ATX und DAX fester erwartet -- Märkte in Fernost weit im Plus

Der Wiener Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex werden am Donnerstag freundlich erwartet. Am Donnerstag geht es an den Aktienmärkten in Asien deutlich bergauf.

AUSTRIA

In Wien werden am Donnerstag grüne Vorzeichen erwartet.

Der ATX steigt vorbörslich.

Aus den USA und Asien kommen am Donnerstag klar positive Vorgaben, die auch dem Wiener Aktienmarkt Rückenwind liefern dürften.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag dürften Anleger in Deutschland zugreifen.

Der DAX weist vorbörslich grüne Vorzeichen aus.

Beflügelt von starken US-Vorgaben wird der deutsche Leitindex am Donnerstag erwartet. Damit rückt auch das Rekordhoch bei 14.169 Punkten vom 8. Februar wieder in Reichweite. Die starken Schwankungen sind ein Beleg für die hohe Nervosität der Anleger. Bullen und Bären befinden sich derzeit im Wettstreit, wohin die Reise nach der Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen geht.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich zur Wochenmitte mit positiven Vorzeichen.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung um 0,12 Prozent schwächer bei 31.499,75 Punkten, schaffte es im Verlauf aber ins Plus und erreichte bei 32.009,64 Zählern ein neues Rekordhoch, bevor es mit einem Plus von 1,35 Prozent bei 31.961,86 Zählern in den Feierabend ging. Auch der NASDAQ Composite legte im Mittwochshandel zu und ging mit einem Plus von 0,99 Prozent bei 13.597,97 Zählern aus dem Handel.

Der US-Aktienmarkt erholte sich am Mittwoc von den jüngsten Turbulenzen. Die Furcht vor steigenden Renditen an den Anleihemärkten und einer womöglich anziehenden Teuerung hatten Anfang der Woche vor allem die heiss gelaufenen Technologieaktien nach unten gezogen. Aussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Vortag, wonach die Inflation noch weit von den Zielen der Fed entfernt und die Fed weiter bereit ist, zur Stützung der Wirtschaft das Arsenal an geldpolitischen Instrumenten voll auszuschöpfen, hatten die Gemüter dann etwas beschwichtigt.

ASIEN

Am Donnerstag geht es an den Märkten in Asien aufwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei legt aktuell 1,71 Prozent auf 30.178,68 Punkte zu. (7.20 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite ein Plus von 0,61 Prozent auf 3.585,91 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong 1,89 Prozent auf 30.280,34 Einheiten hinzugewinnt.

Deutlich erholt von ihren Vortagesverlusten zeigen sich die Börsen in Asien am Donnerstag. Die Märkte folgen der Wall Street nach oben. Dort hatten die Kurse am Mittwoch stärker ins Plus gedreht, nachdem US-Notenbankpräsident Jerome Powell während seiner Anhörung vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses erneut versichert hatte, die Zinsen noch längere Zeit niedrig zu halten. Damit zerstreute er Befürchtungen, dass die zuletzt stark gestiegenen US-Anleihezinsen und eine mögliche Überhitzung der Wirtschaft die Notenbank zu Zinserhöhungen veranlassen könnten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX