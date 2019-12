ATX fester -- DAX etwas im Plus -- Asiens Börsen gehen mit unterschiedlicher Tendenz ins Wochenende

Am heimischen Aktienmarkt sind die Vorzeichen positiv. Anleger greifen in Deutschland zögerlich zu. Asiatische Indizes verbuchten teilweise Verluste.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigt sich am Freitag im Plus.

Der Leitindex ATX gewann bereits im frühen Handel und kann auf grünem Terrain verweilen.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich überwiegend im grünen Bereich. Das frühe Geschäft gestaltete sich mangels Impulsen noch recht ruhig. Für mehr Bewegung an den Märkten könnte im weiteren Verlauf vor allem der "Hexensabbat" genannte große Verfall an den Terminbörsen sorgen.

Unternehmensseitig stehen die Aktien von Lenzing im Blick. Der Faserhersteller baut in einem Joint Venture mit Duratex ein 500.000 Tonnen Zellstoffwerk im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich wenig bewegt.

Der DAX notierte zum Ertönen der Startglocke mit minus 0,01 Prozent bei 13.210,26 Einheiten, zunächst zeigt er sich unentschlossen und notiert dann leicht im Plus.

Vor dem großen Verfall an den Terminbörsen dürfte sich der DAX am Freitag zunächst kaum bewegen. "Der Dezember ist der größte und bedeutendste Verfallstermin des Jahres. Starke Ausschläge in beide Richtungen sind da jederzeit möglich", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Beim Dax verfallen große Positionen mit Basispreisen bei 13.000 und 13.200 Punkten."

WALL STREET

Die wichtigsten US-Indizes legten am Donnerstag zu.

Zu Handelsbeginn notierte der US-Leitindex Dow Jones moderat höher und baute die Gewinne im Sitzungsverlauf noch weiter aus. Er ging mit einem Aufschlag von 0,49 Prozent bei 28.376,96 Einheiten in den Feierabend. Auch der der NASDAQ Composite zog weiter an, nachdem er zum Start etwas höher notierte. Sein Schlussstand belief sich auf +0,67 Prozent bei 8.887,22 Punkten.

Obwohl es zunächst danach aussah, dass Händler sich auch am Donnerstag zurückhalten dürften, überwog letztlich die Zuversicht. Und das obwohl Konjunkturdaten eher dagegen sprachen. "Für das nächste Jahr zeichnet sich eine allmähliche Erholung der globalen Wirtschaft ab", sagte Fondsmanager Eckhard Schulte vom Vermögensverwalter MainSky gegenüber dpa.

In der Folge markierte der Dow Jones bei 28.381,48 Punkten ein neues Allzeithoch, auch der S&P 500 kletterte auf einen neues Höchststand (3.205,46 Zähler).

Unternehmensseitig rückte die Tesla-Aktie in den Vordergrund: Das Papier setzte die Kurs-Rally fort und konnte damit nun Daimler und BMW beim Börsenwert überholen.

ASIEN

Am Freitag zeigten sich die asiatischen Aktienmärkten uneinheitlich.

Der Nikkei sank vor dem Wochenende 0,20 Prozent auf 23.816,63 Einheiten.

Daneben verbuchte der Shanghai Composite einen Abschlag von 0,40 Prozent auf 3.004,94 Punkte. In Hongkong konnte der Hang Seng dagegen 0,25 Prozent gewinnen auf 27.871,35 Zähler.

An den asiatischen Aktienmärkten haben Anleger das Handelstempo zum Ende der Woche weiter gedrosselt. Erneut gute Vorgaben aus den USA konnten den Mangel an großen Themen nicht beheben.

Im US-chinesischen Handelsstreit ist ein erstes Teilabkommen in der Mache. Laut US-Finanzminister Steven Mnuchin durchlaufe dieses zur Zeit eine technische und rechtliche Prüfung. Unterschriften und Freigabe würden Anfang Januar erfolgen, sagte er dem Nachrichtensender "CNBC". Zudem wurden von chinesischer Seite aus sechs weitere US-Produkte ausgewählt, auf die vorerst keine Zölle anfallen sollen.

