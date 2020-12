ATX fester -- DAX in Grün -- Asiatische Börsen legen zu

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte stärker. Der DAX notiert im Plus. An den Börsen in Fernost geht es am Mittwoch aufwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt weist zur Wochenmitte positive Vorzeichen aus.

Der ATX kann am Vormittag Gewinne verbuchen.

Unterstützend werteten Marktbeobachter eine freundliche Tendenz an den europäischen Leitbörsen vor den näher rückenden Weihnachtsfeiertagen.

Einen Tag vor Weihnachten gestaltet sich die Meldungslage zum heimischen Aktienmarkt sehr dünn. International stehen unverändert die Verhandlungen um einen Brexit-Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien sowie die Unsicherheit mit Blick auf das Konjunkturpaket in den USA im Fokus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt kann am Mittwoch Gewinne verbuchen.

Der deutsche Leitindex DAX eröffnete die Sitzung 0,29 Prozent höher bei 13.456,63 Punkten und legt anschließend weiter zu.

Am vergangenen Freitag noch war die Stimmung der Anleger hierzulande zeitweise so gut gewesen, dass sich der deutsche Leitindex seinem im Februar erreichten Rekordhoch bei fast 13.800 Punkten stark angenähert hatte. Am Montag dann jedoch waren die Virusängste zurückgekehrt. Eine aktuell vor allem in Großbritannien grassierende, wohl noch ansteckendere Variante des Coronavirus löste Befürchtungen für noch härteren und längeren Beschränkungen aus.

Zudem ist auch das Tauziehen um einen Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU weiterhin nicht entschieden. Noch immer sind vor allem die künftigen Rechte von EU-Fischern in britischen Gewässern ein zentraler Knackpunkt.

In den USA hat derweil der amtierende US-Präsident Donald Trump Nachbesserungen an dem mit großer Mehrheit vom Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpaket gefordert - und gedroht, andernfalls seine Unterschrift zu verweigern.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Dienstag unentschlossen.

Der Dow Jones konnte seine Startgewinne nicht über den Tag retten und rutschte im Handelsverlauf im Minus. Am Ende ging es um 0,67 Prozent auf 30.015,51 Zähler nach unten. Der NASDAQ Composite erreichte im frühen Handel noch einen neuen Rekordstand bei 12.840,57 Punkten, mit einem Plus von 0,51 Prozent verabschiedete sich das Börsenbarometer bei 12.807,92 Zählern in den Feierabend.

Sorgen bereiteten den Anlegern die zunehmenden Lockdown-Beschränkungen in den USA inmitten der bisher schlimmsten Phase der Corona-Pandemie. Das am Wochenende beschlossene Konjunkturpaket über 900 Milliarden US-Dollar könnte die Wirtschaft vor einem erneuten Abschwung bewahren, sagte ein Börsianer. Allerdings blieben die Risiken im Zusammenhang mit der Pandemie bestehen, wenn die Wirtschaft im kommenden Jahr nicht rasch wieder anspringe.

Unternehmensseitig zog Apple Aufmerksamkeit auf sich: Händler verwiesen auf Medienberichte, wonach Apple bis 2024 ein selbstfahrendes Elektroauto auf den Markt bringen will. Dieses könnte mit einer "hauseigenen, bahnbrechenden Batterietechnik" ausgestattet sein, die weniger Platz einnehmen und gleichzeitig mehr Reichweite ermöglichen solle.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verzeichnen am Mittwoch Gewinne.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 07:10 MEZ um 0,31 Prozent höher bei 26.519,04 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es derweil für den Shanghai Composite um 0,28 Prozent auf 3.366,09 Einheiten hoch. Der Hang Seng gewinnt in Hongkong um 0,52 Prozent auf 26.254,32 Zähler.

Querbeet aufwärts geht es am Mittwoch mit den Aktienkursen an den asiatischen Aktienmärkten. Marktbeobachter sprechen zum Einen von einer Gegenbewegung nach den Kursverlusten vom Vortag, zum Anderen sorge für Zuversicht, dass der US-Kongress nun endgültig das Stimuluspaket über 900 Milliarden Dollar abgesegnet hat, und es nun nur noch die Unterschrift von Präsident Donald Trump braucht. Die einzelnen Maßnahmen dürften dazu beitragen, den US-Konsum anzukurbeln, so die Erwartung. Diesmal etwas im Hintergrund schwelen die Sorgen um die Corona-Pandemie.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX