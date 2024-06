ATX und DAX vor leichten Verlusten -- Asiens Märkte uneins

Am heimischen Aktienmarkt zeichnet sich ein Start auf negativem Terrain ab, der DAX dürfte mit Verlusten eröffnen. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Dienstag uneins.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit leichten Verlusten eröffnen.

Der ATX legte kurz nach Handelsbeginn etwas zu und stieg im Anschluss weiter. Letztendlich ging er 0,75 Prozent fester bei 3.618,70 Einheiten aus der Sitzung.

Am heutigen Dienstag dürfte es kaum marktbewegende Kurse geben. Die Vorgaben sind durchwachsen, die US-Börsen hatten uneinheitlich geschlossen. In Asien sind unterdessen mehrheitlich leichte Gewinne zu sehen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag leichte Verluste verbuchen.

Der DAX dürfte den Handelstag mit leichten Verlusten eröffnen.

Am Vortag war der DAX bis an die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend herangelaufen, per Schlusskurs aber noch etwas darunter geblieben. Damit bleibt der DAX vorerst auf Richtungssuche, wenngleich er sich schon ein Stück weit von den Verlusten infolge der politischen Risiken mit Blick auf Frankreich erholt hat. In den USA hatten Techwerte mit deutlichen Verlusten bei der Aktie des KI-Vorzeigeunternehmens NVIDIA nachgegeben, während der Leitindex Dow Jones weiter aufholte. Experten zufolge könnte die Rallye in der Branche, die den Bullenmarkt angetrieben hatte, eine Verschnaufpause nehmen.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 0,67 Prozent bei 39.410,87 Punkten.

Der NASDAQ Composite verlor unterdessen 1,09 Prozent und schloss bei 17.496,82 Zählern.

Zum Start in die neue Börsenwoche zeigte sich am Aktienterminmarkt mit uneinheitlicher Tendenz. Frische Impulse für den breiten Markt waren nach dem Verfall von Optionen und Futures auf Indizes und Einzelaktien zum Wochenschluss zunächst nicht in Sicht. Inwieweit die bislang treibenden Themen Künstliche Intelligenz und Zinssenkungen durch die US-Notenbank für kurzfristig weiter steigende Kurse sorgen können, wird kontrovers diskutiert. Die erst am Freitag anstehenden neuen Preisdaten, die die Spekulation über den Zeitpunkt einer ersten US- Zinssenkung anheizen könnten, dürften die nächsten Impulse setzen.

Zu den Optimistinnen am Markt zählt Marktstrategin Emily Bowersock Hill von Bowersock Capital Partners. "Der Aufwärtstrend des Aktienmarktes wird sich wahrscheinlich zumindest kurzfristig fortsetzen. Die Inflationsdaten werden den Markt wahrscheinlich weiterhin positiv überraschen und der Fed ermöglichen, die geplante einmalige Zinssenkung durchzuführen", sagt sie. Andere Stimmen warnen indes vor einer möglichen Abwärtskorrektur im heiß gelaufenen Technologiesektor. Denn irgendwann müsse der KI-Boom den Beweis antreten, dass er die Gewinne der Unternehmen auf breiter Basis beflügele, so eine Stimme aus dem Handel.

ASIEN

Die Börsen in Fernost tendieren am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio notiert der Leitindex Nikkei 225 mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 39.080,11 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland bewegt sich der Shanghai Composite 0,08 Prozent im Minus auf 2.960,77 Zähler. In Hongkong verbucht der Hang Seng 0,47 Prozent im Plus bei 18.111,68 Einheiten.

Die Aktienmärkte in Ostasien und in Australien machen am Dienstag den Fehlstart in die Woche wieder wett und tendieren freundlich. Die durchwachsene Vorgabe der Wall Street mit deutlicheren Verlusten bei den technologielastigen NASDAQ-Indizes wird abgeschüttelt.

Unterstützung kommt vom Yen, der weiter im Bereich eines 34-Jahrestiefs zum US-Dollar liegt. Auch wenn am Markt darüber spekuliert wird, hat Japan bislang noch nicht zur Stützung des Yen interveniert, nachdem es am Vortag zumindest bereits verbale Interventionen gegeben hatte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX