ATX schwächer -- DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen beenden Montagshandel uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt starten etwas schwächer in die neue Woche, während der deutsche Leitindex leicht abwärts tendiert. Die Märkte in Fernost schlugen zum Wochenstart unterschiedliche Richtungen ein.

AUSTRIA

Am Wiener Handel halten sich die Anleger am Montag zurück.

Zwar eröffnete der ATX gut behauptet, anschließend verliert er jedoch moderat.

Die Marktteilnehmer warten derzeit auf weitere Impulse, nachdem in der vergangenen Woche Inflationsdaten aus den USA die Hoffnungen auf einen weniger restriktiven Kurs der Notenbanken angefacht hatten. Diesbezüglich müssen sich die Anleger zunächst noch gedulden, da wichtige Konjunkturdaten erst im Wochenverlauf anstehen. Da Notenbanker dies und jenseits des Atlantiks betonen, einen datenbasierten Ansatz zu befolgen, dürften diese in den kommenden Tagen jedoch große Beachtung finden.

Aufmerksamkeit finden am Montag die SBO-Papiere. Der Ölfeldausrüster zahlt nun doch den vollen Kaufpreis plus 8,5 Mio. Euro an Zinsen und Nebenkosten für die Übernahme der nordamerikanischen Tochterfirma Downhole Technology, die inzwischen The WellBoss Company heißt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich am Montag leicht abwärts.

So startete der DAX mit einem minimalen Minus von 0,02 Prozent bei 15.915,24 Punkten und kommt auch im weiteren Handelsverlauf kaum vom Fleck.

Nach drei starken Wochen legt der deutsche Aktienmarkt am Montag zunächst eine Verschnaufpause ein.

Charttechnisch ist der Leitindex laut dem Experten Christoph Geyer bereits an eine Widerstandszone herangelaufen. "In dieser Woche wird sich entscheiden, ob die Kraft für einen Ausbruch nach oben ausreicht. Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich und dürften eine gewisse Bremswirkung entfalten", schrieb er laut dpa. Die Saisonalität spreche aber für weiter steigende Kurse, denn in den vergangenen 62 Jahren sei bis zum Jahresende 40 Mal ein Gewinn erzielt worden.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen hielten sich am Freitag zurück.

So eröffnete der Dow Jones Index kaum verändert und pendelte auch anschließend um die Nulllinie. Er beendete die Sitzung marginale 0,01 Prozent im Plus bei 34.947,28 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenfalls nahe seines Vortagesschlusskurses und kam auch im Verlauf nicht recht vom Fleck. Er schloss 0,08 Prozent höher bei 14.125,48 Zählern.

Die US-Börsen stagnierten zum Ende einer guten Handelswoche. Weiter stützte die Hoffnung, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht ist. Manifestiert wurde dies durch die niedriger als erwarteten Inflationsdaten im Wochenverlauf. Der stärker als prognostizierte Anstieg der wöchentlichen Erstanträge am Vortag untermauerte dies weiter.

Auch verstärkt sich zunehmend die Hoffnung einer "sanften" Landung der US-Konjunktur. Zudem stützten die erneut nachgebenden Renditen am US-Anleihemarkt.

"Der Hauptgrund für die jüngste Rally ist, dass die Wall Street davon überzeugt ist, dass die Federal Reserve in diesem Zyklus keine weiteren Zinserhöhungen mehr vornehmen wird. Tatsächlich erwarten die Anleger nun, dass die Fed in weniger als sechs Monaten mit Zinssenkungen beginnen wird", so Crossing Wall Street.

Die Agenda der US-Daten zeigte sich zum Wochenausklang sehr übersichtlich. Es wurden lediglich Baubeginne und -genehmigungen für Oktober veröffentlicht. Diese legten jeweils entgegen den Erwartungen der Ökonomen zu.

ASIEN

In Fernost entwickelten sich die Börsen am Montag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Verlust von 0,59 Prozent bei 33.388,03 Punkten. Der japanische Leitindex hatte im frühen Handel zunächst an seinen starken Lauf seit Monatsbeginn angeknüpft und war zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit 33 Jahren in die Höhe geschnellt. Im weiteren Verlauf ließ der Schwung dann nach und die Anleger machten Kasse.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis Handelsschluss um 0,46 Prozent auf 3.068,32 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong um 1,86 Prozent auf 17.778,07 Zähler zulegte.

Chinas Notenbank hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte wie erwartet unverändert belassen. Bereits vergangene Woche hatte sie die mittelfristige Kreditfazilität (MLF) stabil gehalten.

