US-Notenbank (Fed) im Mittelpunkt stehen. Zuvor wird das zum Mai erhobene Verbrauchervertrauen für die Eurozone in den Fokus rücken, dem Experten jedoch begrenzte Impulskraft einräumen. DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch zum Handelsstart mit Abgaben.

Der DAX rutscht zur Eröffnung um 0,41 Prozent nach unten auf 11.029,33 Punkte.

Im nachbörslichen Handel am Dienstag hatte es noch nach einem deutlicheren Rückschlag ausgesehen, auch weil die US-Gesundheits-Website Stat News Zweifel an der Wirksamkeit des Impfstoffes von Moderna geschürt hatte. Allerdings hatte Moderna am Montag selbst mitgeteilt, dass der Impfstoff bei einigen Probanden eine Immunreaktion hervorgerufen habe, aber nicht bei allen.

"Die Relative Stärke des DAX dürfte sich fortsetzen", sagt ein Börsianer. Deutschland sei im Kampf gegen die Pandemie besonders erfolgreich. "Und in Europa kursieren bereits Sorgen, wegen der finanziellen Stärke Deutschlands könnten die Unternehmen hier ihre Wettbewerbsposition noch weiter verbessern", ergänzt er.

Nach Ansicht von Experten fehlen dem Markt derzeit jedoch echte Kurstreiber. Zwar hat sich der DAX seit dem März-Tief im Zuge des Corona-Crashs bereits um gut ein Drittel erholt, doch die Anleger schwanken derzeit angesichts der Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen zwischen Konjunkturpessimismus und der Hoffnung auf eine rasche Erholung der Wirtschaft.

Deshalb dürfte das am Abend zur Veröffentlichung anstehende Protokoll der US-Notenbank zur jüngsten Zinssitzung wie immer von den Anlegern sehr genau auf geldpolitische Hinweise untersucht werden. Die Fed hatte seinerzeit im Wesentlichen ihren extrem lockeren Krisenkurs bestätigt. Zuletzt hat Fed-Chef Jerome Powell ein sehr pessimistisches Bild der Konjunkturlage gezeichnet und noch mehr fiskalischer Unterstützung verlangt.

WALL STREET

Nach den rasanten Kursaufschlägen zum Wochenstart erlitten die US-Börsen am Dienstag einen Rücksetzer.

Der Dow Jones kam im Dienstagshandel nicht aus der Verlustzone. Im späten Handel verstärkte sich der Abwärtstrend und das Börsenbarometer schloss 1,47 Prozent schwächer bei 24.234,90 Zählern. Der NASDAQ Composite hingegen konnte über weite Strecken Gewinne einfahren. Auch hier wurde die Stimmung unter den Techwerteanlegern im späten Verlauf aber spürbar schlechter, der Index rutschte ins Minus und schloss 0,54 Prozent schwächer bei 9.185,10 Indexpunkten.

Neben Gewinnmitnahmen agierten die Anleger wieder vorsichtiger, denn angesichts der globalen Verwerfungen aufgrund der Pandemie bestehen nach wie vor erhebliche Risiken für die Weltwirtschaft. Zum Wochenstart hatte das weltweit zu beobachtende Wiederhochfahren der Volkswirtschaften gemeinsam mit Hoffnungen auf einen baldigen Corona-Impfstoff für üppige Kauflaune gesorgt.

"Die Anleger machen nach der gestrigen Euphorie über die mögliche Entwicklung eines Impfstoffes nun eine Verschnaufpause", sagt Marktstratege Hugh Gimber von JP Morgan Asset Management. Ein erfolgreicher Impfstoff ebnete den Weg für eine schnellere Erholung des Wirtschaftswachstums. Aber es sei klar, dass es wohl noch ein langer Weg bis dahin sei.

Derweil ist die Zahl der Corona-Todesfälle in den USA am Montag auf über 90'000 gestiegen, wie die Johns-Hopkins-Universität mitteilte. 1,5 Millionen Menschen in den USA haben sich demnach mit dem neuartigen Virus infiziert.

Konjunkturseitig zeigten Daten zu den Bau-Aktivitäten in den USA für den Monat April wie erwartet einen kräftigen Einbruch.

ASIEN

In Asien sind am Mittwoch gemischte Vorzeichen zu sehen.

In Japan kann der Nikkei gegen 8:30 Uhr unserer Zeit ein Plus in Höhe von 0,79 Prozent einfahren und steigt auf 20.595 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite hingegen abwärts. Der Index verliert zur gleichen Zeit 0,57 Prozent auf 2.882 Einheiten. In Hongkong erleidet der Hang Seng derweil nur einen kleinen Verlust: Er gibt um 0,11 Prozent auf 24.360 Zähler nach.

In Japan stützt eine Meldung vom Vortag nach Börsenschluss, wonach die Bank of Japan für den 22. Mai eine außerplanmäßige Sitzung anberaumt. Bei dieser Sitzung wird der Rat über neue Finanzmittel für Unternehmen diskutieren, die von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind, wie die Notenbank mitteilte. Die Perspektive auf weitere Stimuli befördert die Kauflaune.

Übergeordnet herrscht eine gewisse Vorsicht, weil die lange Dauer der wirtschaftlichen Erholungsphase wieder in den Blick rückt. An der Wall Street war es nach unten gegangen, im späten Geschäft verstärkt mit einem Medienbericht, der Zweifel an dem Corona-Impfstoffkandidaten des Pharmaherstellers Moderna schürte. So schrieb Stat News, eine Webseite, die sich hauptsächlich mit Gesundheitsthemen befasst, dass die von Moderna veröffentlichten Daten ungenügend seien.

Derweil versuchen Experten die Corona-Schäden zu quantifizieren. Am Dienstag hat das Centre for Risk Studies in Cambridge prognostiziert, dass die Weltwirtschaft in den kommenden fünf Jahren pandemiebedingt bis zu 82 Billionen Dollar verlieren könnte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX