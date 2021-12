Börsen in Fernost tiefrot

Die Indizes in Asien verbuchen zum Wochenstart Abschläge.

AUSTRIA

Anleger am Wiener Aktienmarkt zeigten sich am Freitag pessimistisch.

Der ATX hat seine anfänglich leichten Kursverluste anschließend vergrößert und ging letztlich 0,49 Prozent tiefer bei 3.772,92 Zählern ins Wochenende.

Im Mittelpunkt des Handelsgeschehens stand der große Verfallstag, der sogenannte "Hexensabbat", an dem an den Terminbörsen Futures und Optionen auf Indizes und einzelne Aktien auslaufen, im Fokus der Marktteilnehmer. An diesem Tag kann es zu größeren Kursbewegungen kommen - der ATX-Verfall zu Mittag bewirkte eine leichte Erholung beim heimischen Leitindex, die aber nicht von langer Dauer war.

Neben Omikron-Sorgen trübten im Verlauf auch wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland die Anlegerlaune ein. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Dezember erneut verschlechtert. Das ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, fiel gegenüber dem Vormonat um 1,9 Punkte auf 94,7 Zähler, Analysten hatten im Schnitt mit einem moderateren Rückgang auf 95,3 Punkte gerechnet.

Der deutsche Leitindex wies am großen Verfallstag an den Terminbörsen rote Vorzeichen aus.

Der DAX rutschte nach einem schwachen Start im weiteren Handelsverlauf noch tiefer ins Minus und beendete den Tag schlussendlich 0,67 Prozent schwächer bei 15.531,69 Punkten.

Nach dem Verfall an den Terminbörsen am Freitagmittag haben die Aktienkurse die Verluste noch ausgeweitet. Zuvor waren an der Derivatebörse Eurex die Dezember-Optionen und -Terminkontrakte auf den DAX ausgelaufen. Das Börsengeschehen ist an den vier Verfallterminen im Jahr zumeist von technischen Aspekten geprägt.

Von der Konjunktur gab es Gegenwind. Die aktuelle Corona-Welle belastet die Stimmung in der deutschen Wirtschaft erheblich. Das ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, fiel im Dezember auf den tiefsten Stand seit Februar - es war der sechste Rückgang in Folge. "Viel Schatten, wenig Licht", kommentierte Volkswirt Jörg Zeuner von der Fondsgesellschaft Union Investment. Eine schnelle Besserung sei wegen der Omikron-Variante auch nicht in Sicht.

WALL STREET

Der Wall Street-Handel war am Freitag von unterschiedlichen Tendenzen geprägt.

Der Dow Jones startete mit einem Minus und fiel anschließend weiter zurück. Er ging 1,48 Prozent tiefer bei 35.365,44 Punkten aus dem Handel. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbuchte daneben anfänglich ebenfalls einen kräftigen Abschlag und konnte anschließend in die Gewinnzone steigen. Zum Handelsschluss reichte es dann jedoch nur noch für die Nulllinie. Sein Schlussstand: 15.169,68 Zähler (-0,07 Prozent).

"Die Sorgen vor einem Rückschlag am Aktienmarkt nehmen zu", sagte Marktbeobachter Pierre Veyret vom Handelshaus ActivTrades. Besonders wichtig sei dabei die Schere, die geldpolitisch zwischen den USA und Europa aufgehe. Diese bringe Anleger in eine schwierige Lage, warnte der Experte.

Die Europäischen Zentralbank hatte am Vortag ihr Anleihekaufprogramm APP nochmals vorübergehend wegen der von der neuen Corona-Variante Omikron ausgehenden Risiken aufgestockt. Die Bank of England aber hatte am Donnerstag mit einer ersten Zinsanhebung überrascht und die US-Notenbank wird zunächst die Reduzierung ihrer konjunkturstützenden Wertpapierkäufe beschleunigen. Damit sorgten sich die Anleger wieder vermehrt um die Auswirkungen strafferer Zinsen auf den Aktienmarkt.

Die US-Börsen wurden zudem durch den anstehenden großen Verfall an den Terminbörsen belastet. Es liefen Optionen und Futures auf einzelnen Aktien und auf Indizes aus. Diese Tage sind bekannt für spürbar schwankende Kurse.

ASIEN

In Asien übernehmen am Montag die Bären das Ruder.

In Japan büßt der Nikkei derzeit 2,23 Prozent ein auf 27.909,59 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,78 Prozent zurück auf 3.603,66 Stellen, während der Hang Seng in Hongkong 1,75 Prozent verliert auf 22.787,65 Zähler.

Auf breiter Front geht es an den asiatischen Börsen am ersten Handelstag der Weihnachtswoche nach unten.

