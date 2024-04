Erholung geht nur teilweise weiter: ATX stabil -- DAX im Plus -- Märkte in Asien letztlich höher

Der heimische Aktienmarkt notiert kaum bewegt. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. An den Börsen in Fernost waren zur Wochenmitte gewinne zu beobachten.

AUSTRIA

Der Wiener Handel zeigt sich stabil.

Der ATX notierte kurz nach Handelsstart 0,13 Prozent höher bei 3.585,37 Einheiten. Im weiteren Verlauf zeigt sich der Leitindex nahe der Nulllinie.

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch ohne nennenswerte Ausschläge. Der Handelsstart an den europäischen Leitbörsen wird nach positiven US-Vorgaben hingegen mit Zuwächsen erwartet. Am Vorabend hatte der Dow Jones an der Wall Street seinen 4. Gewinntag in Folge absolviert.

Angesichts der ausgebliebenen Eskalationen im Nahen Osten fassen die internationalen Anleger wieder Mut und Konjunkturzahlen spielen eine größere Rolle, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Heute stehen der deutsche ifo-Index und die US-Auftragseingänge im Mittelpunkt des Interesses, hieß es weiter von den Experten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Mittwoch etwas höher.

Der DAX ging 0,01 Prozent höher bei 18.140,19 Punkten in die Sitzung und kann im weiteren Verlauf Gewinne verzeichnen.

Etwas höher zeigt sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch. "Es sieht alles danach aus, als ob der DAX weiter Richtung Allzeithoch steigt", sagt ein Marktteilnehmer. Allerdings ziehen die Renditen schon wieder etwas an und liegen nur noch knapp unter den jüngsten Hochs. In der vergangenen Woche hatte ihn die Korrektur seit Ostern noch bis auf fast 17 600 Punkte gedrückt, bis zu seinem Rekordhoch bei 18 567 Zählern fehlt ihm aber noch ein Stück. Impulse dürfte die Berichtssaison liefern, aber auch der Ifo-Geschäftsklima-Index am Vormittag und der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA am Nachmittag.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten am Dienstag Gewinne.

Der Dow Jones Index eröffnete bereits höher und baute seine Gewinne im Verlauf aus. Er beendete die Sitzung 0,69 Prozent stärker bei 38.503,69 Punkten. Der NASDAQ Composite stieg ebenfalls fester in die Sitzung ein. Daraufhin drang er tiefer in die Gewinnzone vor. Letztlich notierte er 1,59 Prozent im Plus bei 15.696,64 Zählern.

Die Erholung an den US-Börsen ging am Dienstag weiter. Der Fokus der Anleger verlagert sich zunehmend weg von den Zinserwartungen und den Sorgen rund um die Krise in Nahost und hin zur Berichtssaison. Immerhin legen in dieser Woche einige große US-Konzerne ihre Zahlen vor. Insgesamt werden Ergebnisse von Unternehmen im Blick stehen, die zusammen 40 Prozent des gesamten S&P 500 repräsentieren.

Das Hauptaugenmerk unter den großen Konzernen gilt Tesla. Der Elektroautobauer legte am Dienstag nachbörslich seine Quartalszahlen vor.

ASIEN

Die asiatischen Indizes tendierten am Mittwoch fester.

In Tokio konnte der Leitindex Nikkei 225 schließlich um 2,42 Prozent zulegen auf 38.460,08 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es derweil für den Shanghai Composite um 0,76 Prozent nach oben auf 3.044,82 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong kletterte letztlich um 2,21 Prozent auf 17.201,27 Stellen.

Im Sog kräftiger Kursgewinne an der Wall Street ging es am Mittwoch auch an den Aktienmärkten in Ostasien nach oben mit den Kursen. Zu den Favoriten gehörten in der gesamten Region Aktien aus dem Technologiesektor, nachdem diese auch in den USA die Erholung angeführt hatten.

