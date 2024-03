Asiens Börsen in Grün

An den Märkten in Fernost geht es im Donnerstagshandel aufwärts.

AUSTRIA

Die Wiener Börse begab sich am Mittwoch auf Richtungssuche.

Der ATX verlor kurz nach Handelsbeginn und wechselte dann wiederholt zwischen Gewinnen und Verlusten. Letztendlich notierte er marginale 0,03 Prozent höher bei 3.453,91 Punkten.

Die Wiener Börse zeigte sich am Mittwoch ohne große Ausschläge. Marktteilnehmer verwiesen auf zurückhaltende Anleger im Vorfeld der Bekanntgabe wichtiger geldpolitischer Beschlüsse. Die Aufmerksamkeit gilt laut Helaba-Analysten vor allem der Entscheidung der US-Notenbank am frühen Abend. "Mit einer Veränderung der Leitzinsen wird nicht gerechnet und angesichts der jüngst auf der Oberseite überraschenden Inflationsentwicklung dürfte es eine Gratwanderung für die Fed werden, baldige Lockerungen der Geldpolitik in Aussicht zu stellen", formulierten die Experten in ihrem Tagesausblick.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich zur Wochenmitte wenig bewegt.

Der DAX eröffnete quasi unbewegt. Zeitweise konnte er jedoch Gewinne verbuchen und dabei zwischenzeitlich sogar ein neues Allzeithoch bei 18.044,49 Punkten markieren. Nach einem Ausflug an die Nulllinie, verbuchte er am Abend wieder moderate Zuschläge. Letztendlich ging er 0,15 Prozent höher bei 18.015,13 Zählern und damit erstmals über 18.000 Punkten in den Feierabend.

Die "Woche der Notenbanken" findet am Abend in den USA ihre Fortsetzung. Dabei wird die Fed ihre Leitzinsen zwar voraussichtlich noch nicht verändern. Die Anleger erhoffen sich aber Hinweise, wann mit der ersten Senkung zu rechnen ist und vor allem, wie stark die Notenbanker im Verlauf des Jahres an der Zinsschraube drehen werden. An den Finanzmärkten wird weiter erwartet, dass die Fed ihre Zinsen im Juni senken könnte. Die Zweifel sind jedoch zuletzt gewachsen. Schließlich hatte sich der Preisauftrieb in den USA zuletzt unerwartet beschleunigt.

"Erteilt die US-Notenbank den Hoffnungen der Anleger auf eine erste Zinssenkung im Juni zumindest keine eindeutige Absage, könnte dem DAX der nachhaltige Sprung über die 18.000-er Marke gelingen", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. "Sollte die Erwartungshaltung in Sachen Zinswende allerdings ein weiteres Mal enttäuscht werden, dürfte den Bullen langsam die Kraft ausgehen."

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte fester.

Der Dow Jones Index legte im späteren Handel deutlicher zu und verabschiedete sich mit einem Plus von 1,03 Prozent bei 39.511,74 Punkten in den Feierabend, zwischenzeitlich wurde bei 39.529 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der NASDAQ Composite legte schlussendlich ebenfalls zu, hier stand zum Handelsende ein Plus von 1,25 Prozent auf 16.369,41 Zähler.

Nach der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank zeigten sich Anleger wieder verstärkter engagiert. Der Markt war fest davon ausgegangen, dass die Fed das aktuelle Zinsniveau bestätigen wird. Das taten die Währungshüter schlussendlich auch, sie bestätigten den US-Leitzins in der Spanne bei bei 5,25-5,5 Prozent. Zeitgleich stellten die Währungshüter für dieses Jahr im Mittel weiterhin einen Leitzins von 4,6 Prozent in Aussicht, damit deuten sich drei Zinssenkungen für 2024 an.

ASIEN

Im Donnerstagshandel gewinnen die asiatischen Märkte hinzu.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 nach seiner gestrigen Feiertagspause 1,98 Prozent im Plus bei 40.794,83 Punkten (Stand 7.09 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite minimale 0,07 Prozent auf 3.081,70 Zähler zu. In Hongkong steigt der Hang Seng derweil 2,25 Prozent auf 16.916,04 Einheiten.

Die US-Notenbank Fed hat am Vorabend in ihrem jüngsten Zinsentscheid die Leitzinsen unverändert gelassen. Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen bleibt jedoch ungebrochen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX