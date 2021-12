ATX dämmt Verluste ein -- DAX wenig bewegt -- Börsen in Fernost uneinheitlich

Am heimischen Markt geht es am Mittwoch zunächst bergab, während es auf dem deutschen Börsenparkett ruhig zugeht. Auch an den asiatischen Aktienplätzen überwiegt zur Wochenmitte die Vorsicht.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt geht es zur Wochenmitte leicht nach unten.

Der ATX musste zur Eröffnung einbüßen und verweilt weiterhin in der Verlustzone, kann seine anfänglichen Abgaben zuletzt jedoch etwas eindämmen.

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Frühhandel verlief weitgehend ruhig. Wichtige Nachrichten zu österreichischen Unternehmen lagen nicht vor. Auch kursbewegende Konjunkturdaten werden am Mittwoch nicht erwartet. Ein bestimmendes Thema dürfte aber die Sorge um die sich rasch verbreitende Omikron-Variante des Coronavirus bleiben.

Die Erholung am deutschen Aktienmarkt setzt sich zur Wochenmitte zunächst nicht fort.

Der DAX nahm den Handel mit einem kleinen Plus von 0,18 Prozent auf 15.474,84 Punkte auf. Im weiteren Verlauf hält er sich nahe seines Vortagesschlusskurses.

Am deutschen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte Stagnation angesagt. Nach der klaren Vortageserholung notierte der DAX am Mittwoch zuletzt nahezu unverändert.

"Nach den großen Kursverlusten zu Wochenbeginn deutet jetzt alles darauf hin, dass der DAX auf einem versöhnlichen Niveau in die Weihnachtstage geht", bemerkte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Zwar stehe der Leitindex weiter deutlich unter seinem Allzeithoch, habe sich aber ein gutes Stück von seinem Zwischentief Ende November erholt.

WALL STREET

An der Wall Street war am Dienstag Erholung angesagt.

Der Dow Jones konnte 1,61 Prozent zulegen und schloss bei 35.493,13 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite erholte sich daneben um 2,40 Prozent auf 15.341,09 Zähler.

Die Sorgen in Bezug auf die weitere Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante blieben allerdings bestehen, heißt es. Laut Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC hat sich die neue Mutante in den USA als vorherrschende Virus-Variante durchgesetzt. Dazu kommen die weltweit wieder verhängten Beschränkungen, die erneut negative Auswirkungen auf die globale Konjunkturerholung haben dürften.

Für eine leichte Entspannung sorgten die Entwicklungen rund um das billionenschwere Sozial- und Klimaschutzpaket von US-Präsident Joe Biden, welches auf der Kippe steht. So soll es zuletzt ein Gespräch zwischen Biden und dem demokratischen Senator Joe Manchin gegeben haben, um diesen doch noch zu einer Zustimmung zu bewegen. Diese ist entscheidend, da sich die Demokraten im US-Kongress keinen einzigen Abweichler erlauben können, wenn sie das Gesetz verabschieden wollen.

Teilnehmer verwiesen allerdings auch auf die dünner werdenden Umsätze im Vorfeld der kommenden Weihnachtsfeiertage. Dies könnte zu einer erhöhten Volatilität führen. Die Agenda der US-Daten war übersichtlich.

ASIEN

Anleger an den Börsenplätzen in Asien zeigen sich am Mittwoch zurückhaltend optimistisch.

In Japan stand der Nikkei zum Schluss 0,16 Prozent im Plus bei 28.562,21 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite letztendlich marginale 0,7 Prozent auf 3.622,62 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong um 0,57 Prozent klettert auf 23.102,33 Stellen.

Die Börsen in Asien schließen sich am Mittwoch teilweise der Erholungsbewegung an der Wall Street an. Dabei schmelzen die Gewinne im Handelsverlauf etwas ab und fallen längst nicht so deutlich wie in den USA aus, nachdem es bereits am Dienstag einen Erholungsschub gegeben hatte.

Bremsend wirkten die weiter bestehenden Sorgen um die rasante Ausbreitung der Corona-Virusvariante Omikron, heißt es, zumal auch die kräftigen Aufschläge in den USA vornehmlich mit Schnäppchenkäufen erklärt wurden, und weniger mit neuen fundamentalen Kaufgründen. Die dienstäglichen Gewinne in Ostasien waren ebenfalls bereits in erster Linie mit erhöhter Kaufbereitschaft auf den zuletzt ermäßigten Niveaus erklärt worden. Dass in Südafrika angeblich die Infektionszahlen auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen gesunken seien, dämpfe die Pandemie-Sorgen aber zumindest leicht, kommentieren die Analysten von NAB.

