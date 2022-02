Ukraine-Konflikt bleibt im Fokus: ATX freundlich erwartet -- DAX dürfte um Nulllinie starten -- Asiatische Börsen im Plus - Nikkei wegen Feiertag geschlossen

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte vorbörslich minimal höher, während der DAX in etwa auf Vortagesniveau eröffnen dürfte. An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch moderat nach oben. Die US-Börsen präsentierten sich schwächer.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte stabilisieren.

Der ATX gewinnt vorbörslich 0,15 Prozent auf 3.673 Punkte. Am Dienstag verlor er 1,68 Prozent auf 3.668,12 Punkte.

Die Stimmung bleibt auch zur Wochenmitte nervös angesichts der fortbestehenden Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Ukraine-Krise. Das Oberhaus in Moskau hat den Einsatz russischer Truppen in der Ostukraine genehmigt. Die Mitglieder des Föderationsrats votierten einstimmig für einen entsprechenden Antrag von Präsident Wladimir Putin. Der Kreml-Chef hatte beantragt, die Armee müsse den pro-russischen Separatisten helfen.

Die USA und Europa haben mit einem Paket von Strafen auf die jüngste Eskalation Moskaus rund um die Ukraine reagiert. Die Europäische Union beschloss Sanktionen gegen Russland, die bereits an diesem Mittwoch in Kraft treten sollen. Auch die US-Regierung kündigte erste Strafmaßnahmen an und drohte mit weiteren. US-Außenminister Antony Blinken sagte ein für diesen Donnerstag in Genf geplantes Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow ab.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Mittwoch stabil erwartet.

Der DAX liegt in vorbörslichen Indikationen mit 0,14 Prozent im Plus bei 14.714 Zählern. Am Dienstag schloss er 0,26 Prozent tiefer bei 14.693,00 Zählern.

Die Ukraine-Krise bleibt auch am Mittwoch das dominierende Thema am deutschen Aktienmarkt. Der DAX dürfte vorerst nicht an die Aufholjagd vom Vortag anknüpfen, in deren Zuge er zunächst deutliche Verluste fast wettgemacht hatte. "Das Risiko eines Krieges vor unserer Haustür sorgt für große Unsicherheit und ist Gift für Wirtschaft und Finanzmärkte. Besonders hart trifft es die Aktienmärkte", schrieb Analystin Antje Praefcke von der Commerzbank. Die Lage spitze sich immer mehr zu, ein militärischer Konflikt werde immer wahrscheinlicher.

Mit einem Paket von Strafen reagierten inzwischen die USA und Europa auf das Vorgehen Moskaus und die Anerkennung der von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ukraine. US-Außenminister Antony Blinken sagte ein für diesen Donnerstag in Genf geplantes Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow ab. Das Weiße Haus schloss ein mögliches Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin vorerst aus.

Die geopolitischen Risiken blieben im Fokus, hieß es am Morgen von der Credit Suisse. Vieles stehe derzeit auf dem Spiel, daher sollten Investoren zunächst abwarten, bis etwas mehr Klarheit herrsche und erst dann mit einer mittel- bis langfristigen Perspektive agieren.

WALL STREET

er eskalierende Russland-Ukraine-Konflikt hielt die US-Aktienmärkte am Dienstag im Würgegriff.

Der Dow Jones sackte um 1,41 Prozent auf 33.597,13 Zähler ab. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor daneben 1,23 Prozent auf 13.381,52 Punkte.

Im Fokus stand einmal mehr die Ukraine-Krise. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montag die Grenzen der Ukraine erneut verschoben und gegen internationalen Protest die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als souveräne Länder anerkannt. Er wies per Dekret auch die Entsendung russischer Soldaten an. Dem traten bislang einige Länder mit Sanktionsankündigungen entgegen.

Börsianer sprachen davon, dass in den vergangenen Tagen schon viele Konfliktrisiken eingepreist worden seien, mögliche positive Nachrichten die Stimmung aber schnell wieder aufhellen könnten. So halten die Strategen von Morgan Stanley es für möglich, dass die US-Märkte schnell wieder um fünf Prozent anziehen könnten, sollte es zu einer Deeskalation kommen.

Entwarnung wollten Experten aber dennoch nicht geben. "Im kurzfristigen Zeithorizont stellt dieser Konflikt für die Aktienmärkte einen signifikanten Belastungsfaktor dar", konstatierte Analyst Frank Wohlgemuth von der National-Bank. In der Vergangenheit hätten sich politische Börsen zwar oft als kurzlebig erwiesen. Ob dies erneut der Fall sein werde, sei aber seriös nicht zu beantworten. Eine Lösung des Konflikts sei nicht in Sicht.

Unternehmensseitig stand die aktuelle Geschäftsentwicklung von Home Depot im Anlegerfokus.

ASIEN

Die Börsen in Asien notieren am Mittwoch im Plus.

In Japan wird am Mittwoch der Feiertag "Geburtstag des Kaisers" begangen, die Börse bleibt geschlossen. Am Dienstag schloss der japanische Leitindex Nikkei um 1,71 Prozent tiefer bei 26.449,61 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite letzlich 0,93 Prozent auf 3.489,15 Zähler hinzu. In Hongkong steigt der Hang Seng gegen 8:30 Uhr unserer Zeit um 0,50 Prozent auf 23.637 Punkte.

Nach den starken Verlusten am Vortag präsentieren sich die Börsen in Asien am Mittwoch mit Aufschlägen. Teilnehmer sehen die Märkte in einem abwartenden Modus mit Blick auf die weiteren Entwicklungen in der Ukrainekrise, nachdem Moskau am späten Montag die "Volksrepubliken" in der Ostukraine anerkannt hat. Zugleich will Russland Truppen in die umkämpften Separatistengebiete entsenden.

Solange es nicht zu einem "großen" Krieg komme, sei eine Stabilisierung der Börsen denkbar, heißt es. Zuversichtlich stimme auch das einheitliche Auftreten des Westens bei den Sanktionen und die Tatsache, dass diese noch überschaubar seien. Vereinzelt gibt es auch Stimmen, die aufgrund der verschärften Krise einen großen Zinsschritt der US-Notenbank im März nun in Zweifel ziehen. Dennoch gehe die Sorge vor steigenden Preisen von Öl, Getreide und anderen Rohstoffen um. Am chinesischen Markt steht zudem weiter die Regulierung des Technologiesektors durch Peking im Blick.

