ATX startet schwächer -- DAX anfänglich stabil -- Asiens Märkte in Rot

Der heimische Markt gibt am Freitag ab, während der deutsche Leitindex auf der Stelle tritt. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenschluss nach unten.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende schwächer.

So eröffnete der ATX 0,2 Prozent niedriger bei 3.622 Punkte.

Für Bewegung könnte der heutige große Verfallstag sorgen.: An diesem Tag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Vom "grossen Verfall" oder auch "vierfachen Verfall" sprechen Börsianer, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen. Zu diesen Terminen können Aktienkurse und auch Indizes ohne wesentliche Nachrichten spürbar schwanken. Hinter diesen Schwankungen stehen Marktteilnehmer, deren Frist zur Verwirklichung ihrer Derivategeschäfte abläuft. Vor allem grössere Fonds- oder Vermögensverwalter versuchen vorher die Kurse auf jene Preise zu treiben, zu denen sie an der Terminbörse engagiert sind.

Zur Mittagszeit um 12.00 Uhr, beim sogenannten Fixing, verfallen zunächst die Index-Optionen und -Futures von EuroStoxx 50 und Stoxx 50 an der Eurex. Um 13.00 Uhr verfallen in der Mittagsauktion die Futures und Optionen auf den DAX und den TecDAX und fünf Minuten später die auf den MDAX. Gegen Handelsschluss dann laufen die Optionen und Futures auf die einzelnen Aktien aus.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Freitag zurück.

So startete der DAX unverändert bei 18.254,57 Punkte.

Gewinnmitnahmen bei US-Technologiewerten dürften dafür sorgen, dass Anleger auch in Deutschland erst einmal vorsichtiger werden. Die US-Technologiewerte hatten ihre Rekordjagd im S&P 500 und NASDAQ 100 zwar am Vortag mit weiteren Höchstständen gekrönt, doch dort kam es dann zu Gewinnmitnahmen.

Zu Wochenschluss könnte zudem der große Verfall an den Terminbörsen seine Spuren hinterlassen. Zu diesen Terminen können Aktienkurse und auch Indizes ohne wesentliche Nachrichten spürbar schwanken.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag nach der Feiertagspause vom Vortag uneinheitlich.

Der Dow Jones Index stieg bis zum Handelsschluss um 0,77 Prozent auf 39.134,76 Punkte. Er hatte zum Start ein kleines Minus verbucht, konnte dann jedoch bereits kurz darauf ins Plus drehen und klar zulegen.

Der NASDAQ Composite gab bis zum Handelsende hingegen um 0,79 Prozent auf 17.721,59 Punkte nach. Nach einem festeren Start hatte er zunächst ein neues Rekordhoch bei 17.936,79 Zählern erreicht, war dann jedoch in die Verlustzone gerutscht und hatte sich dort festgesetzt. Abgaben bei der Aktie des Chip-Konzerns NVIDIA belasteten. Der Anteilsschein des KI-Gewinners war im Handelsverlauf nach dem Erreichen eines neuen Rekordhochs ins Minus gewechselt und schloss auch rot. Auch bei anderen Chip-Aktien nahmen die Anleger am Donnerstag "Geld vom Tisch".

Insgesamt scheint die Spekulation hinsichtlich baldiger Zinssenkungen wieder etwas mehr an Schwung zu gewinnen. Doch hilft das der US-Börse nur bedingt, weil die Marktzinsen anziehen. Gleichwohl nimmt der Zinssenkungszyklus Fahrt auf. So hat die Schweizerische Nationalbank überraschend - bereits zum zweiten Mal - die Zinsen gesenkt - begleitet von einem nach unten revidierten Inflationsausblick. Die Bank of England (BoE) hat zwar ihren Leitzins auf einem 16-Jahres-Hoch belassen. Sie deutete aber an, dass sie einer wachsenden Zahl ihrer europäischen Pendants folgen und die Zinsen in den kommenden Monaten senken könnte.

In den USA sind die Zinssenkungserwartungen in den vergangenen Monaten immer wieder nach hinten verschoben wurden. Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer ersten Senkung im September liegt aktuell bei etwa 65 Prozent. "Wenn wir mehr Belege für die Abkühlung des Konsums sehen - gepaart mit weiteren Anstiegen der Arbeitslosenquote und einer langsameren Inflation, dann wird eine Zinssenkung im September eindeutig zur Diskussion stehen" macht Chefvolkswirt International James Knightley von ING US-Anlegern Mut.

Gestützt werden die Hoffnungen von einem sehr schwachen Philadelphia-Fed-Index für Juni und ebenso schlecht ausgefallenen Baubeginnen. Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten sind ebenfalls schwächer als veranschlagt ausgefallen, wenn auch nur einen Tick. "Der Abkühlungsprozess der US-Wirtschaft läuft", charakterisiert ein Marktteilnehmer die Daten, die den Handlungsspielraum der Fed erweiterten.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Freitag rote Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit einem kleinen Verlust von 0,09 Prozent bei 38.596,47 Punkten. Unterstützung erhält er vom erneut und diesmal deutlicher gesunkenen Yen, was günstig ist für die Exportindustrie des Landes. Neue Preisdaten aus Japan sind unterdessen durchwachsen ausgefallen.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite aktuell (08:55 Uhr) indes 0,08 Prozent auf 3.003,18 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng 1,49 Prozent auf 18.061,40 Einheiten ab.

Nach der überwiegend leichteren Tendenz an der Wall Street am Vortag nach der Feiertagspause geht es auch an den ostasiatischen Aktienmärkten am Freitag überwiegend nach unten. Teilnehmer in Hongkong berichten von Enttäuschung im Handel, dass auf der jüngsten Lujiazui-Finanztagung in Schanghai keine Konjunkturmassnahmen angekündigt worden seien. Die Anleger warteten somit nun auf Hinweise auf bevorstehende politische Massnahmen von der im Juli stattfindenden Politbüro-Tagung.

