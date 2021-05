Asiatische Indizes uneinig

Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen aus.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zur Wochenmitte tief in der Verlustzone.

Der Leitindex ATX gab am Mittwoch bereits im frühen Handel ab. Im Verlauf rutschte er tiefer ins Minus und beendete sie Sitzung schließlich mit einem Abschlag von 1,38 Prozent auf 3.397,99 Punkte.

In Wien prägte die laufende Berichtssaison das Handelsgeschehen. So legten am heimischen Aktienmarkt Semperit, Schoeller-Bleckmann (SBO) sowie die Vienna Insurance Group (VIG) ihre Erstquartalszahlen des laufenden Geschäftsjahres vor. Der Gummihersteller Semperit wies im 1. Quartal deutliche Zuwächse sowohl beim Umsatz als auch bei den Ergebniskennzahlen auf. Der niederösterreichische Ölfeldausrüster SBO hat im abgelaufenen Jahresviertel seinen Umsatz fast halbiert. Der Versicherungskonzern VIG konnte im Auftaktquartal 2021 seinen Vorsteuergewinn um fünf Prozent steigern.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex legte nach dem Rekord am Vortag am Mittwoch den Rückwärtsgang ein.

Der DAX startete bereits deutlich schwächer und weitete seine Verluste im Laufe des Tages noch aus. Dabei fiel er zeitweise unter die runde 15.000-Punkte-Marke. Bis zum Handelsende konnte er diese wieder zurückerobern und ging 1,77 Prozent tiefer bei 15.113,56 Zählern aus dem Handel.

Fehlende Anschlusskäufe institutioneller Investoren begünstigten die Verluste. Viele Anleger nähmen lieber Gewinne mit, als sich in das Sommerloch hinein größere Aktienpositionen ans Bein zu binden, so Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect.

Zentrales Thema an den Börsen blieb die Debatte über Inflation und Zinsen - mittlerweile gepaart mit einer Dollar-Schwäche. Dabei werden mehr und mehr die Auswirkungen des starken Euro auf die hiesigen Unternehmen hinterfragt. Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets warnte, dass eine anhaltende Schwächephase der US-Währung die Preissteigerungen der überwiegend in Dollar gehandelten Rohstoffe und damit den Inflationsdruck weiter anheizen könnte.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street scheuten zur Wochenmitte weiter das Risiko.

Der Dow Jones begann den Mittwochshandel bereits schwächer und fiel im Anschluss deutlich zurück - bis zum Börsenschluss verkleinerte er seine Abgaben auf 0,47 Prozent bei 33.900,21 Einheiten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite sank zum Ertönen der Startglocke kräftig und zeigte sich weiter tiefrot. Letztendlich machte er seine Verluste jedoch nahezu wett und beendete den Handel 0,03 Prozent tiefer bei 13.299,74 Punkten.

Die Investoren trieb auch zur Wochenmitte die Sorge um, dass die Notenbank dem steigenden Inflationsdruck eher früher als später mit höheren Zinsen begegnen würde - diese bewahrheiteten sich jedoch nicht.

Im späteren Handel richteten sich die Blicke der Anleger auf die AUssagen zur weiteren Geldpolitik der US-Notenbank (Fed). Die Fed veröffentlichte ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung und tastete den Leitzins nicht an. Analysten und Investoren hätten gerne Hinweise, ob die Notenbank mit Blick auf die steigende Inflation etwas an ihrer entspannten Haltung ändern könnte. Derzeit aber stünden die hohe Arbeitslosenquote und der gedämpfte Lohndruck einer schärferen Rhetorik in Bezug auf die Inflation eher entgegen, kommentierte Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank.

ASIEN

Am Donnerstag weisen die Indizes in Fernost verschiedene Tendenzen aus.

In Tokio notiert der Nikkei 0,38 Prozent im Plus bei 28.150,95 Punkten. Hier dürfte der festere Dollar leicht stützend wirken.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,26 Prozent auf 3.510,85 Einheiten nach. In Hongkong verliert der Hang Seng 0,74 Prozent auf 28.383,23 Zähler.

In den USA haben die Sorgen vor einer strafferen US-Geldpolitik (Tapering) neue Nahrung erhalten. Wie nämlich aus dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung hervorgeht, sind die Notenbanker der Ansicht, dass eine weitere Erholung die Tür für eine Tapering-Debatte öffnen würde. Darauf legten die Anleiherenditen wieder merklich zu bis in die Nähe des Jahreshochs und zogen auch den Dollar mit nach oben, wohingegen die US-Indizes zunächst eher gelassen reagierten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX