Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX beendet Handel stabil -- DAX letztlich knapp unter 16.000er Marke

Am Freitag tendierten die Börsen in Fernost uneinheitlich. Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag nur wenig. Der deutsche Leitindex konnte hingegen zugewinnen.

AUSTRIA

Anleger in Wien behielten am Donnerstag einen Fuß auf der Bremse.

Der ATX begann den neuen Handelstag stabil. Nachdem er den Großteil des Tages leicht im Minus verblieb, ging es auch letztlich 0,04 Prozent auf 3.251,33 Punkte nach unten.

"Während in den USA Thanksgiving gefeiert wird und sich dort viele Marktteilnehmer schon ins verlängerte Wochenende verabschiedet haben, wird es in Europa mit der Veröffentlichung wichtiger Stimmungsindikatoren erst interessant", schrieben die Helaba-Analysten.

Mit Zahlenvorlagen standen am heimischen Aktienmarkt insbesondere UBM, UNIQA und PORR im Fokus der Anleger. Der Versicherer UNIQA hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 mehr Einnahmen und einen höheren Gewinn erzielt. Der Wiener Immobilienentwickler UBM hingegen ist in den ersten 9 Monaten des heurigen Jahres ins Minus gerutscht. Der Baukonzern PORR steigerte den Periodengewinn heuer in den ersten drei Quartalen um 14,5 Prozent auf 49,7 Mio. Euro.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag ging es am deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts.

Der DAX eröffnete etwas höher. Im weiteren Verlauf ging es leicht nach oben. Dabei knackte der DAX auch die wichtige 16.000-Punkte-Marke. Den Handel verließ er letztlich mit einem Plus von 0,23 Prozent bei 15.994,73 Zählern.

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag uneinheitlich präsentiert. Während die Standardwerte tendenziell leicht zulegten, verbuchten die Papiere aus der zweiten und dritten Reihe überwiegend Verluste. Wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone hatten wenig Einfluss auf die Notierungen. Wegen des Thanksgiving-Feiertags in den USA blieb es auch im späten Handel ruhig, weil Impulse aus New York fehlen.

Der DAX stieg am Nachmittag auf sein Tageshoch und überstieg dabei die seit Ende August nicht mehr überschrittene Hürde von 16.000 Punkten. Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone - gemessen am Einkaufsmanagerindex von S&P Global - verbesserte sich im November überraschend deutlich. Dennoch rechnen Ökonomen mit einem Abrutschen der Euro-Wirtschaft in eine Rezession. In Deutschland hellte sich die Stimmung in der Industrie und bei Dienstleistern unerwartet stark auf. In Frankreich besserte sie sich unter Dienstleistern leicht, verschlechterte sich aber in der Industrie.

WALL STREET

Am Donnerstag blieb der Wall Street-Handel aufgrund des Feiertags "Thankgsgiving" geschlossen.

Der Dow Jones Index verabschiedete sich am Mittwoch mit einem Plus von 0,53 Prozent bei 35.272,77 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite legte unterdessen 0,46 Prozent auf 14.265,86 Indexpunkte zu.

Die Anleger zögerten, vor der Feiertagspause neue Engagements in größerem Ausmaß einzugehen. Am Donnerstag bleiben die Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag findet lediglich ein verkürzter Handel statt.

Im Blick standen für den ganzen Technologiesektor die Ergebnisse von NVIDIA, die nach Börsenschluss am Dienstag veröffentlicht wurden. Der KI-Chiphersteller übertraf die Umsatz- und Gewinnerwartungen. Einige Teilnehmer sind ohnehin skeptisch, ob der Technologiesektor nicht bereits zu heiß gelaufen ist. Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, sagt: "Bestimmte Marktsektoren, vor allem Techwerte, werden als ein wenig überkauft wahrgenommen".

Im Fokus standen daneben noch Konjunkturdaten. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe haben erneut die Robustheit des Arbeitsmarkts gezeigt. Dafür gingen die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter deutlicher zurück als erwartet.

ASIEN

Die asiatischen Märkte schlagen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verzeichnet der japanische Leitindex Nikkei 225 nach seiner Feiertagspause aktuell (06:36 Uhr) einen Gewinn von 0,66 Prozent bei 33.673,41 Punkte. Leicht stützend wirkt hier, dass die Kernverbraucherpreise in Japan im Oktober einen Tick weniger stark gestiegen sind als erwartet.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite dagegen 0,72 Prozent auf 3.039,68 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong um 1,41 Prozent auf 17.657,78 Zähler abgibt.

Dort werden Immobilienaktien verkauft, nachdem sie am Donnerstag noch von einem Bericht über Hypothekenerleichterungen in einigen Großstädten nach oben gezogen worden waren. Nun heißt es, dass die potenzielle Ausweitung unbesicherter kurzfristiger Kredite an Bauträger möglicherweise nicht ausreichen werde, um weitere Zahlungsausfälle zu verhindern, da dies weitgehend von der Höhe der Finanzierung, dem Umfang der Umsetzung und der Bereitschaft der Banken abhänge, diese auch durchzuführen. Hintergrund ist die Nachricht, dass der Finanzkonzern Zhongzhi Enterprise insolvent ist.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX