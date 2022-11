ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt kann am Dienstag zulegen, wogegen der deutsche Leitindex abgibt. An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt greifen die Anleger am Dienstag zu.

So eröffnete der ATX mit einem klaren Zuwachs und bleibt auch anschliessend in der Gewinnzone.

Während die Wall Street am Vorabend negative Vorgaben lieferte, zeigen sich die Märkte in Asien heute früh noch uneinheitlich.

Weiter im Fokus des Marktgeschehens stehen die Zinserwartungen, hieß es in einem Analystenkommentar. Aber auch die Entwicklungen in China angesichts zuletzt wieder steigender COVID-Fälle sollten die Anleger im Auge behalten.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch ausgesprochen dünn.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex gibt am Dienstag leicht nach.

So startete der DAX 0,19 Prozent schwächer bei 14.352,54 Punkten und steht auch im weiteren Verlauf knapp im Minus.

Der DAX tut sich nach wochenlanger Rally auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juni etwas schwer - nach einem Anstieg um fast 22 Prozent seit Ende September. Die Luft scheine erst einmal raus zu sein, andererseits aber sei es erstaunlich, wie gut der DAX seine Kursgewinne verteidige, schrieb der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Auch die US-Erholung stagniert auf dem höchsten Niveau seit August im Dow Jones Industrial sowie seit September im marktbreiten S&P 500 und den Technologie-Indizes der NASDAQ. Letztere kamen am Vorabend sogar deutlicher zurück. Die Wachstumshoffnungen der Anleger für China erhielten durch die stark steigenden Covid-Fälle wieder einen Dämpfer. Nach ihrem schlechten Wochenstart zeigten sich Asiens Börsen an diesem Morgen teils erholt.

WALL STREET

Zum Wochenbeginn nahmen die Anleger an der Wall Street Reißaus.

Der Dow Jones begann die Sitzung marginale fester und notierte im Verlauf knapp unter der Nulllinie. Er schloss 0,13 Prozent tiefer bei 33.700,87 Punkten. Der NASDAQ Composite startete derweil leichter in den Handelstag und gab auch anschließend nach. Er ging mit einem Minus von 1,09 Prozent bei 11.024,51 Einheiten in den Feierabend.

"Alle Augen sind auf China gerichtet", sagte Portfolioverwalter Hani Redha von PineBridge. Statt der erhofften Lockerungen der strengen Corona-Maßnahmen blieb die politische Führung bei der strikten Null-COVID-19-Politik, während die Behörden in China steigende Neuinfektionen auf immer neue Siebenmonatshochs meldeten und auch wieder Todesfälle einräumten.

Das ohnehin schwache Wachstum in China dürfte durch die neuen Corona-Ausbrüche weiter ausgebremst werden, so die Befürchtung am Markt. Für die Rabattschlacht bzw. den Einkaufsmarathon "Black Friday" in der laufenden Woche sind die Erwartungen zudem eher gedämpft. Neue Umsatzrekorde dürfte es wegen der aktuellen Inflation kaum geben, so die Befürchtung im Handel. Der "Black Friday" nach dem Feiertag Thanksgiving am Donnerstag zählt zu den umsatzstärksten Tagen des Jahres im US-Einzelhandel und eröffnet die Weihnachtssaison.

"Die Finanzmärkte haben sich erkältet, weil sie befürchten, dass die zunehmenden COVID-Fälle in China und die erneute Verschärfung der Restriktionen die Industrieproduktion erneut ins Wanken bringen und die Nachfrage nach Rohstoffen senken werden", sagte Marktanalystin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown. "Die Bären waren heute auf der Pirsch, denn Anleger haben kaum eine andere Wahl, als sich auf das Abwärtsrisiko einzustellen", ergänzte Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management.

ASIEN

Die Börsen in Fernost entwickeln sich am Dienstag uneinheitlich.

In Tokio schloss der Nikkei mit einem Gewinn von 0,61 Prozent bei 28.115,74 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite aktuell (08:52 Uhr) um 0,13 Prozent auf 3.088,94 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng um 1,23 Prozent auf 17.439,07 Einheiten nach.

Im Fokus standen erneut die Corona-Entwicklungen in China. Peking hat am Dienstag Parks und Museen geschlossen, während in weiteren chinesischen Städten wieder Corona-Massentests durchgeführt werden. Dies erhöhte die Besorgnis in Bezug auf negative Auswirkungen auf die chinesische Konjunktur. Auch dürften damit die jüngsten Hoffnungen auf baldige Lockerungsmaßnahmen vor dem Hintergrund der weiter stark steigenden Infektionszahlen weiter schwinden, hieß es.

Daneben stand das künftige Zinserhöhungstempo der US-Notenbank weiter im Blick der Anleger. Die Fed kann ab dem nächsten Monat zu kleineren Zinserhöhungsschritten übergehen, wenn sie ihre Maßnahmen zur Eindämmung der hohen Inflation und zur Aufrechterhaltung des Wirtschaftswachstums verfeinert, sagte Loretta Mester, Präsidentin der Cleveland Fed, am Montag. "Ich denke, wir können bei der nächsten Sitzung von den 75 Punkten abrücken. Ich habe kein Problem damit, ich halte das für sehr angemessen", so Mester in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC. "Aber ich denke, wir müssen uns von der Wirtschaft sagen lassen, welches Tempo wir in Zukunft einhalten müssen." Die Fed hatte zuletzt vier Mal in Folge die Zinsen um 75 Basispunkte angehoben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX