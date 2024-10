ATX & DAX etwas schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt sollen mit kleinen Verlusten in die Donnerstagssitzung starten. Die asiatischen Börsen geben am Donnerstag mehrheitlich nach.

AUSTRIA

In Wien wird mit einem leichteren Handelsstart gerechnet.

Der ATX soll tiefer in den Handelstag starten.

Europas Börsen dürften mit kleinen Abgaben in den Handel am Donnerstag starten. Als Bremsklotz erweist sich weiterhin das zuletzt gestiegene Zinsniveau an den Anleihemärkten, nachdem die Zinssenkungsfantasie in den USA Risse bekommen hat. Die Veröffentlichung des Beige Book der US-Notenbank am Vortag sollte keine Akzente setzen. Danach hat sich die wirtschaftliche Aktivität in den USA in fast allen Bezirken seit Anfang September kaum verändert. Spannender könnte da die Veröffentlichung der europäischen Einkaufsmanagerindizes am Vormittag werden. Diese dürften die wirtschaftliche Malaise in der Eurozone unterstreichen. Beim Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe wird für Oktober ein minimaler Anstieg auf 51,5 von 51,4 Punkten erwartet. Im verarbeitenden Gewerbe rechnen Analysten mit einem Anstieg auf 45,3 von 45,0 - damit bliebe der Index aber tief im kontraktiven Bereich.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird mit schwächerer Tendenz erwartet.

Der DAX wird auf rotem Terrain erwartet.

Nach bislang drei Verlusttagen in dieser Woche fehlt dem DAX auch am Donnerstag ein neuer Anstoss. Zur 20.000-Punkte-Marke, mit der sich Anleger vor einer Woche beim Rekord von knapp 19.675 Punkten schon beschäftigt hatten, ist der DAX mittlerweile wieder etwas auf Abstand gegangen. Laut der Commerzbank ist eine Risikoscheu an den Märkten spürbar. Die Experten machen dies neben den Aktienmärkten auch an den Renditen der US-Staatsanleihen fest, die weiter ansteigen. Die Märkte preisten weiter die Aussicht auf langsamere Zinssenkungen der Fed ein, da sich die US-Wirtschaft robust entwickele. Fed-Vertreter klängen hinsichtlich künftiger Zinssenkungen vorsichtiger.

WALL STREET

Die Unsicherheit vor den US-Wahlen und wieder höhere Renditen am Anleihemarkt bremsten die US-Börsen erneut aus.

Der Dow Jones schloss 0,96 Prozent tiefer bei 42.514,95 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor unterdessen 1,60 Prozent auf 18.276,65 Zähler.

"Schon seit Wochenbeginn bremsen die weltweit steigenden Anleiherenditen die Lust auf Aktien", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. "Wieder schwindende Zinssenkungserwartungen in den USA werden von einem stärkeren Dollar begleitet." Die Aussicht auf eine nach den US-Wahlen potenziell inflationär wirkende Neuverschuldung bei anhaltendem Wachstum versetze den geldpolitischen Ambitionen der US-Notenbank Fed einen Dämpfer. Daneben stand erneut eine Vielzahl an Quartalsberichten im Fokus der Anleger.

ASIEN

An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewinnt zeitweise um 0,10 Prozent auf 38.143,29 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen um 0,79 Prozent abwärts auf 3.276,75 Stellen.

Der Hang Seng in Hongkong fällt zwischenzeitlich um 1,17 Prozent auf 20.517,28 Punkte (MEZ: 08:30).

An den Börsen in Ostasien lässt sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz ausmachen. Während die Aktienmärkte in Japan nach den jüngsten Kursverlusten eine kleine Gegenbewegung erleben, geht es an den chinesischen Handelsplätzen und in Südkorea nach unten.

Der ungewisse Ausgang der US-Präsidentschaftswahl in zwei Wochen und die negativen Vorgaben der Wall Street vom Vortag dämpfen die Kauflaune, wie Händler berichten. Allerdings hat der US-Elektroautohersteller Tesla am Mittwoch nach Handelsschluss überzeugende Zahlen vorgelegt, was der Aktie im nachbörslichen Handel zu einem Kurssprung verhalf und auch die US-Futures ins Plus drehen ließ. Das mildert den Verkaufsdruck in Asien.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX