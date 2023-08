ATX und DAX leicht im Plus erwartet -- Asiens Märkte vorwiegend fester

Der heimische Markt wird freundlich erwartet. Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch positiv erwartet. An den Märkten in Fernost werden zur Wochenmitte mehrheitlich Gewinne gemacht.

AUSTRIA

Die Wiener Börse dürfte sich am Mittwoch im Plus präsentieren.

Der ATX legt vorbörslich leicht zu.

Mit einem ruhigen Start rechnen Händler am Mittwochmorgen. Große Impulse gibt es noch nicht. Im Tagesverlauf kommen dann aber wichtige Daten in Gestalt der Einkaufsmanagerindizes (PMI). Sie könnten den Kurs für die nächsten Tage bestimmen. Leicht positiv wird im Handel schon vermerkt, dass die PMI-Daten aus Japan besser als erwartet ausgefallen sind. Mit Spannung warten Marktteilnehmer auch auf die Geschäftszahlen von NVIDIA am Abend. Sollte es beim Chipriesen NVIDIA Anzeichen geben, dass sich der Hype um KI nicht in deutlich steigenden Gewinnen niederschlägt, könnte der bisherige Kurstreiber für die Branche in sich zusammenfallen, heißt es.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Mittwoch bergauf gehen.

Der DAX zeigt sich vorbörslich etwas stärker.

Am Tag vor dem Beginn des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole zeigt sich der DAX wohl weiter erholt. Er könnte so auf den dritten Gewinntag in dieser Woche zusteuern. Damit wäre die Basis für ein Wochenplus gelegt - nach zuletzt drei schwachen Wochen. Der DAX koppelt sich damit ein Stück weit ab von den zunächst schwachen US-Vorgaben, da die New Yorker Leitindizes am Dienstag mit Verlusten und eher am unteren Endes ihrer Tagesspannen aus dem Handel gegangen waren. Gleichwohl erholten sich die US-Futures in der Nacht ein Stück weit und in Asien entwickelten sich viele Indizes am Mittwoch robust. "Trotz des schwächeren Abschlusses der US-Märkte dürfte die Widerstandsfähigkeit der asiatischen Märkte dazu führen, dass die europäischen Märkte heute Morgen etwas höher eröffnen", sagte Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets. Kommentare des Präsidenten der Richmond Fed, Thomas Barkin, die in Richtung weiterer Zinserhöhungen gingen, hatten am Vorabend in New York belastet. Umso grösser wird die Spannung vor dem alljährlichen Notenbanker-Treffen, das von Donnerstag bis Samstag in Jackson Hole (Wyoming) stattfindet. Am Mittwoch bereits richten sich die Blicke auf aktuelle Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone. Anleger warten zudem gespannt auf Quartalszahlen des Chipkonzerns NVIDIA nach US-Börsenschluss. Das Unternehmen ist ein großer Profiteur des Booms von Künstlicher Intelligenz (KI). Allerdings sind die Erwartungen auch sehr hoch gesteckt.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag uneinheitlich.

Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung marginal höher, fiel anschließend jedoch ins Minus. Er verabschiedete sich letztlich 0,51 Prozent leichter bei 34.289,03 Punkten. Der NASDAQ Composite legte zum Start zu, fiel im Verlauf jedoch an die Nulllinie zurück, wo er den Tag 0,06 Prozent stärker bei 13.505,87 Zählern beendete.

Die Stimmung an den US-Börsen hat sich am Dienstag wieder leicht eingetrübt. Mit Spannung wird bereits auf den Mittwoch gewartet. Dann wird nach Börsenschluss der vom Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) profitierende Halbleiterkonzern NVIDIA sein Zahlenwerk vorlegen. Im Mai hatte das Unternehmen nach einem starken Ausblick für enorme Begeisterung gesorgt, was die Aktie auf ein Rekordhoch getrieben hatte. Seither ging es mit kleineren Dellen immer weiter aufwärts.

Ansonsten richtet sich das Interesse der Anleger bereits auf das anstehende alljährliche Notenbanker-Treffen, das von Donnerstag bis Samstag in Jackson Hole (Wyoming) stattfindet. Nach Veröffentlichung des US-Notenbankprotokolls in der vergangenen Woche werden nun konkretere Hinweise darauf erhofft, ob die US-Notenbank Fed sich doch noch in der Pflicht sieht, die Leitzinsen weiter anzuheben.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es am Dienstag mehrheitlich aufwärts.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei aktuell mit einem Gewinn von 0,12 Prozent bei 31.896,46 Zählern. (7.17 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,55 Prozent auf 3.103,10 Einheiten. In Hongkong steigt der Hang Seng unterdessen um 0,37 Prozent auf 17.856,27 Punkte.

Der asiatische Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch im späten Geschäft ohne klare Richtung. Vor Beginn des Notenbankertreffens in Jackson Hole am Donnerstag sei die Bereitschaft, ins Risiko zu gehen und Aktien zu kaufen, nicht sehr ausgeprägt, heißt es. Auch an den chinesischen Börsen ist die Tendenz trotz er bekannten Problemen uneinheitlich. Am Vortag war es dort jeweils zu einer etwas deutlicheren Erholung gekommen nach den jüngsten geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen vor dem Hintergrund der weiter drohenden Immobilien- und Finanzkrise.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX