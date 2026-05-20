Asiens Börsen im Minus

Die Börsen in Asien geben zur Wochenmitte nach. Der heimische Markt zeigte sich am Dienstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex knüpfte derweil an die Vortagesgewinne an. An den US-Börsen ging es abwärts.

AUSTRIA

Anlegern am heimischen Aktienmarkt verließ am Dienstag der Mut.

Der ATX bewegte sich im frühen Handel in einer engen Range um seinen Vortagesschlusskurs und konnte anschließend leicht zulegen. Am Nachmittag rutschte das Barometer in die Verlustzone ab. Dort beendete der Leitindex den Handel 0,64 Prozent leichter bei 5.836,92 Punkten.

Der Blick der Anleger richtete weiter auf den Persischen Golf. US-Präsident Trump wurde nach eigenen Angaben von Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gebeten, einen für heute geplanten Angriff auf den Iran auszusetzen. Das US-Militär bleibe in voller Kampfbereitschaft, für den Fall, dass kein akzeptables Abkommen mit dem Iran erzielt wird. Bisher war nicht öffentlich bekannt, dass die USA am Dienstag angreifen wollten.

Der Iran gab mittlerweile Details seines jüngsten Friedensvorschlags bekannt, den er an die USA übermittelt hat. Teheran forderte laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA vom Dienstag eine Aufhebung der Sanktionen, die Freigabe eingefrorener iranischer Gelder und ein Ende der Seeblockade iranischer Häfen. Außerdem rief er zu einem Ende des Kriegs an allen Fronten auf, also auch im Libanon, sowie zu einem Abzug der US-Truppen aus Gebieten in der Nähe des Iran.

In den Fokus rückte auf Unternehmensseite nach Zahlenvorlage auch der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex nahm den Schwung von seinem starken Wochenstart am Dienstag mit.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits höher und baute seine Gewinne im Verlauf stetig aus. Ein Rücksetzer am Nachmittag ließ einen Teil der Gewinne dahinschmelzen, sodass der Leitindex noch mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 24.400,65 Zählern in den Feierabend ging.

Tags zuvor war der DAX unter der Last hoher Ölpreise zunächst bis auf 23.797 Punkte abgetaucht. Im Tagesverlauf hatte sich dann aber plötzlich Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran breit gemacht. Am Abend ließ US-Präsident Trump dann verlauten, dass er einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt habe.

Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate baten laut Medienberichten um ein kurzes Zeitfenster von zwei bis drei Tagen, um der Diplomatie Raum zu geben. Sie hätten ihre Ansicht geäußert, dass eine Einigung in greifbarer Nähe sei.

"Dass dieser Konflikt heute nicht durch einen neuen Militärschlag eskaliert, ist ganz klar positiv zu bewerten", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Ob es hinter den Kulissen tatsächlich Annäherungen zwischen den USA und dem Iran gebe, darüber könne nur spekuliert werden. Solange vieles unklar bleibe, rechnet der Experte mit weiteren Kursschwankungen.

WALL STREET

An den US-Börsen dominierten am Dienstag die Bären.

Der Dow Jones Industrial startete nahe der Nulllinie und gab in der Folge nach. Er verabschiedete sich 0,65 Prozent tiefer bei 49.364,37 Punkten.

Der NASDAQ Composite nahm den Handel bereits tiefer auf und konnte die Verluste nicht eindämmen. Sein Schlussstand: Sein Schlussstand: 25.870,71 Zähler (-0,84%).

Leichter haben die US-Börsen den Handel am Dienstag beendet. US-Präsident Donald Trump verzichtet vorerst nach eigener Aussage auf einen eigentlich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran. Anleger werteten dies als Hinweis, dass die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA weiterlaufen. Trump warnte jedoch, das US-Militär sei bereit, jederzeit einen vollständigen, groß angelegten Angriff auf den Iran durchzuführen, falls kein akzeptables Abkommen erreicht werde. Doch stützten die Aussagen nur bedingt. Denn die Rally der Halbleiteraktien verlor weiter an Schwung, und Anleger neigten zu Gewinnmitnahmen.

Allerdings ließ der Verkaufsdruck im Handelsverlauf etwas nach, als Präsident Trump Zweifel an der Unabhängigkeit der US-Notenbank besänftigte: Der neue Chef der Federal Reserve, Kevin Warsh, könne "tun was er will", sagte er. Warsh wird am Freitag vereidigt. Trump hatte seit Beginn seiner Amtszeit immer wieder versucht, Einfluss auf die Geldpolitik der Fed zu nehmen, und den bisherigen Amtsinhaber Jerome Powell wiederholt gedrängt, die Zinsen zu senken. Am Mittwoch wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht, der letzten unter Powell.

ASIEN

An den ostasiatischen Aktienmärkten geht es am Mittwoch abwärts.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 1,64 Prozent auf 59.559,04 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,45 Prozent tiefer bei 4.150,98 Zählern.

In Hongkong gibt der Hang Seng 0,55 Prozent auf 25.655,44 Einheiten nach.

Nachdem am Vortag noch Zuversicht herrschte, nachdem US-Präsident Donald Trump einen angeblich für den Berichtstag geplanten Angriff auf den Iran ausgesetzt hat, um dem Friedensprozess eine Chance zu geben, dominieren zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien wieder die Bären das Geschehen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX