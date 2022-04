Ukraine-Krieg und Zinssorgen bleiben im Blick der Anleger: ATX vorbörslich unter Druck -- DAX vor schwachem Start -- Asiatische Börsen in Rot

Am heimischen Markt geht es am Freitag vorbörslich abwärts. Der deutsche Leitindex steht vor dem Handelsstart ebenfalls unter Druck. Vor dem Wochenende fallen die Börsen Asiens zurück. Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag tiefer.

AUSTRIA

An der Wiener Börse werden am Freitag vorbörslich Minuszeichen beobachtet.

Der ATX zeigt sich vor dem Handelsstart mit starken Verlusten.

Die Vorgaben aus den USA und Asien fallen negativ aus. Kräftig gestiegene Marktzinsen trübten das Sentiment deutlich ein. Die übergeordneten Themen Ukrainekrieg, hohe Inflation und steigende Marktzinsen sorgten damit erneut für ein sehr volatiles Marktumfeld. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte eine Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte bei der nächsten Fed-Sitzung praktisch angekündigt. Obwohl die Zinserwartungen stiegen, hat sich die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia stärker als erwartet eingetrübt. Eine ungünstige Kombination für Aktien.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland halten sich im vorbörslichen Freitagshandel deutlich zurück.

Der DAX notiert vor dem Handelsstart bereits tief im Minus.

Die Furcht vor einem zügigen Zinsanstieg treibt Anleger am Freitag in die Defensive. "Die Turbulenzen an den Märkten setzen sich fort, ausgelöst durch weitere Kommentare des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell", schrieben die Experten der ING-Bank am Morgen. Trotz einiger guter Quartalsberichte waren die Börsen in New York am Vorabend abgerutscht, nachdem Powell über einen großen Zinsschritt gesprochen hatte. Zur Bekämpfung der hohen Inflation erwägt die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung Anfang Mai eine Erhöhung des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte.

"Der Markt bereitet sich auf noch aggressivere Zinsschritte vor", hiess es dazu von der Commerzbank. International zogen die Anleiherenditen an, was Festverzinsliche als Alternative zu Aktien attraktiver machen kann. Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners fürchtet konjunkturelle Folgen. Für Unternehmen würden höhere Zinsen neben hohen Energiekosten und anhaltenden Lieferkettenproblemen schon zum dritten grossen Belastungsfaktor.

WALL STREET

Die Wall Street wies am Donnerstag rote Vorzeichen aus.

So eröffnete der Dow Jones mit einem Zuwachs, fiel im Verlauf jedoch ins Minus. Er beendete den Tag letztlich mit einem Abschlag von 1,05 Prozent bei 34.792,63 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite notierte derweil ebenso mit negativen Vorzeichen, nachdem er zum Start kräftig gestiegen war. Sein Schlussstand: 13.174,65 (-2,07 Prozent).

Die Furcht der Anleger vor deutlich steigenden Zinsen hat am Donnerstag die anfangs noch gute Stimmung am New Yorker Aktienmarkt wieder gekippt. Marktteilnehmer verwiesen auf Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der über einen großen Zinsschritt auf der nächsten Sitzung der Fed Anfang Mai gesprochen hatte. Eine Anhebung des Leitzinses um 0,50 Prozentpunkte liege auf dem Tisch, so Powell.

Über einen großen Zinsschritt wurde am Markt jüngst immer wieder spekuliert. Die Notenbank würde damit ihre Geldpolitik noch rascher straffen. Hintergrund ist die hohe Inflation. Anleger sorgen sich allerdings, dass eine zu schnelle Straffung das Wirtschaftswachstum gefährden könnte. Zuletzt hatte die Wirtschaft der USA laut dem am Vortag veröffentlichten Konjunkturbericht der Fed moderat zugelegt.

Quartalszahlen großer US-Konzerne wurden am Donnerstag positiv aufgenommen. Der Elektroautobauer Tesla etwa begeisterte mit weiteren Umsatz- und Gewinnrekorden die Anleger. Die Aktien gewannen anfangs prozentual zweistellig, zuletzt belief sich das Plus noch auf fast sechs Prozent.

ASIEN

Die Börsen in Fernost sind am Freitag in Rot gehüllt.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert 1,59 Prozent auf 27.059,84 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite um 0,07 Prozent auf 3.077,80 Zähler ab. Der Hang Seng notiert 0,55 Prozent im Minus bei 20.567,95 Einheiten (7.00 Uhr MESZ).

Verstärkte Zinsängste aus den USA nach Asien herüberschwappend belasten die Börsen. Die Aussicht auf aggressive Zinserhöhungen in den USA einerseits und eine Abkühlung der Weltkonjunktur andererseits stellen eine für Aktien ungünstige Gemengelage dar. Fed-Chef Jerome Powell hatte sich falkenhaft geäußert. In der Folge ziehen die US-Marktzinsen deutlich an. Gleichzeitig kämpft China weiter mit der sich ausbreitenden Coronapandemie und neuen Lockdowns - diesmal in der Stahlhochburg Tangshan. Die Maßnahmen in China trüben die Konjunktur weiter ein. Die chinesischen Börsen halten sich nach der jüngsten Talfahrt wacker und erholen sich von den Tagestiefs.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX