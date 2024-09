Entspannung zum Wochenstart: Durchwachsene Vorgaben für den ATX -- Deutscher Aktienmarkt höher erwartet -- Kauflaune in Fernost - Chinas Zentralbank sorgt für Kauflaune

Der ATX hat durchwachsene Vorgaben zu verdauen. Am deutschen Aktienmarkt sind zunächst Gewinne zu erwarten. An den größten Börsen in Asien dominieren zum Wochenstart die Käufer.

AUSTRIA

Die Wiener Börse hat für den Handelsstart am Montag unterschiedliche Vorgaben vor der Brust.

Der ATX war am Freitag 1,00 Prozent tiefer bei 3.615,48 Zählern.

Die Stimmung könnte zu Beginn der neuen Woche aber wieder besser ausfallen, auch wenn die Vorgaben für den heimischen Aktienmarkt durchwachsen sind: An den US-Börsen hatten die Indizes am Freitag keine einheitliche Richtung gefunden, aus Asien werden zum Wochenanfang unterdessen mehrheitlich grüne Vorzeichen gemeldet.

DEUTSCHLAND

Nach den Abschlägen vom Freitag dürfte sich die Anlegerstimmung am deutschen Aktienmarkt zum Start der neuen Handelswoche wieder bessern.

Der DAX war am Freitag letztlich 1,49 Prozent tiefer bei 18.720,01 Einheiten aus dem Handel gegangen.

Nach den Gewinnmitnahmen vom Freitag dürfte der deutsche Markt aber wieder stabiler in die neue Woche starten. Nach der am Mittwoch eingeläuteten Zinswende in den USA war der DAX am Donnerstag noch bis auf 19.044 Punkte geklettert. Damit hatte er erstmals die 19.000-Punkte-Marke überschritten. Letztlich schmolz das klare Wochenplus aber noch auf wenige Punkte zusammen. Trotz der neuen Bestmarke ist der DAX also zunächst an der Hürde aus den Zwischenhochs vom Mai und September gescheitert.

Laut dem technischen Analysten Christoph Geyer gibt die Saisonalität auch für die kommenden beiden Wochen noch keine Entwarnung. Prinzipiell sollten die Anleger aber bereits an die Jahresendrally denken, die regelmäßig weit vorher beginne.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten am Freitag keine gemeinsame Tendenz.

Der Dow Jones zeigte sich vor dem Wochenende relativ lethargisch und legte zum Handelsschluss um 0,09 Prozent auf 42.063,36 Punkte zu. Damit erreichte er dennoch ein neues Allzeithoch auf Schlusskursbasis.

Der NASDAQ Composite bewegte sich während der Freitagssitzung überwiegend in der Verlustzone. Zum Handelsschluss rutschte der Index um 0,36 Prozent auf 17.948,32 Zähler ab.

Die US-Börsen haben am Freitag uneinheitlich geschlossen. Nachdem die Zinssenkung der US-Notenbank in Verbindung mit einigen ermutigenden Konjunkturdaten am Donnerstag ein Kursfeuerwerk gezündet hatte, das Dow-Jones-Index und S&P 500 auf Rekordhochs trieb, dürften Anleger zum Wochenschluss einige der jüngsten Gewinne mitgenommen haben, hieß es. Übergeordnet stützte aber die Aussicht auf eine "weiche Landung" der heimischen Wirtschaft die US-Aktienmärkte. Wichtige Konjunkturdaten wurden am Freitag nicht veröffentlicht.

Fed-Gouverneur Christopher Waller hat die Leitzinssenkung der US-Notenbank um 50 Basispunkte mit Blick auf den jüngsten Rückgang der Inflation unterstützt. "Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Wirtschaft stark ist, die Inflation sinkt, und wir wollen, dass das so bleibt", sagte Waller in einem Interview mit CNBC am Freitag. Waller verwies auf die Beschleunigung des Inflationsrückgangs seit dem Frühjahr, die durch die August-Daten bestätigt werden dürfte.

ASIEN

Anleger setzen ihre Einkaufstour an den Börsen in Fernost auch zum Start der neuen Handelswoche fort.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 hatte am Freitag 1,53 Prozent auf 37.723,91 Punkte zugelegt. Am Montag bleibt der Markt hier geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland sind unterdessen weitere Aufschläge zu sehen. Der Shanghai Composite legt zwischenzeitlich 0,72 Prozent auf 2.756,39 Indexpunkte zu. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng daneben zeitweise 0,55 Prozent stärker bei 18.359,38 Zählern.

Damit setzt sich die durch den in den USA eingeleiteten Zinssenkungszyklus Kauflaune der Anleger auch in Fernost zum Wochenstart fort.

Die chinesischen Aktienmärkte profitieren dabei von einer Zinssenkung der chinesischen Zentralbank: Die People's Bank of China hat den Zins für 14-tägige Reverse-Repo-Geschäfte auf 1,85 von 1,95 Prozent gesenkt, was einer Senkung des Zinssatzes für 7-tägige Repo-Geschäfte im Juli folgt. In Tokio wird derweil wegen des Feiertags zum Herbstanfang am Montag nicht gehandelt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX