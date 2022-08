ATX zum Start nur wenig verändert -- DAX eröffnet im Minus -- Asiatische Börsen mit Abschlägen

Für den heimischen Markt geht es zum Start in den Mittwochshandel kaum von der Stelle, während der deutsche Leitindex leichter eröffnet. An den wichtigsten Börsen in Asien haben am Mittwoch die Verkäufer das Sagen. Die US-Börsen tendierten am Dienstag uneinheitlich.

AUSTRIA

In Wien lassen es die Anleger zur Wochenmitte ruhig angehen lassen.

Der ATX gibt kurz nach Handelsbeginn um 0,14 Prozent auf 2.981,43 Punkte nach.

Aus Asien und von der Wall Street kommen zur Wochenmitte eher negativ Vorgaben für den heimischen Aktienmarkt. Durch die zuletzt schwachen Wirtschaftsdaten rückt auch hierzulande die konjunkturelle Entwicklung in den USA wieder stärker in den Fokus der Anleger. Sie dürften daher besonders auf weitere US-Konjunkturdaten achten, die am Nachmittag auf dem Programm stehen. Unter anderem werden Daten zum Auftragseingang in den USA erwartet.

Zweifel an der Zinserhöhungsabsicht der Fed in den USA sollten heute nicht aufkommen und auch in Europa scheint die nächste Straffung seitens der EZB nahezu sicher, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Dies sollte unverändert auf die Stimmung der Anleger drücken. Zudem könnten sich die Marktteilnehmer im Vorfeld des morgen beginnenden Fed-Symposiums in Jackson Hole zurückhaltend verhalten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt startet am Mittwoch im Minus.

Der DAX verliert zur Eröffnung 0,48 Prozent auf 13.131,12 Punkte.

Der DAX kommt im international angeschlagenen Börsenumfeld auch am Mittwoch vorerst nicht auf die Beine. Über Nacht habe die mangelnde Risikobereitschaft der Anleger angehalten, schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank. Im Zusammenhang stehe die Schwäche weiter mit Wirtschaftsdaten: Einkaufsmanagerindizes aus den USA und der Eurozone deuteten auf eine synchrone globale Verlangsamung hin, so die Commerzbank.

Schwache Wirtschaftsdaten unterstrichen den schwierigen Pfad für die Notenbanker, gleichzeitig die unter anderem von Energiepreisen getriebene Inflation zu bekämpfen und die Wirtschaft zu schonen, hieß es am Markt. Gespannt wird deshalb seit Tagen darauf gewartet, welche Aussagen es ab Donnerstag auf dem Notenbank-Symposium in Jackson Hole geben wird. Weitere Eindrücke für das Wirtschaftsbild in den USA könnte es am Mittwoch von Auftragsdaten aus der Industrie geben.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Dienstag in verschiedene Richtungen.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginal tiefer und bewegte sich auch anschließend auf rotem Terrain. Er verabschiedete sich letztlich 0,47 Prozent schwächer bei 32.908,99 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite verbuchte dagegen im Verlauf zeitweise Gewinne, nachdem er zum Start nachgegeben hatte. Zum Handelsschluss fiel er jedoch an den Vortagesschluss zurück. Sein Schlussstand: 12.381,30 Zähler.

Die Anleger warteten gespannt auf das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, im US-Bundesstaat Wyoming. Allgemein erwartet wird, dass die US-Notenbank weiter einen strikten Straffungskurs verfolgen wird, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Zoom im Fokus. Der Videokonferenz-Dienst enttäuschte mit schwachen Quartalszahlen und reduzierte seine Jahresziele.

Mit Palo Alto Networks meldete ein anderes Tech-Unternehmen für das Juli-Quartal dank eines starken Wachstums bei Großaufträgen dagegen Gewinne und Umsätze, die besser ausfielen, als die durchschnittlichen Analystenprognosen. Zudem wurde ein Aktiensplit im Verhältnis 1:3 sowie ein Aktienrückkauf angekündigt. Zahlreiche Analystenhäuser erhöhten daraufhin ihre Kursziele.

ASIEN

An Asiens Märkten geht es am Mittwoch weiter abwärts.

In Tokio verlor der Nikkei bis zur Schlussglocke 0,49 Prozent auf 28.313,47 Punkte.

Der Shanghai Composite fällt gegen 8:50 Uhr unserer Zeit um 1,73 Prozent auf 3.219 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong sackt derweil um 1,25 Prozent auf 19.259 Zähler ab.

Die Verluste des Vortages halten am Mittwoch an den asiatischen Börsen an. Die Belastungsfaktoren sind die gleichen wie zuvor: Erneut werden Sorgen über den wirtschaftlichen Niedergang - vor allem in China - laut gepaart mit Inflations- und Zinsängsten. Die Sorgen vor dem konjunkturellen Abschwung in China lässt die Börsen dort besonders heftig ins Minus rutschen. Die Stützungsmaßnahmen der Notenbank mit zwei Zinssenkungen seien endgültig verpufft, heißt es im Handel. Die weiterhin nicht gelöste Immobilienkrise befeuere die Sorgen zusätzlich.

Das inflationäre Umfeld mit steigenden Zinsen, vor allem in den USA, passe nicht so recht zu den Rezessionssorgen, so ein Händler, der damit rechnet, dass US-Notenbankgouverneur Jerome Powell auf dem Zentralbankertreffen in Jackson Hole falkenhafte Töne anschlagen werde.

Die chinesischen Börsen bauen ihre Abschläge im Verlauf deutlich aus. China werde immer mehr zum ökonomischen Problemfall, heißt es. Der Ausblick für Chinas wirtschaftliche Erholung sei trüber geworden - trotz der Stimuli durch Peking, sagt Marktanalystin Tina Teng von CMC.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX