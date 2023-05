Weiterhin keine Einigung im US-Schuldenstreit: ATX und DAX nahe Nulllinie erwartet -- Börsen in Fernost geben überwiegend nach

Der heimische und deutsche Aktienmarkt versuchen sich nach der jüngsten Verlustserie am Donnerstag um eine Stabilisierung und notieren vorbörslich nahe der Nulllinie. An den Börsen in Fernost sind zur Wochenmitte hauptsächlich Verluste zu sehen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich im vorbörslichen Donnerstagshandel wenig verändert.

Der ATX dürfte damit wenig bewegt starten. Die heimischen Anleger üben sich auch am vorletzten Handelstag vor dem langen Pfingstwochenende in Vorsicht. Zu groß ist das Schreckgespenst eines US-Schuldenausfalls, dessen Wahrscheinlichkeit angesichts der näher rückenden Deadline einer möglichen Einigung (1. Juni) tendenziell zunimmt.

Unterdessen öffnete das heimische Immobilienunternehmen CA Immo seine Bücher. Internationale Beachtung fanden zudem die starken Quartalszahlen des KI-Spezialisten NVIDIA - die Aktien sprangen im nachbörslichen NASDAQ-Handel um fast ein Viertel hoch.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag stabil eröffnen.

Der DAX notiert im vorbörslichen Handel wenig verändert zum gestrigen Schlusskurs.

Nach drei Verlusttagen versucht sich der DAX am Donnerstag an einer Stabilisierung. Am vergangenen Freitag hatte der DAX mit 16.331 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht, rutschte inzwischen aber um 3 Prozent ab. Der US-Schuldenstreit kostet die Anleger Nerven. Nach den Worten des republikanischen Verhandlungsführers Kevin McCarthy gibt es noch immer reichlich Diskussionsbedarf. Dabei rückt ein Zahlungsausfall immer näher. Nach Prognosen des Finanzministeriums droht er der US-Regierung ab Anfang Juni, wenn keine Einigung erzielt und die Schuldenobergrenze nicht erhöht wird. Technisch hat sich das Bild im DAX etwas eingetrübt mit dem Rutsch unter die 21-Tage-Linie. Bei 15.662 Punkten wartet das Zwischentief von Anfang Mai und bei aktuell 15.636 Punkten die 50-Tage-Linie.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte präsentierten sich in der Mittwochssitzung mit Verlusten.

Der Dow Jones Index zeigte sich zum Start bereits etwas tiefer. Im Anschluss ging es weiter abwärts, sodass er den Handel letztlich 0,77 Prozent schwächer bei 32.800,38 Punkten verließ. Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete im Minus und behielt seine negative Tendenz dann ebenfalls. Sein Schlussstand: 12.484,16 Zähler (-0,61 Prozent).

Wachsende Befürchtungen eines Zahlungsausfalls der USA belasteten weiter die Märkte, der schon Anfang Juni eintreten könnte - mit wahrscheinlich gravierenden Folgen für die Weltwirtschaft. Denn der Streit um die Staatsausgaben und eine Anhebung der Schuldenobergrenze ist noch immer nicht beigelegt. Die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten stocken.

"Die Verhandlungen um die Schuldenobergrenze hängen wie ein Damoklesschwert über dem Markt", hieß es dazu von der Saxo Bank. Von Panik wollten deren Strategen jedoch nicht sprechen. Das "Angstbarometer" VIX deute auf einen noch immer recht entspannten Optionsmarkt hin. Aber das könne sich natürlich schnell ändern, je näher der Stichtag am 1. Juni rücke, so die Saxo-Strategen.

Am Mittwochabend wurde dann noch das Protokoll zu letzten Sitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht. Nachdem Fed-Chef Jerome Powell die Möglichkeit einer Pause im Zinserhöhungszyklus in den Raum gestellt habe, habe der Markt zunächst eine Reihe von Zinssenkungen eingepreist, so die Helaba-Experten. Doch "inzwischen sind die Zinserwartungen wieder gestiegen, und Zinserhöhungen im Juni und Juli werden marktseitig nicht mehr ausgeschlossen, wenn auch mit geringen Wahrscheinlichkeiten".

ASIEN

Die asiatischen Börsen notieren am Donnerstag überwiegend im Minus.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt zeitweise 0,39 Prozent auf 30.802,25 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite stellenweise um 0,69 Prozent auf 3.183,75 Zähler nach. In Hongkong verliert der Hang Seng zwischenzeitlich 2,07 Prozent auf 18.720,60 Punkte.

Vor dem Hintergrund des sich immer weiter zuspitzenden Schuldenstreits in den USA zeigen sich die asiatischen Börsen am Donnerstag mehrheitlich mit Abgaben. Die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten haben immer noch nicht zu einer Lösung für eine Anhebung der Schuldenobergrenze geführt. Sollte es zu keiner Einigung kommen, droht wahrscheinlich schon in der kommenden Woche den USA die Zahlungsunfähigkeit. Und der Druck steigt weiter. Die Ratingagentur Fitch hat die USA wegen des Schuldenstreits und eines möglicherweise drohenden Zahlungsausfalls unter Beobachtung gestellt. Damit könnten die USA die Spitzenbonität AAA für ihre Kreditwürdigkeit verlieren.

Die Ratingagentur erklärte, nach wie vor von einer Lösung im Schuldenstreit vor dem "Tag X" - dem Tag der Zahlungsunfähigkeit - auszugehen. "Wir glauben aber, dass die Risiken gestiegen sind, dass das Schuldenlimit nicht vor dem Tag X angehoben oder ausgesetzt wird und die Regierung in der Folge anfangen könnte, Zahlungen von einigen ihrer Verpflichtungen nicht einzuhalten." Fitch sprach von einem "Spiel mit dem Feuer". Die Analysten von JPMorgan schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass bis Anfang Juni keine Einigung erzielt wird, auf "etwa 25 Prozent und steigend".

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX