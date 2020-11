ATX legt zu -- DAX dreht ins Plus -- asiatische Börsen mit impulsarmem Handel

Am heimischen Aktienmarkt greifen Anleger zu. Die negative Tendenz an der deutschen Börse ebbt ab. An den Börsen in Fernost ist keine einheitliche Tendenz auszumachen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentiert sich vor dem Wochenende in Grün.

Der Leitindex ATX stand schon in der Früh klar im Plus und kann zeigt sich auch aktuell von seiner freundlichen Seite.

Die Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Impfstoff dürften zum Wochenausklang für gute, aber dennoch verhaltene Stimmung bei den Anlegern sorgen.

Zwei Impfstoffe gegen das neuartige Coronavirus könnten noch in diesem Jahr in Europa zugelassen werden. "Wenn alles ohne Probleme verläuft", könnten die Impfstoff-Kandidaten von Pfizer-Biontech und Moderna "in der zweiten Dezemberhälfte 2020" eine bedingte Marktzulassung erhalten, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Diesen guten Nachrichten stehen aber steigende Neuinfektionszahlen und Befürchtungen um eine Verschärfung der Restriktionen sowie negative wirtschaftliche Folgen der Pandemie gegenüber. Daneben sorgte auch US-Finanzminister Steven Mnuchin für Unsicherheit, der entgegen den Empfehlungen der Notenbank Fed das Ende einiger milliardenschweren Corona-Hilfsprogramme angekündigt hat.

In Wien blieb es am Vormittag nachrichtenseitig sehr ruhig, zudem legt die Berichtssaison heute einen Pausentag an und setzt erst nächste Woche mit einer Reihe von Ergebniszahlen bei Immo-Unternehmen fort.

DEUTSCHLAND

Vor dem Wochenende greifen Anleger in Deutschland zu.

Der deutsche Leitindex DAX eröffnete 0,24 Prozent niedriger bei 13.054,64 Einheiten, im weiteren Verlauf kann er seine Verluste abschütteln und notiert nun fester.

Die Anleger können sich seit Tagen nicht klar entscheiden zwischen der Sorge vor den Auswirkungen hoher Infektionszahlen und der Hoffnung, dass schon bald mehrere Impfstoffe gegen das Virus zur Verfügung stehen werden. Die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen in Deutschland steigt unterdessen weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete 23 648 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden - ein Höchststand. Vor Wochenfrist war der bisherige Spitzenwert erreicht worden.

"Die Investoren wünschen sich nun mehr als lediglich Erfolgsmeldungen über einen Impfstoff. Theoretischer und praktischer Nutzen werden derzeit auf die Goldwaage gelegt", kommentierte Marktexperte Timo Emden von Emden research. Die Impfstoff-Euphorie der Vorwoche werde nun durch logistische Herausforderungen und Fragen zur Wirksamkeit getrübt. Mit Blick auf das Wochenende könnten Anleger zudem ein paar Gewinne realisieren, glaubt Emden.

Aus Unternehmenssicht war die Nachrichtenlage am Freitag eher dünn. Die Agenda zeigt, dass die Berichtssaison bei den Unternehmen fast vorüber ist.

WALL STREET

Nach dem kleineren Kursrutsch zur Wochenmitte zeigten sich die US-Börsen am Donnerstag fester.

Der Dow Jones eröffnete 0,23 Prozent schwächer bei 29.370,92 Punkten und verlieb lange in der Verlustzone, bis im späten Handel die Käufer den Index ins Plus hievten. Mit einem Aufschlag von 0,15 Prozent ging es bei 29.482,24 Zählern in den Feierabend. Dagegen konnte der NASDAQ Composite deutlichere Gewinne einfahren und mit einem Plus von 0,87 Prozent bei 11.904,71 Punkten schließen.

Zum einen fielen Konjunktur- und Stimmungsdaten gemischt aus. Zum anderen hielten sich mit Blick auf die Pandemie die Pessimisten und Optimisten unter den Anlegern die Waage. Einige waren vorsichtig, da die aktuelle Lage alles andere als rosig ist, womit auch entsprechend wirtschaftliche Sorgen einhergehen. Andere setzten auf vielversprechende Daten zu ersten Impfstoffen und hofften auf ein baldiges Ende der Viruskrise.

Seit dem Ausbruch der Pandemie starben in den USA mehr als eine Viertelmillion mit dem Virus infizierte Menschen und die Lage bleibt weiter alarmierend. Immer noch befänden sich die Vereinigten Staaten an einem "gefährlichen Punkt" in der Pandemie, sagte etwa Admiral Brett Giroir dem Sender MSNBC. Er gehört der Corona-Arbeitsgruppe im Weissen Haus an. Erst am Vortag wurden in New York wieder die Schulen geschlossen, nachdem in der Metropole die 3-Prozent-Schwelle an positiven Corona-Tests überschritten wurde.

Stimmungsdämpfend wirkte auch, dass in der vergangenen Woche die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend stieg, während Analysten einen Rückgang erwartet hatten. Zugleich aber trübte sich das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia im November weniger als erwartet ein.

ASIEN

Am Freitag zeigen sich die wichtigsten Börsen in Asien schwächer.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert 0,42 Prozent auf 25.527,37 Einheiten - der dritte Tag in Folge mit Verlusten. Die Infektionszahlen haben neue Höchststände erreicht in Japan erreicht.

Auf dem chinesischen Festland hingegen zeigt sich der Shanghai Composite 0,29 Prozent fester bei 3.372,90 Punkten. In Hongkong gewinnt der Hang Seng währenddessen 0,28 Prozent auf 26.431,13 Zähler hinzu.

An den asiatischen Börsen setzt sich am Freitag kein einheitlicher Trend durch. Anleger bewegen sich im Spannungsfeld neuer Abriegelungsmaßnahmen - auch in Asien - in der Coronapandemie einerseits und Hoffnungen auf das Zustandekommen eines Konjunkturpakets in den USA andererseits. Dort scheinen sich Demokraten und Republikaner im Kongress angesichts der hohen Corona-Zahlen möglicherweise doch wieder aufeinander zuzubewegen. Allerdings ist ein neuer Disput zwischen der Regierung des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump und der US-Notenbank über die Notwendigkeit der Pandemiehilfen ausgebrochen.

Automobiltitel zählen erneut zu den festesten Werten - befeuert von der Erholung des chinesischen Automobilmarktes und weiteren Kaufanreizen. Immobilien- und Bankenwerte neigen dagegen zur Schwäche. In Hongkong sind Technologietitel gesucht.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX