ATX und DAX im Plus -- Nikkei schließt deutlich fester - Chinas Börsen im Feiertag

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Montag stärker. An dem japanischen Aktienmarkt ging es zum Wochenstart deutlich aufwärts. Die chinesischen Märkten sind feiertagsbedingt geschlossen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt verzeichnet in der neuen Woche Gewinne.

Der ATX zeigte sich kurz nach Handelsbeginn bereits 0,66 Prozent stärker bei 3.319,31 Punkten und legt anschließend weiter zu.

Positive Vorlagen von der Wall Street stützen Europas Börsen zur Eröffnung am Montag. Nach drei Tagen mit Verlusten haben sich die Aktienkurse an der Wall Street am Freitag kräftig erholt. Einige Teilnehmer sprachen von einer Gegenbewegung auf die zuvor gesehenen deutlichen Verluste. Zunehmend Akzente dürfte die Berichtssaison liefern, die langsam an Fahrt aufnimmt. Die bisher vorgelegten Zahlen und Ausblicke sind in einer ersten Einschätzung gemischt ausgefallen. Unternehmensnachrichten sind zu Wochenbeginn indes rar. Auch fehlen die Impulse von den asiatischen Börsen - die meisten bleiben zu Wochenbeginn wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland zeigen sich am Montag zuversichtlich.

Der DAX startete 0,29 Prozent höher bei 15.077,4 Punkten in den Handel. Auch im Anschluss geht es aufwärts.

Der DAX setzt sich zum Wochenstart wieder klar von der zuletzt wackelnden Marke von 15.000 Punkten ab. Er profitiert dabei vom starken Freitag an der Wall Street. Am vergangenen Donnerstag war es zur ersten nennenswerten Kurskorrektur im bisher so starken neuen Börsenjahr gekommen. Der Rutsch unter 15.000 Punkte wurde aber schnell wieder aufgeholt. In den USA konnte der Dow Jones Industrial analog die Marke von 33.000 Punkten verteidigen. Die Technologiewerte an der Nasdaq zeigten sich sogar bärenstark. Die Anleger ließen sich von anhaltend restriktiven geldpolitischen Signalen der US-Notenbank in ihrem Optimismus nicht beirren, hieß es bei der Credit Suisse. Vor allem die Erkenntnisse aus den Geschäftsberichten der Unternehmen hielten die Laune hoch. Die Marktstrategen von JPMorgan betonen in einem Kommentar indes die Risiken für die weitere Ergebnisentwicklung von historisch hohem Profitabilitätsniveau aus. Sie rechnen mit Korrekturen der ambitionierten Markterwartungen - gerade bei Zyklikern.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich zum Wochenausklang fester.

Der Dow Jones legte zum Handelsbeginn knapp zu, fiel anschließend jedoch leicht zurück, nur um im weiteren Verlauf erneut zu steigen. Letztendlich gewann er 1,00 Prozent auf 33.375,49 Punkte. Der NASDAQ Composite stieg daneben anfänglich und verblieb dann weiter im Plus. Zum Handelsschluss gewann er 2,66 Prozent auf 11.140,43 Zähler.

Rezessions- und Zinssorgen, die an den beiden vorigen Tagen die Kurse belastet hatten, dämpften die Stimmung anfangs. Die Bilanzsaison ist bislang eher durchwachsen ausgefallen. Und die Unternehmen werden zusehends pessimistischer. Große Banken erhöhten ihre Rückstellungen, weil sie im Zuge einer sich abzeichnenden Wirtschaftsschwäche mit mehr Kreditausfällen rechnen. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist zwar noch immer robust, doch haben viele große Unternehmen Stellenstreichungen angekündigt.

An Konjunkturdaten wurden nur die Verkäufe bestehender Häuser veröffentlicht. Zum Vormonat sanken sie um 1,5 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten aber mit einem stärkeren Rückgang um 3,4 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat sanken die Verkäufe um 34,0 Prozent.

ASIEN

Der japanische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart deutlich fester, während die China-Börsen feiertagsbedingt ruhen.

In Japan stieg der Nikkei am Montag letztlich 1,33 Prozent auf 26.906,04 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite am Freitag bis Handelsende um 0,76 Prozent auf 3.264,81 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong legte um 1,82 Prozent auf 22.044,65 Indexpunkte zu.

An den anderen Plätzen wie unter anderem Shanghai, Hongkong, Seoul und Singapur finden Feierlichkeiten zum Mondneujahrsfest statt, der Börsenhandel ruht dort. In Festlandchina wird die ganze Woche nicht gehandelt, in Hongkong geht das Geschäft am Donnerstag weiter. Für etwas Rückenwind in Tokio sorgte, dass der Yen zuletzt wieder etwas zurückgekommen ist, nachdem er zuvor mit Spekulationen auf eine geldpolitische Straffung der Bank of Japan, die sich dann nicht bewahrheiteten, deutlich aufgewertet hatte. Daneben sprachen Händler von Hoffnungen auf gut ausfallende Ergebnisse der Unternehmen in der am Dienstag in Japan startenden Berichtssaison.

