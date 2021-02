ATX legt zu -- DAX mit Aufschlägen -- Märkte in Fernost schlussendlich tiefrot

AUSTRIA

Marktteilnehmer am Wiener Aktienmarkt sind zur Wochenmitte positiv gestimmt.

Der ATX präsentiert sich am Mittwoch nach anfänglichen leichten Abgaben fester und hält sich auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone.

Auch an den europäischen Leitbörsen überwiegen ungeachtet sehr schwacher Vorgaben aus Asien die positiven Vorzeichen. Nach Einschätzung der Helaba-Analysten gilt aber weiterhin, dass die internationalen Bewertungsniveaus der Aktien als nicht günstig bezeichnet werden müssen.

Auf Unternehmensseite richtet sich die Aufmerksamkeit auf Wienerberger.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Markt zieht am Mittwoch im Verlauf an.

Der DAX eröffnete mit einem marginalen Abschlag von 0,06 Prozent auf 13.855,85 Punkte, kämpft sich anschließend aber in die Gewinnzone vor.

Beruhigende Worte von US-Notenbankchef Jerome Powell haben am Mittwoch für Gewinne am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Nach den Verlusten der vergangenen zwei Handelstage arbeitet sich der DAX nun langsam wieder in Richtung 14.000 Punkte vor.

"Notenbankchef Jerome Powell konnte gestern etwas Druck aus dem US-Aktienmarkt nehmen und seine Worte verfehlen auch im deutschen Handel nicht die gewünschte Wirkung", sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow von Comdirect. Powell "nahm zum einen die Angst vor den Inflationserwartungen und verwies auf der anderen Seite auf die Wichtigkeit des US-Arbeitsmarkts. Damit ist die Hoffnung auf eine weiterhin expansive Geldpolitik zurück an den Märkten."

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners verwies für das nach wie vor jedoch nervöse Hin und Her an den Börsen erneut auf den aktuell "tobenden Kampf zwischen Bullen und Bären". So habe die Angst vor Kursverlusten deutlich zugenommen und gleichzeitig herrsche weiterhin Angst, den nächsten Kursanstieg zu verpassen, kommentierte er. Nach den jüngsten Rekorden in DAX & Co. stieg die Unruhe. Eine Folge davon war zuletzt, dass Aktien von Gewinnern der Corona-Krise in teils großem Umfang abgestoßen wurden.

WALL STREET

Der US-Leitindex präsentierte sich am Dienstag wenig bewegt, während die Techwerte nachgaben.

Der Dow Jones ging stabil in die Sitzung. Zwischenzeitlich rutschte er auf rotes Terrain ab, konnte seine Verluste im Verlauf jedoch wieder ausgleichen und notierte zum Sitzungsende marginale 0,04 Prozent höher bei 31.535,44 Punkten. Dagegen war der NASDAQ Composite bereits mit einem klaren Abschlag von 2 Prozent gestartet, konnte diesen im Verlauf aber auf minus 0,5 Prozent bei 13.465,20 Zählern eingrenzen.

Die Kursschwäche an der technologielastigen Börse NASDAQ vom Wochenbeginn hat sich am Dienstag fortgesetzt. Die Tech-Titel waren in den vergangenen Monaten überdurchschnittlich stark gestiegen, nun nahmen Investoren hier Kursgewinne mit.

Im Blickpunkt von Analysten und Anlegern stand am Dienstag die amerikanische Geldpolitik. Notenbankchef Jerome Powell sagte bei der Präsentation des halbjährlichen geldpolitischen Berichts, bis zum Erreichen der gesetzten Ziele sei es noch ein weiter Weg.

ASIEN

Mit deutlichen Abgaben zeigten sich zur Wochenmitte die Börsen in Asien.

Der japanische Leitindex Nikkei büßte 1,61 Prozent auf 29.671,70 Punkte ein.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite 1,99 Prozent auf 3.564,08 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong 2,99 Prozent auf 29.718,24 Einheiten fiel.

Leichte Anfangsgewinne, wie in Hongkong, konnten nicht behauptet werden. In China verwiesen Teilnehmer auf Gewinnmitnahmen nach der Aufwärtsbewegung zu Jahresbeginn.

Erneut unter Druck standen Technologiewerte, auch wenn sich in den USA der technologielastige NASDAQ Composite klar von seinem Tagestief erholt und nur mit einem eher kleinen Minus geschlossen hatte. Die Investoren bleiben bei Technologiewerten kurzfristig vorsichtig, hieß es von KGI Securities.

