Handel in ruhigen Bahnen: ATX und DAX fester -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen im Freitagshandel zu. In Fernost ging es am Freitag abwärts.

AUSTRIA

An der Wiener Börse herrscht am Freitag eine freundliche Stimmung.

So eröffnete der ATX gut behauptet und steht inzwischen moderat im Plus.

Das Umsatzvolumen dürfte in den letzten Tages des Jahres deutlich abnehmen.

In der Früh waren Wirtschaftswachstumszahlen aus Spanien für das dritte Quartal gegenüber dem Vorjahr besser als erwartet ausgefallen.

Am Vortag waren noch US-Wirtschaftsdaten überraschend robust ausgefallen. Dies fachte wieder Zinssorgen an.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeigen sich am Freitag grüne Vorzeichen.

Am letzten Handelstag vor startete der DAX 0,23 Prozent fester bei 13.945,59 Punkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Der DAX hat am Freitag sein Ringen um die Marke von 14.000 Punkten fortgesetzt. Schnäppchenjäger langten dabei vor allem bei den großen Verliereraktien des Jahres zu. Nach starken Kursschwankungen in den vergangenen Tagen verlief die Sitzung am letzten Handelstag vor Weihnachten in merklich ruhigeren Bahnen.

Seit Mitte des Monats müht sich der deutsche Leitindex nun an der psychologisch wichtigen Hürde von 14.000 Zählern ab. Die Enttäuschung über einen voraussichtlich noch länger anhaltenden Zinserhöhungszyklus in Europa und in den USA beendete zunächst abrupt die nach dem Jahrestief Ende September begonnene Aufholjagd. Eine weitere bittere Pille für den Markt waren in der laufenden Woche die ersten Signale der japanischen Notenbank hinsichtlich einer möglichen geldpolitischen Straffung.

Solange der Leitindex jedoch weiter in seiner engen Seitwärtsspanne notiert, dürfte nach Einschätzung von Jürgen Molnar von Robomarkets kaum noch Dynamik in den Markt kommen. Dies sollte erst der Fall sein, wenn eine der beiden Marken von 13.800 und 14.200 Zählern durchbrochen würden, glaubt der Marktkenner - doch auch dann sollten die Umsätze am Markt zum Jahresende eher gering bleiben. "Spontane Impulse sollten dafür allerdings eher negativer Natur sein, sodass zu hoffen bleibt, dass der Markt von neuen Hiobsbotschaften verschont bleibt", schrieb der Börsenkenner.

WALL STREET

An den US-Börsen agierten die Anleger nach den Vortagesgewinnen am Donnerstag wieder vorsichtiger.

Der Dow Jones schloss mit einem Abschlag von 1,04 Prozent bei 33.028,22 Punkten. Beim NASDAQ Composite ging es unterdessen 2,18 Prozent auf 10.476,12 Zähler ins Minus.

Nach deutlichen Erholungsgewinnen an den US-Börsen zur Wochenmitte ist es am Donnerstag wieder abwärts gegangen. Schwache Quartalszahlen und ein trüber Ausblick des Chipherstellers Micron drückten ebenso auf die Stimmung wie die überraschend starke Eintrübung der Wirtschaftsaussichten im November. Die vor dem Handelsstart veröffentlichten Konjunkturdaten waren dagegen robust ausgefallen.

Die konjunkturellen Aussichten in den USA trübten sich im vergangenen Monat weitaus stärker als erwartet ein. Der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren war zum neunten Mal in Folge rückläufig und fiel im Vergleich zum Oktober um 1,0 Prozent. Analysten hatten im Schnitt dagegen nur mit einem Minus von 0,5 Prozent gerechnet. Robust dagegen waren die zuvor bekannt gegebenen Daten ausgefallen. So wuchs die US-Wirtschaft im Sommer einer dritten Schätzung zufolge etwas stärker als zuvor mitgeteilt. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe blieben zudem unter den Erwartungen.

ASIEN

Die größten Aktienmärkte in Asien waren am Freitag von Verlusten geprägt.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Verlust von 1,03 Prozent auf 26.235,25 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite zum Handelsende 0,28 Prozent auf 3.045,87 Zähler. In Hongkong gab der Hang Seng unterdessen 0,44 Prozent auf 19.593,06 Punkte ab.

Erneut belasteten Nachrichten aus Japan. Die japanische Inflationsentwicklung hatte ein Warnsignal gesendet. Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel waren im November um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und hatten den Höchststand seit fast 41 Jahren erreicht. Es war der achte Monat in Folge, in dem die Inflation die von der Bank of Japan angestrebten zwei Prozent überstieg.

Die Entwicklung dürfte die Erwartungen der Märkte auf Zinserhöhungen durch die japanische Zentralbank schüren. Zu Beginn dieser Woche hatte die Bank of Japan überraschend beschlossen, die Obergrenze für die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen anzuheben. Die Kehrtwende der japanischen Währungshüter hatte an den weltweiten Börsen negativ überrascht.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX