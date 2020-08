ATX im Plus -- DAX stärker -- Asiens Börsen legen zu

Der heimische Markt weist im Montagshandel grüne Vorzeichen aus. Auch der deutsche Leitindex präsentiert sich in der neuen Woche fester. Die Indexkurse der wichtigsten Börsen in Asien weisen am Montag nach oben.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt agiert am Montag freundlich.

Der ATX konnte kurz nach dem Ertönen der Startglocke ein Plus von 0,12 Prozent bei 2.197,63 Stellen verbuchen. Im weiteren Verlauf baut er seine Gewinne noch deutlich aus.

Nach starken Vorgaben aus den USA und Asien erweist sich der Rücksetzer vom Freitagnachmittag in Europa nun voraussichtlich als so genannte Bärenfalle, also als gescheitertes Verkaufssignal. Und gescheiterte Verkaufssignale gelten in der technischen Analyse als Kaufsignale. Vergleichsweise leer ist am Montag die Agenda. Damit dürften die Marktteilnehmer bereits auf den ifo-Geschäftsklima am Dienstag warten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart optimistisch.

Der DAX ging 1,42 Prozent fester bei 12.945,97 Punkten in die neue Handelswoche. Auch anschließend bewegt er sich auf grünem Terrain.

Dank guter Daten aus Unternehmen und vom Immobilienmarkt hatten die Kurse in New York am Freitag stetig zugelegt - das scheint der DAX nun nachholen zu wollen. Am Freitag war der DAX in Richtung des tiefsten Standes seit knapp zwei Wochen gerutscht, hatte sich dabei aber an der 50-Tage-Durchschnittlinie gefangen. Diese gilt als Indikator für den mittelfristigen Trend. Allzu viel Euphorie dürfte unter Anlegern allerdings nicht aufkommen, da die Corona-Infektionszahlen in Deutschland und anderen Ländern immer weiter nach oben schnellen. Diese Entwicklung weckt unter Investoren die Sorge vor möglichen neuen Lockdowns und deren Folgen für die Wirtschaft.

WALL STREET

An der Wall Street waren die Vorzeichen vor dem Wochenende positiv.

Der Dow Jones gewann zum Handelsstart leicht hinzu und legte im Verlauf weiter zu. Ins Wochenende verabschiedete sich der US-Leitindex 0,69 Prozent im Plus bei 27.930,78 Zählern. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete 0,05 Prozent niedriger bei 11.258,44 Punkten, anschließend pendelte er etwas oberhalb der Nulllinie. Letztendlich gewann er jedoch noch 0,42 Prozent auf 11.311,80 Einheiten hinzu.

Dank Konjunkturdaten ging es an der Wall Street nach oben: Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich im August beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 54,7 von 50,3 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

ASIEN

Die asiatischen Börsen machen zum Wochenstart an Boden gut.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei um 0,17 Prozent auf 22.959,76 Indexpunkte. (6.59 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite zeitgleich um 0,18 Prozent auf 3.386,86 Zähler.

In Hongkong fällt der Zugewinn derzeit am grössten aus: Der Hang Seng legt 1,47 Prozent auf 25.483,06 Punkte zu. (6.59 Uhr MESZ)

Die Aktienmärkte in Asien setzen zu Beginn der neuen Woche die Aufwärtsbewegung vom Freitag fort. Vor allem Hoffnungen auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus stützen die Stimmung. Dazu kommen guten Vorgaben der Wall Street. Jedoch fallen die Aufschläge vor dem Hintergrund der weiter herrschenden Unsicherheiten moderat aus.

Die Impfstoffhoffnungen fußen auf der Genehmigung der US-Gesundheitsbehörde FDA des Einsatzes von Blutplasma bei der Behandlung von COVID-19-Erkrankungen. Das Plasma könne bei der Therapie der von dem Erreger ausgelösten Lungenkrankheit COVID-19 "effektiv" sein, so die Behörde. Das Plasma stammt von genesenen COVID-19-Patienten und enthält Antikörper gegen das Virus.

Zu den belastenden Faktoren gehört, dass die Zahl der Neuinfektionen global weiter rasant zunimmt. Und in den USA haben sich Demokraten und Republikaner weiter nicht auf ein neues Corona-Hilfspaket geeinigt. Und im Konflikt zwischen den USA und China gibt es noch keine echten Entspannungssignale, auch wenn beide Seiten in Kürze miteinander reden wollen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX