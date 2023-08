Asiens Märkte mehrheitlich schwächer

An den Märkten in Fernost geht es zum Wochenstart überwiegend abwärts.

AUSTRIA

Die Wiener Börse bewegte sich am Freitag abwärts.

Nach einem negativen Start blieb der ATX auch anschließend in der Verlustzone und beendete den letzten Handelstag der Woche 0,27 Prozent schwächer bei 3.117,28 Punkten.

"Der Datenkalender hatte heute unseres Erachtens keine relevanten Einträge vorzuweisen und auch notenbankseitig steht nichts Bewegendes im Kalender. Somit sollte der Wochenschluss impulslos vonstattengehen", kommentierten die Experten der Helaba.

Als belastend sei die technische Situation beim S&P 500 zu bezeichnen, erläuterte die Helaba weiter. "Nicht nur intakte Verkaufssignale sind zu konstatieren, sondern weiter nachgebenden Indikatoren, sowie ein neues Impulstief (4.364). Zudem wurde die 55-Tagelinie zur Wochenmitte unterschritten."

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage zum Wochenschluss dünn.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Freitag zurück.

So startete der DAX die Sitzung bereits in der Verlustzone und schloss den Handelstag letztlich 0,65 Prozent tiefer bei 15.574,26 Einheiten.

"Die Luft aus dem Aktienmarkt scheint raus und die Rally-Pause seit Monatsanfang noch nicht beendet", schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets. Die Anleger stünden vor zwei Problemen: Zum einen sende die Konjunktur in China immer düstere Signale aus, und zum anderen stiegen die Realzinsen wieder, was die Attraktivität von Anleihen gegenüber Aktien erhöhe.

Zudem könnten die Zinsen entgegen den Hoffnungen der Anleger für längere Zeit hoch bleiben. "Es gibt eine bemerkenswerte Neubewertung der längerfristigen Zinssätze", sagte der Stratege Jean Boivin vom BlackRock Investment Institute. Der Markt komme mehr und mehr zu der Ansicht, dass es trotz der jüngsten Fortschritte einen langfristigen Inflationsdruck geben werde. Die gesamtwirtschaftliche Ungewissheit werde in den nächsten Jahren bestehen bleiben, und das erfordere eine größere Entschädigung für den Besitz langlaufender Anleihen in Form von hohen Zinsen.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Freitag unentschlossen.

Der Dow Jones Index startete schwächer, wechselte im weiteren Sitzungsverlauf jedoch die Vorzeichen und schloss den letzten Handelstag der Woche letztlich 0,08 Prozent fester bei 34.501,88 Punkten. Der NASDAQ Composite eröffnete daneben ebenfalls schwächer notierte zum Handelsende 0,20 Prozent leichter bei 13.290,78 Punkten.

Die US-Börsen knüpften am Freitag an ihre Verluste der vergangenen Tage an. Die Anleger befürchteten weitere Zinsschritte der US-Notenbank Fed und schauten mit wachsender Sorge auf die Wirtschaft in China und die sich dort zuspitzende Immobilienkrise.

Laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners bietet vor allem China Grund zur Sorge. "Die schwache chinesische Wirtschaft und die Immobilienkrise werden immer mehr zur Belastung für die Börsen weltweit", konstatierte er. Der hoch verschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande beantragte in den USA Gläubigerschutz.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es mehrheitlich abwärts.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 0,61 Prozent bei 31.641,36 Zählern. (Stand: 7.09 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite bis Handelsende 0,38 Prozent auf 3.120,18 Einheiten. In Hongkong gab der Hang Seng 1,38 Prozent auf 17.703,08 Punkte ab.

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte zu Wochenbeginn. Es belasten weiter die Unsicherheiten um die schwache Konjunktur in China. Dass die People's Bank of China (PBoC) einen ihrer Referenzzinssätze für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte gesenkt hat, stützt nicht; zumal die Senkung weniger stark als erwartet ausfiel. Die einjährige Loan Prime Rate (LPR) wurde auf 3,45 (3,55) Prozent gesenkt. Den fünfjährigen LPR beliess die chinesische Notenbank stabil bei 4,20 Prozent. Vergangene Woche hatte die PBoC den Zinssatz für 1-jährige Kredite aus der mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) um 15 Basispunkte auf 2,50 Prozent reduziert. Die MLF-Zinssätze werden in China zur Preisfestsetzung für LRPs herangezogen, weshalb eine Senkung um mehr als 10 Basispunkte erwartet worden war.

