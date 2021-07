ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische Aktienmarkt sowie Leitindex ziehen am Dienstag an. Mit Verlusten präsentierten sich die Börsen in Fernost.

AUSTRIA

Der Wiener Handel legt am Dienstag zu.

So eröffnete der ATX mit einem Gewinn und kann diesen anschließend noch ausbauen.

Nach dem heftigen Rücksetzer vom Vortag gehen die europäischen Aktienmärkte am Dienstag auf Erholungskurs. Für die klaren Verluste dürfte die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus verantwortlich gewesen sein, resümierten Marktbeobachter.

Die Coronavirus-Infektionen in Europa haben einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge als erste Region weltweit die Marke von 50 Millionen Fällen durchbrochen. Etwa alle acht Tage kommen eine Million Neuinfektionen dazu, seit Beginn der Pandemie gibt es fast 1,3 Millionen Todesfälle. Europa ist weiterhin von der Pandemie stark betroffen

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet am Dienstag Zuwächse.

So startete der DAX 0,67 Prozent im Plus bei 15'234,85 Punkten und vergrössert dieses im weiteren Handelsverlauf noch.

Der DAX hat sich am Dienstag ein gutes Stück von seinem Kurseinbruch zu Wochenbeginn erholt. Wieder aufgeflammte, massive Corona-Sorgen hatten den DAX am Montag aus seinen ruhigen Bahnen in Sichtweite des Rekordhochs von 15.810 Punkten geworfen. Mit einem Minus von mehr als zweieinhalb Prozent trübte sich das charttechnische Bild zumindest kurzfristig massiv ein.

Allerdings verwiesen die Autoren des Börsenbriefes "Bernecker-Daily" auf die relativ geringen Handelsumsätze im DAX am Montag, was die Aussagekraft des Kursrutsches aus markttechnischer Sicht einschränke. Vielmehr handele es sich bei dieser Korrektur um eine gesunde Entladung der zuvor durch Spekulationen um die Geldpolitik aufgeladenen Atmosphäre.

WALL STREET

Die US-Börsen gaben am Montag kräftig nach.

Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 2,09 Prozent bei 33.963,29 Indexpunkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite verlor am Montag daneben 1,06 Prozent auf 14.274,98 Zähler.

Inflations- und Corona-Sorgen brockten den US-Börsen am Montag erneut kräftige Verluste ein. Die Stimmung der Anleger habe sich angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in zahlreichen Ländern der Welt eingetrübt, erklärte ein Marktbeobachter. Zudem seien sie verunsichert, was den Einfluss der Teuerung auf die Wirtschaftsaussichten angehe. Dies sei bereits an den Aktienmärkten in Asien spürbar gewesen und habe auch die europäischen Börsen erfasst.

ASIEN

Die Börsen in Asien weisen am Dienstag rote Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 0,96 Prozent bei 27.388,16 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite aktuell (08:50 Uhr) 0,10 Prozent auf 3.535,67 Zähler, während der Hang Seng um 1,10 Prozent auf 27.188,31 Zähler fällt.

Mit den sehr schwachen US-Vorgaben geht es am Dienstag auch an den Börsen in Ostasien nach unten. Nachdem die Börsen der Region aber schon am Vortag Federn ließen, fallen die Verluste meist weniger drastisch aus. Auf den Aktienmärkten lastet die Befürchtung, dass die wieder steigende Zahl der Corona-Infektionen die Erholung der Wirtschaft ausbremsen könnte. Anleger setzen daher zunächst auf sichere Häfen, etwa Fluchtwährungen wie den Yen oder auch den Dollar, Staatsanleihen und Gold finden ebenfalls Käufer.

In Tokio belastet zusätzlich der festere Yen. Die japanischen Verbraucherpreise sind derweil im Juni in der Kernrate auf Monatssicht um 0,2 Prozent gestiegen. Dieser stärkste Anstieg seit 15 Monaten war, wie in anderen Ländern zuletzt auch beobachtet, vor allem den stark gestiegenen Energiepreisen geschuldet.

Daneben hält sich der Composite-Index in Schanghai erneut vergleichsweise gut - obwohl die chinesische Notenbank den Referenzzins für Unternehmens- und Privatkredite auf dem aktuellen Niveau bestätigt hat. Nachdem sie kürzlich die Mindestreserveanforderung für die Banken gesenkt hatte, war eine Zinssenkung für möglich gehalten worden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX