Zinssorgen bleiben im Blick: ATX zum Start leicht im Minus -- DAX eröffnet leichter -- Börsen in Fernost ohne gemeinsame Richtung

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Freitag tiefer. Auch der deutsche Leitindex notiert schwächer. An den asiatischen Börsen geht es vor dem Wochenende in unterschiedlich Richtungen. An der Wall Street waren am Donnerstag Verluste zu beobachten.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt geht es am Freitag abwärts.

Der ATX bewegt sich kurz nach dem Ertönen der Startglocke 0,06 Prozent tiefer bei 3.160,76 Punkten.

Während sich das konjunkturelle Interesse zum Wochenschluss auf europäische Einkaufsmanagerindizes richtet, steht hierzulande der Börsengang des ausgegliederten Funkturmgeschäfts der Telekom Austria im Fokus - EuroTeleSites kommt an die Börse.

Beim IPO der EuroTeleSites erhielten Telekom-Austria-Aktionäre für je vier Aktien zusätzlich einen Anteilsschein an dem Unternehmen. Der am Donnerstag festgelegte Referenzkurs lag bei 4,95 Euro pro Aktie. Lohnen soll sich die Abspaltung, weil man die Mobilfunkmasten künftig verstärkt auch an andere Mobilfunker vermieten will.

Die Eigentümerstruktur von EuroTeleSites entspricht jener der Telekom Austria: Das mexikanische Telekommunikationsunternehmen America Movil hält 56,55 Prozent, auf die Staatsholding ÖBAG entfallen 28,42 Prozent der Anteile und im Streubesitz befinden sich 15,03 Prozent.

Konjunkturseitig richtet sich die Aufmerksamkeit am Freitag auf Einkaufsmanagerindizes der wichtigen europäischen Volkswirtschaften. Den Auftakt gaben heute Nacht bereits die japanischen Werte, nun folgen Zahlen aus Deutschland und der Eurozone.

"Per saldo rechnen wir damit, dass die Stimmung getrübt bleibt, wobei angesichts des sehr tiefen Niveaus im Verarbeitenden Gewerbe auch ein leichter Anstieg nicht ausgeschlossen werden sollte", schrieben die Experten der Helaba. "Aufgrund des hohen Gewichts des Dienstleistungssektors, insbesondere in Bezug auf die Beschäftigungsentwicklung, dürfte ein Rückgang dort aber dafür sorgen, dass die Zinserwartungen bezüglich der EZB gedämpft bleiben."

Bekannt wurde über Nacht zudem, dass die Bank of Japan (BOJ) ihre ultraniedrigen Zinssätze und ihren Ausblick für die künftige Geldpolitik beibehalte. Die Kerninflation des Landes ist im August stabil geblieben und liegt damit den 17. Monat in Folge über dem Zwei-Prozent-Ziel der BOJ.

DEUTSCHLAND

Anleger in Frankfurt halten sich am Freitag zurück.

Der DAX notiert zum Handelsstart 0,63 Prozent im Minus bei 15.473,80 Punkten.

Nach den Leitzinssignalen aus den Vereinigten Staaten vom Mittwoch müssen sich die Anleger auf ein noch länger hohes Zinsniveau zur Inflationsbekämpfung einstellen. Angesichts steigender Anleiherenditen werden daher nun Investments in risikobehaftetere Aktienportfolios teils zurückgefahren. Die Rendite auf US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit erreichte mit rund 4,5 Prozent das höchste Niveau seit 2007.

"Die Stimmung am Aktienmarkt ist verhalten", konstatierten die Experten der Landesbank Helaba. Wichtig sei es für den Dax nun jedoch, die letzten Tiefs nicht zu unterschreiten, "ansonsten würde sich der Ausblick deutlich trüben". Einem ersten Test habe die 200-Tagelinie immerhin schon standgehalten.

WALL STREET

Die US-Börsen verzeichneten am Donnerstag erneut deutliche Einbußen.

Der Dow Jones Index vergrößerte seinen frühen Verlust im weiteren Handelsverlauf noch und beendete die Sitzung 1,08 Prozent tiefer bei 34.070,35 Punkten. Auch der NASDAQ Composite weitete sein anfängliches Minus aus und schloss 1,82 Prozent schwächer bei 13.223,98 Zählern.

Die US-Währungshüter hatten zwar ihren Leitzins wie weithin erwartet beibehalten. Die Prognosen der Fed deuten allerdings auf eine womöglich weitere Zinsanhebung noch in diesem Jahr hin, wobei die Notenbanker nun für 2023 ein höheres Wirtschaftswachstum für die USA voraussagen als noch vor wenigen Monaten. Zudem scheint jetzt klar, dass die Zinsen noch für länger als bisher erwartet hoch bleiben dürften: Für das kommende Jahr erwarten die Währungshüter weniger Zinssenkungen als bisher.

Raphael Olszyna-Marzys von der Privatbank J. Safra Sarasin schrieb, er habe als wichtigste Botschaft von der Fed-Sitzung mitgenommen, "dass ihre Politik straff bleiben wird, bis etwas Schlimmes die Notenbank zu einer Zinssenkung veranlasst" - wie etwa sehr schwache Wirtschaftsdaten. Der Markt habe zwar mit einer straffen Herangehensweise der Fed gerechnet, erläuterte ein Börsenexperte, "aber es ist das Ausmaß der restriktiven Haltung, das überrascht". Die Märkte müssten diesen Kurs nun zunächst einpreisen.

ASIEN

An den wichtigsten asiatischen Börsen sind am Freitag unterschiedliche Vorzeichen zu beobachten.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 0,62 Prozent auf 32.370,40 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen um 0,77 Prozent auf 3.108,45 Punkte nach oben. In Hongkong steigt der Hang Seng um 1,21 Prozent auf 17.868,68 Indexpunkte (07:05 Uhr MESZ).

Im Blick steht die Zinsentscheidung der japanischen Notenbank, während die falkenhaften Aussagen der US-Notenbank vom Mittwoch nachwirken. Am Donnerstag war es an der Wall Street darauf weiter nach unten gegangen und die Renditen der US-Anleihen stiegen kräftig weiter - im Zehnjahresbereich auf das höchste Niveau seit 2007.

Die Bank of Japan (BoJ) hält an ihrem ultraexpansiven Kurs fest, sie hat den Einlagensatz und die Zielrendite 10-jähriger Staatsanleihen unverändert belassen. Der Yen macht darauf nach der Zwischenerholung vom Vortag wieder einen Rücksetzer nahe an seine Jahrestiefs gegenüber dem Dollar. Auf Tagesbasis gewinnt der Dollar 0,4 Prozent auf 148,18 Yen. Der Nikkei-225-Index hat derweil Anfangsverluste vermindert auf nur noch 0,2 Prozent und steht bei 32.513 Punkten.

Derweil sind die japanischen Verbraucherpreise im August im Kern etwas höher ausgefallen als erwartet und liegen weiter klar über dem Ziel der Notenbank. Das dürfte die Spekulationen am Leben halten über ein Ausscheren der BoJ aus ihrem expansiven Kurs, nachdem der BoJ-Chef mit diesbezüglichen vagen Aussagen für Verwirrung gesorgt hatte.

