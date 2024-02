NVIDIA-Zahlen treiben die Märkte an: Gute Vorgaben für ATX-Start -- DAX könnte erstmals über 17.200 Punkte steigen -- Teils kräftige Gewinne in Asien - Nikkei-Index erreicht neues Rekordhoch

Am heimischen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Handelsstart ab. In Deutschland könnten zum Auftakt sogar neue Rekordstände zu sehen sein. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag Gewinne zu sehen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit Gewinnen starten.

Der ATX konnte bereits die Vortagessitzung 0,28 Prozent fester bei 3.404,68 Punkten beenden.

Kurstreibend dürften sich die starken Zahlen des Chipriesen NVIDIA erweisen, der nachbörslich mit seiner Bilanz überzeugt und sowohl in Asien aus auch an den vorbörslichen europäischen Märkte für Kursgewinne gesorgt hatte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Donnerstag vorbörslich mit Aufschlägen.

Der DAX war zur Wochenmitte mit einem Plus von 0,29 Prozent bei 17.118,12 Zählern in den Feierabend gegangen.

Der deutsche Leitindex DAX steuert am Donnerstagmorgen auf den nächsten Rekord zu, nachdem der US-Chipkonzern NVIDIA nach dem New Yorker Börsenschluss erneut starke Zahlen präsentiert hatte. Der Leitindex dürfte erstmals die Marke von 17'200 Punkten übersteigen: Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Auftakt 0,56 Prozent höher auf 17'213 Zähler. Der Boom bei Künstlicher Intelligenz sorgt weiter für kräftiges Wachstum bei Nvidia . Dies liess dessen Aktie im nachbörslichen New Yorker Handel um neun Prozent steigen. "Dies dürfte den Marktoptimismus hinsichtlich des KI-Booms weiter anheizen", schrieben die Experten der Commerzbank. Für Anleger ist dies ein Grund mehr, um bei Aktien weiter zuzugreifen - trotz Indizes am Rekordhoch.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch schlussendlich uneinheitlich.

Der Dow Jones Index kämpfte sich im späten Verlauf auf grünes Terrain vor und schloss mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 38.612,18 Punkten. Der NASDAQ Composite konnte seine Tagestiefststände zwar hinter sich lassen, schloss aber dennoch 0,32 Prozent tiefer bei 15.580,87 Zählern.

Auch nach der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed und vor den Zahlen des Tech-Riesen NVIDIA hielten sich die Anleger erneut zurück.

Vom Fed-Protokoll zur letzten Sitzung erhoffte sich der Markt Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Währungshüter. Die US-Notenbank Fed hat sich mit Blick auf Leitzinssenkungen vorsichtig gezeigt, die Anleger reagierten aber weitgehend unaufgeregt.

Erst nach dem US-Handelsschluss legt der Chipkonzern NVIDIA Quartalszahlen vor. Anleger dürften in dem Bericht des Favoriten in Sachen Künstliche Intelligenz (KI) nach Hinweisen suchen, ob die KI-Euphorie des vergangenen Jahres andauern könnte. Ein Händler sagte, dass in diesem Zusammenhang auch die Zinsentscheidungen der Fed eine wichtige Rolle spielten. Höhere Zinsen führten bei den Tech-Unternehmen dazu, dass die künftigen Gewinne weniger wert seien.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes entwickelten sich am Donnerstag positiv.

In Tokio legte der Nikkei 225 2,19 Prozent auf 39.098,68 Punkte zu. Er ist erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 39.000 Punkten gestiegen. Das bisherige Rekordhoch hatte er im Dezember 1989 markiert.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zeitweise 0,89 Prozent auf 2.977,13 Punkte nach oben. Der Hang Seng legt unterdessen zeitweise 0,66 Prozent auf 16.611,38 Zähler zu.

Zur guten Stimmung tragen die Geschäftszahlen von NVIDIA bei, die der US-Hersteller von Grafikprozessoren nachbörslich in den USA vorlegte und die die hochgesteckten Erwartungen noch übertrafen. Halbleiterwerte sind daraufhin in der ganzen Region gesucht. Das ebenfalls am Vortag veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung verpufft derweil, weil es lediglich die mittlerweile vorherrschende Meinung bestätigte, dass sich die US-Notenbank mit ihrer ersten Zinssenkung noch etwas länger Zeit lassen wird.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX