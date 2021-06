ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend freundlich

Der heimische und der deutsche Leitindex bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Märkte in Asien legten mehrheitlich zu.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag etwas schwächter.

So eröffnete der ATX mit einem kleinen Plus und bewegt sich auch aktuell in der Verlustzone.

Es standen positive Vorgaben aus Übersee, wo in den Vereinigten Staaten der Dow Jones um mehr als eineinhalb Prozent hinaufgeklettert war und in Japan der Nikkei-225 um gar drei Prozent hinzugewonnen hatte, einer verhaltenen europäischen Börsenstimmung gegenüber.

"Datenseitig beschränkt sich das Interesse heute wohl auf die Eigenheimverkäufe in den USA", kommentierten die Experten der Helaba mögliche konjunkturelle Impulsgeber für den heutigen Handelstag. Die Vorgaben vonseiten der schwebenden Hausverkäufe seien negativ und ein Rücksetzer sollte nicht überraschen. "Denjenigen im FOMC, die Überhitzungen aufgrund der lockeren Geldpolitik befürchten, dürfte dies entgegenkommen."

Auch Reden von Notenbankern dürfte am Dienstag Aufmerksamkeit zukommen. Dabei dürfte sich das größte Interesse auf die Parlamentsanhörung des Fed-Chefs Jerome Powell richten. Es wird vor allem um die Reaktion der Federal Reserve auf die Coronapandemie gehen, aber auch um die aktuelle Ausrichtung der Geldpolitik.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex weist am Dienstag ein rotes Vorzeichen aus.

So startete der DAX 0,10 Prozent leichter bei 15.603,24 Einheiten und fällt im weiteren Handelsverlauf tiefer in die Verlustzone.

Nach einem Rekordhoch des DAX Mitte des Monats befindet sich das Börsenbarometer wieder einer Konsolidierung auf hohem Niveau, also einer Phase stagnierender bis leicht fallender Kurs, ohne dass sich ein Trendwechsel ergibt. Ähnlich war die Gemengelage im April und Mai, als sich der Dax nach einer Höchstmarke von gut 15.500 Zählern wochenlang unter teils starken Schwankungen seitwärts bewegte.

Möglicherweise geht der nächste Impuls wieder einmal von der US-Notenbank Fed aus. Deren Chef Jerome Powell äußert sich am Abend vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses zur Corona-Politik der Fed. Powell bekräftigte laut einem vorab veröffentlichten Manuskript, dass der jüngste starke Inflationsschub vorübergehender Natur sein dürfte. Die starke Teuerung in den USA hatte die Börsenkurse zuletzt belastet.

WALL STREET

Nach der Talfahrt zum Wochenschluss erholte sich die Wall Street am Montag.

Der Dow Jones hatte mit einem minimalen Plus eröffnet und vergrößerte dieses im weiteren Handelsverlauf deutlich. Schlussendlich kletterte der US-Leitindex um 1,76 Prozent auf 33.876,65 Punkte. Auch der NASDAQ Composite war mit einem kleinen Gewinn gestartet und baute diesen anschließend aus. Zur Schlussglocke stand dann ein Plus von 0,79 Prozent bei 14.141,48 Zählern auf der Kurstafel.

Die Sorgen vor geldpolitischen Straffungen bis hin zu einer früheren Zinswende hatten den Dow-Jones-Index den höchsten Verlust seit über sieben Monaten beschert. Doch die Stimmung scheint sich wieder zugunsten von Aktien zu drehen. Mit der angestosnen Diskussion um ein Zurückfahren der Wertpapierkäufe und einer früheren Zinswende sanken Rohstoffpreise und der Dollar wertete auf - beide Effekte drücken die Inflationserwartungen in den USA.

"Für die meisten Investoren quer durch alle Anlageklassen gibt es einfach keine Alternative zu Aktien", sagte Chefmarktstratege Fahad Kamal von Kleinwort Hambros. "Der Markt ist konzentriert auf die Entwicklung der Zinsen und die Aussagen der Federal Reserve", ergänzte Nadege Dufosse vom Vermögensverwalter Candriam. Die Aktienkurse dürften trotz verstärkter Volatilität in etwa auf dem aktuellen Niveau verharren, sofern die Marktstimmung sich nicht in eine Richtung verlagere, vermutete sie.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mehrheitlich in Grün.

Der Nikkei in Tokio schloss mit einen kräftigen Gewinn von 3,12 Prozent bei 28.884,13 Indexpunkten. Nachdem die COVID-Impfquoten in Japan gestiegen seien, hätten die dortigen Anleger wieder Vertrauen in die Erholung der Wirtschaft und den Aktienmarkt gefasst, erklärten Marktteilnehmer die Kursgewinne vom Dienstag. Unterstützend habe auch der zum Dollar wieder leicht schwächere Yen gewirkt.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite um 0,80 Prozent auf 3.557,41 Zähler. Der Hang Seng fiel hingegen bis Handelsende um 0,63 Prozent auf 28.309,76 Zähler.

Überwiegend erholt von den Vortagesverlusten haben sich die Börsen in Ostasien gezeigt. Rückenwind kam von der Wall Street. Dort hatten die Kurse am Montag Boden gutgemacht, weil Konjunkturoptimismus die Oberhand über Inflations- und Zinsängste gewann, zumal einige Vertreter der US-Notenbank die zuletzt falkenhafteren Töne etwas abmilderten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX