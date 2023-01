Gute Vorgaben und neue Berichtssaison-Zahlen für ATX-Handelsstart -- DAX vorbörslich nur wenig bewegt -- Gewinne in Tokio - Feiertagspause in China

Für den heimischen Handelsstart sind die Vorgaben von der Wall Street und aus Japan positiv. Der deutsche Aktienmarkt ist im vorbörslichen Handel am Dienstag auf Richtungssuche. In Japan dominieren am Dienstag die Bullen.

AUSTRIA

Für den heimischen Handelsstart sind die Vorgaben von der Wall Street und aus Japan positiv.

Der ATX hatte zum Wochenstart 0,67 Prozent auf 3.319,59 Indexpunkte zulegen können.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen dürfte auch am Dienstag weiter recht dünn ausfallen.

Der deutsche Aktienmarkt bleibt nach einem starken Jahresauftakt am Dienstag vorbörslich auf Richtungssuche.

Der DAX hatte am Vortag 0,46 Prozent auf 15.102,95 Zähler gewonnen.

Nach der fulminanten Rally in den ersten beiden Wochen des neuen Jahres tut sich der deutsche Leitindex aktuell weiter schwer. Vor einer Woche hatte der DAX mit 15'269 Punkten einen Höchststand seit Februar 2022 erreicht, und dabei im noch jungen Jahr fast 10 Prozent gewonnen. Nach diesem starken Lauf ist er nun auf Richtungssuche. In den USA ging die Erholung nach dem jüngsten Rückschlag am Vorabend weiter. Dabei preschten Technologiewerte in den Nasdaq-Indizes voran auf neue Jahreshochs. Sie hatten allerdings auch einen besonders schwachen Dezember erlebt.

WALL STREET

Die US-Börsen starteten freundlich in die neue Handelswoche.

Der Dow Jones konnte am Montag ein Plus von 0,76 Prozent auf 33.628,84 Punkte einfahren. Für den Techwerteindex NASDAQ Composite ging es 2,01 Prozent auf 11.364,41 Zähler nach oben.

Die US-Börsen haben am Montag an ihre Erholungsgewinne vom Freitag angeknüpft. Stützend wirkten Börsianern zufolge jüngste Äusserungen des für eine straffe geldpolitische Haltung bekannten Fed-Direktors Christopher Waller. Dieser habe am Freitag gesagt, dass die Zinspolitik inzwischen "fast ausreichend restriktiv" sei und sich für einen moderaten Umfang der Zinserhöhungen ausgesprochen. Zudem habe die Notenbankchefin von Kansas City, Esther George, die Ansicht geäussert, dass die US-Wirtschaft einen starken Abschwung vermeiden könne.

Im weiteren Wochenverlauf steht vor allem die US-Berichtssaison mit einer Fülle von Zahlen im Fokus, unter anderem von den Tech-Riesen Microsoft Tesla und Intel

ASIEN

In Japan dominierten am zweiten Handelstag der Woche die Käufer, die China-Börsen blieben weiter in der Feiertagspause.

In Japan gewann der Nikkei zeitweise 1,46 Prozent auf 27.299,19 Punkte und knüpfte damit an seine positive Vortagesperformance an.

In China fand unterdessen feiertagsbedingt weiter kein Handel statt. Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite am Freitag bis Handelsende um 0,76 Prozent auf 3.264,81 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong legte um 1,82 Prozent auf 22.044,65 Indexpunkte zu.

An den anderen Plätzen wie unter anderem Shanghai, Hongkong, Seoul und Singapur finden Feierlichkeiten zum Mondneujahrsfest statt, der Börsenhandel ruht dort weiterhin. In Festlandchina wird die ganze Woche nicht gehandelt, in Hongkong geht das Geschäft am Donnerstag weiter.

Im Sog der fortgesetzten Rally an der Wall Street - insbesondere bei Aktien aus dem Technik- und Wachstumssektor - ging es am Dienstag an der Tokioter Börse erneut kräftig nach oben. Rückenwind ging in Tokio auch vom nachgebenden Yen aus.

An der Wall Street wurden abebbende Zinssorgen und die zuletzt überraschend stark ausgefallenen Geschäftszahlen von Netflix als Gründe für die anhaltende Kauflaune bzw. Zuversicht für die gerade angelaufene Berichtssaison ausgemacht. Während die US-Notenbank wohl nur noch mit kleinen Zinserhöhungen aufwarten dürfte, würden von der EZB zunächst zwei weitere 50-Basispunkte-Schritte erwartet, hieß es.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

