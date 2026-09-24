ATX geht mit Minus in den Feierabend - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX beendet Handel leichter -- US-Börsen schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen. Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab.

AUSTRIA

Dem Wiener Aktienmarkt fiel am Mittwoch nach einem Rekordhoch in die Verlustzone.

So eröffnete der ATX mit einer sehr festen Tendenz und setzte seinen Rekordkurs fort. Der heimische Leitindex überwand dabei vorübergehend erstmals in seiner Geschichte die Marke von 7.000 Einheiten. Anschließend fiel er jedoch unter die Nulllinie zurück, wo er den Handel auch beendete. Sein Schlussstand: 6.908,28 Punkte (-0,17%).

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch im Nachmittagshandel knapp in den Minusbereich gedreht, nachdem er sich im Frühhandel noch auf Rekordkurs befunden hatte. Seit dem Jahresstart liegt er damit jedoch beachtliche fast 30 Prozent im Plus.

Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben im Verlauf ebenfalls in die Verlustzone gewendet. Etwas auf die Stimmung drückte, dass die Ölpreise ihre Verluste aus dem frühen Handel teilweise wieder wettgemacht hatten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Mittwoch zurück.

Zwar startete der DAX fester in den Tag, im weiteren Verlauf drehte er aber ins Minus. Dort verabschiedete er sich letztlich 0,66 Prozent leichter bei 25.410,63 Punkten aus dem Handel.

Der deutsche Leitindex konnte seine moderaten Gewinne aus dem frühen Handel damit nicht halten. Der wieder anziehende Ölpreise machte Anlegern einen Strich durch die Rechnung.

Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, blieb skeptisch: "Auf dem Parkett werden zwei entgegengesetzte Entwicklungen diskutiert: ein neuer Anlauf, den Irankonflikt doch noch diplomatisch zu lösen, und die politische Unsicherheit, die aus den jüngsten Wahlen in Deutschland entstanden ist." Als Resultat bleibe unter dem Strich nur eine Pattsituation zwischen Käufern und Verkäufern.

Die Rally an den internationalen Finanzmärkten mit Rekordhochs anderer großer Aktienindizes gehe am DAX vorüber, fuhr Stanzl fort und konstatierte. "Der Widerstand bei 25.800 Punkten ist wie ein Deckel auf dem Markt."

Die politische Unsicherheit in Deutschland lässt dem Experten zufolge internationale Anleger derzeit einen großen Bogen um deutsche Aktien machen. Man fordere Gewissheit, dass die politische Stabilität auf Bundesebene gewahrt bleiben kann, nachdem die regierenden Parteien auf Landesebene herbe Wahlniederlagen erlitten hatten.

WALL STREET

Der Mittwochshandel an der Wall Street war von Zurückhaltung geprägt.

Der Dow Jones verlor bereits zu Beginn etwas und gab in der Folge weiter nach. Letztlich stand hier ein Minus von 0,68 Prozent bei 51.512,42 Punkten an der Kurstafel.

Der technologielastige NASDAQ Composite notierte zum Börsenstart ebenso leichter, geriet im Anschluss aber kräftig unter die Räder. Hier ging es schließlich um 1,13 Prozent auf 26.936,04 Zähler abwärts.

Sie hingen damit weiterhin am Tropf der Ölpreise, die ihren jüngsten Rücksetzer vorerst beendet hatten. Der zuletzt rückläufige Ölpreis fiel als Stütze zunächst weg, denn die Preise für die Ölsorten Brent aus der Nordsee und WTI aus den USA legten nach zuletzt mehreren schwächeren Tagen wieder etwas zu. Anleger warteten zunächst ab, was in New York rund um die UN-Generalversammlung passiert. Zuletzt war Hoffnung aufgekommen, dass sich die USA und der Iran bei einer Beendigung ihres Konflikts annähern. Anleger warten aber weiter auf konkretere Ergebnisse.

Ein iranischer Parlamentsabgeordneter hält ein direktes Treffen des US-Präsidenten Donald Trump und des iranischen Amtskollegen Massud Peseschkian für wahrscheinlich. In Handels- und Wirtschaftsfragen richteten Investoren ihre Blicke ausserdem auf das Gipfeltreffen von Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping, der zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington eintraf. Zu den Themen dürfte auch die Sicherheit im Umgang mit Künstlicher Intelligenz gehören.

ASIEN

Die größten Börsen in Fernost finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:56 Uhr) einen Gewinn von 1,31 Prozent bei 65.873,04 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite um 0,93 Prozent auf 3.900,00 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng 0,52 Prozent auf 24.704,75 Zähler ab.

Die ostasiatischen Aktienmärkten folgen damit der Vorgabe der Wall Street, wo nach unerwartet stark ausgefallenen Konjunkturdaten die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung im Oktober deutlich gestiegen war. Die Marktzinsen hatten darauf kräftig angezogen, in Zehnjahresbereich auf 5,11 Prozent und damit das höchste Niveau seit 2007. Für Oktober wird nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 nach zuvor noch rund 55 Prozent eine Zinserhöhung eingepreist. Bremsend wirkt daneben der Ölpreis.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX