Vor Tesla- und Alphabet-Zahlen am Abend: ATX pendelt um die Nulllinie -- DAX knüpft an Vortagesgewinne an -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Minus

Am heimischen Aktienmarkt gibt es am Dienstag wenig Bewegung. Der DAX legt daneben zu. An den Börsen in Fernost sind mehrheitlich Verluste zu sehen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag unentschlossen.

Der ATX zeigte sich im frühen Verlauf 0,07 Prozent höher bei 3.690,62 Punkten, rutscht im Verlauf aber auf zwischenzeitlich auf rotes Terrain ab und pendelt derzeit um die Nulllinie.

Nachdem sich am Vortag das Marktgeschehen um den Rückzug des US-Präsidenten Joe Biden aus dem Wahlkampf gedreht hatte, richten Investoren am zweiten Handelstag der Woche die Blicke auf das Verbrauchervertrauen in der Eurozone und die US-Immobiliendaten. Größere Marktimpulse erwarten die Experten der Helaba allerdings nicht. "Das Verbrauchervertrauen hinterlässt an den Finanzmärkten in der Regel keine tiefen Spuren", schrieben die Helaba-Analysten. Wichtiger seien die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes, die zur Wochenmitte auf dem Programm stehen, gefolgt vom ifo-Geschäftsklima Deutschland am Donnerstag.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dominieren am Dienstag erneut die Bullen.

Der DAX ist mit einem Plus von 0,50 Prozent bei 18.500,67 Punkten in den Handel eingestiegen und bleibt auch im Verlauf weiter in der Gewinnzone.

Nach starken Zahlen von SAP SE zeigt sich am deutschen Aktienmarkt eine Fortsetzung des Vortagestrends. Gestützt wird die Kursentwicklung auch von Aufschlägen an den US-Börsen, wo zum Wochenauftakt insbesondere Technologieaktien angezogen hatten.

Nach dem Start der Berichtssaison in den USA rücken inzwischen auch in Deutschland zunehmend Quartalsberichte in den Fokus. So hat Europas größter Softwarehersteller SAP am Vorabend sein Zahlenwerk zum zweiten Quartal vorgelegt und seine Ambitionen für den operativen Gewinn 2025 etwas erhöht. Analyst Toby Ogg von JPMorgan attestierte SAP insgesamt ordentliche Zahlen in einem Umfeld, das zunehmend unter Druck stehe. Die im DAX schwer gewichtete Aktie wirkt positiv auf den Leitindex.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten zum Wochenstart Gewinne.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas höher. Zwischenzeitlich fiel er auf rotes Terrain zurück, drehte im Verlauf jedoch wieder ins Plus und beendete die Sitzung 0,32 Prozent fester bei 40.415,24 Punkten.

Der NASDAQ Composite legte bereits zum Start deutlich zu und baute seine Gewinne anschließend weiter aus. Er gewann letztlich 1,58 Prozent auf 18.007,57 Zähler.

Erholt von den Abgaben zum Wochenausklang zeigte sich die Wall Street am Montag. Im Fokus stand der Rückzug von US-Präsident Joe Biden von einer neuerlichen Präsidentschaftskandidatur. Nach wochenlanger Kritik an seinen jüngsten Auftritten gab Biden seine Entscheidung am Sonntag bekannt.

Die Märkte könnten in den nächsten vier Monaten eine gewisse Volatilität erleben, da Bidens Rückzug und seine Unterstützung für Kamala Harris das Szenario eines Wahlsiegs von Donald Trump weniger wahrscheinlich macht, so Quilter Investors. Die Märkte hätten zunehmend einen Sieg Trumps eingepreist, wobei kleinere Unternehmen teilweise durch die Erwartung umfassender Importzölle gestützt worden seien. "Trump ist der Favorit, aber wenn Harris oder ein anderer Kandidat die Oberhand gewinnt, könnte die jüngste Rotation nachlassen und die Volatilität die Oberhand gewinnen", so die Analysten. Die Anleger gehen davon aus, dass eine zweite Trump-Präsidentschaft zu mehr Haushaltsausgaben, Steuersenkungen und Handelszöllen führen würde, was die Inflation ankurbeln und vielen US-Aktien zugute kommen könnte.

Impulse von neuen US-Konjunkturdaten standen zu Wochenbeginn nicht an. Auch die Berichtssaison zeigte sich eher übersichtlich, bevor sie im Wochenverlauf deutlich Fahrt aufnehmen wird.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag mehrheitlich schwächer.

Kaum verändert präsentiertr sich der Leitindex Nikkei 225, der 0,01 Prozent höher bei 39.594,39 Punkten schloss, zwischenzeitlich aber bereits auf rotes Terrain abgerutscht war.

Auch auf dem chinesischen Festland dominieren die Verkäufer und schicken den Shanghai Composite zeitweise 1,15 Prozent auf 2.929,99 Indexpunkte ins Minus. Schwächer präsentiert sich auch der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng zeitweise 0,79 Prozent auf 17.497,31 Punkte verliert.

Zunächst hatten sich Asiens Börsen am Dienstag die starken US-Vorgaben zum Vorbild genommen und waren ebenfalls mit Aufschlägen gestartet. Im Verlauf verschlechtert sich die Anlegerstimmung aber und die Märkte rutschen ins Minus.

Nach dem Rückzug von US-Präsident Joe Biden scheint Vizepräsidentin Kamala Harris die besten Karten zu besitzen, die Demokraten als Kandidatin im Rennen gegen den Republikaner Donald Trump zu vertreten. Die US-Politik werde nun wieder etwas berechenbarer, heißt es. Sollten die Umfragen, die Trump weiter klar vorn sehen, angesichts des Biden-Rückzugs Verschiebungen gegen Trump offenbaren, könnte das lokalen Märkten Auftrieb verleihen, heißt es im Handel.

Der japanische Markt wird vom zum Yen deutlich nachgebenden US-Dollar gebremst. Trump hatte sich zuletzt für einen schwachen Dollar ausgesprochen, zudem dürfte die erste US-Zinssenkung im September näher rücken.

Deutlicher geht es in China gen Süden. Die überraschenden Zinssenkungen der chinesischen Notenbank hatten bereits am Vortag nur Hongkong gestützt, verpuffen nun aber vollends. Das dritte Plenum der KP in China enttäuschte Investoren weitgehend, da Peking nur wenige Details zu Plänen für weitere Konjunkturmaßnahmen bekannt gegeben hatte. Zudem hänge das Damoklesschwert eines möglichen US-Präsidenten Trump mit seiner chinakritischen Haltung über den chinesischen Märkten, heißt es weiter.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX