Neue Corona-Variante entdeckt: ATX tiefrot -- DAX mit Abschlägen -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt startet deutlich schwächer in die neue Woche. Der DAX bewegt sich klar auf rotem Terrain. Die Börsen in Fernost finden am Montag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

An der Wiener Börse geht es am Montag abwärts.

Der ATX notiert im frühen Handel zeitweise rund drei Prozent im Minus und verharrt auch anschließend tief in der Verlustzone.

Die Wiener Börse hat am Montagvormittag deutliche Kursverluste hinnehmen müssen. Für Unsicherheit am Markt sorgt eine in Großbritannien neu entdeckte und möglicherweise hoch ansteckende Variante des Coronavirus.

Mehrere EU-Staaten - darunter die Niederlande, Belgien, Italien, Deutschland und Österreich - haben bereits Landeverbote für Flüge aus Großbritannien verhängt oder angekündigt. Es wird auch an EU-weiten Maßnahmen gearbeitet. Die Mutation ist laut britischen Behörden bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form und weitet sich vor allem in London und Südostengland rasant aus.

Belastend wirken zudem die jüngsten Entwicklungen bei den Verhandlungen über einen Handelsvertrag zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien. Die Gespräche würden scheitern, wenn die EU ihre Position vor allem beim Knackpunkt Fischereirechte nicht "wesentlich" verändere, zitierten britische Medien Regierungskreise in London. Es werde wahrscheinlicher, dass kein Abkommen gelinge. Dennoch werden die Verhandlungen heute fortgesetzt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbucht zum Wochenstart herbe Verluste.

Der deutsche Leitindex DAX eröffnete die Sitzung am Montag mit minus 1,7 Prozent bei 13.398,22 Punkten und rutscht im Verlauf noch tiefer ins Minus.

Negative Nachrichten aus und zu Großbritannien haben den deutschen Aktienmarkt am Montag unter Druck gebracht. Eine im Vereinigten Königreich aufgetauchte Mutation des Coronavirus brachte in der Weihnachtswoche die Sorgen vor der Pandemie und ihren Folgen an die Märkte zurück. Diese wohl noch ansteckendere Variante löst Befürchtungen über noch härtere und längere Beschränkungen aus. Außerdem ist ein Brexit-Handelspakt nach wie vor nicht in Sicht.

Das am Freitag knapp verpasste Rekordhoch rückt für den deutschen Leitindex damit wieder etwas weiter aus dem Blick. Seinen historischen Höchststand hatte der DAX im Februar bei fast 13.800 Zählern erreicht. Im besten Fall sei die Rekordjagd aktuell nur kurzzeitig unterbrochen, "im schlechteren Fall sehen wir gerade eine Trendwende", kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners.

Zumindest das US-Hilfspaket für die Wirtschaft des Landes dürfte endlich die Zustimmung im Senat und Repräsentantenhaus finden, erwartet Altmann. Größere Auswirkungen auf die Börsen werde es jedoch nicht mehr haben, denn dafür sei es bereits sehr lange "herbeigesehnt" und längst eingepreist worden.

WALL STREET

Am Freitag schlug an der Wall Street ein leichtes Minus zu Buche.

Der Dow Jones rutschte im Sitzungsverlauf sukessive ab. In den letzten 20 Handelsminuten drehte der Index aber wieder nach oben und schloss 0,41 Prozent tiefer bei 30.179,05 Punkten. Der NASDAQ Composite holte ebenfalls einen großen Teil der vorherigen Verluste auf und verlor schlussendlich lediglich 0,07 Prozent auf 12.755,64 Zähler.

Nachdem sich die Rekordjagd an der Wall Street zum Start in den Freitagshandel zunächst fortgesetzt hatte, kam es im weiteren Verlauf zu Gewinnmitnahmen. Zwar hoffen die Anleger unverändert, dass sich die politischen Lager bald auf ein Konjunkturpaket einigen, doch wollten sie vor dem Wochenende kein Risiko eingehen, zumal die Verhandlungen nun wieder zu stocken scheinen, nachdem zuletzt von einer Annäherung gesprochen worden war. Mit den jüngsten Kursgewinnen hatten die Anleger auf eine baldige Einigung gesetzt. Doch mit dem enger werdenden Zeitfenster für einen Durchbruch kehrte wieder etwas Skepsis an den Markt zurück.

"Es zeigt sich eine klare Verschlechterung der US-Wirtschaft", sagte Luca Paolini, Chefstratege bei Pictet Asset Management. "Der Markt erwartet einen fiskalischen Stimulus. Es wird eine große Enttäuschung geben, wenn es keine Einigung gibt." Dazu kommen die weiter weltweit rasant steigenden Neuinfektionen. Bis die begonnenen Impfungen erste positive Wirkungen zeigen, dürfte es noch eine Weile dauern.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Montag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 07:05 MEZ 0,17 Prozent auf 26.716,95 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es derweil für den Shanghai Composite um 0,6 Prozent auf 3.415,14 Einheiten hoch. Der Hang Seng gibt in Hongkong um 0,22 Prozent auf 26.439,83 Zähler nach.

Im Umfeld diverser neuer Entwicklungen zeigen sich die Aktienmärkte in Asien am Montag im Handelsverlauf überwiegend knapp behauptet, wobei anfangs etwas größere Verluste wieder aufgeholt wurden. Positiv wirkt, dass in den USA offenbar eine Einigung auf ein 900 Milliarden Dollar schweres Stimuluspaket nun gefunden ist und die letzte Abstimmung im Kongress darüber am Montag stattfinden soll.

Negative Impulse kommen zum einen davon, dass die letzte Frist für eine Einigung in den Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien ergebnislos verstrichen ist. Allerdings soll nun doch weiter verhandelt werden. Aus britischen Regierungskreisen verlautete am Sonntagabend, die Verhandlungen seien weiter "schwierig" und es gebe noch "erhebliche Unstimmigkeiten".

Zum anderen sorgt die Corona-Pandemie für neue beängstigende Schlagzeilen, nachdem zunächst in Großbritannien eine Mutation des Virus aufgetreten ist, die noch ansteckender ist und die Politikern zufolge außer Kontrolle geraten ist. Mittlerweile soll die Mutation auch in Italien bereits aufgetreten sein.

