Asiens Märkte vorrangig leichter

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Rot.

Der ATX hatte schon am Morgen klar nachgegeben und beendete den Tag trotz eines vorübergehenden, kurzen Ausflugs auf positives Terrain letztlich doch wieder deutlich schwächer. Schlussendlich stand ein Verlust von 0,44 Prozent bei 2.102,42 Zählern an der Kurstafel.

Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten verfehlten die Erwartungen der Experten. In der vergangenen Woche wurden überraschend viele Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestellt. Trotzdem unternahm die Wall Street am Donnerstag bisher nur einen zaghaften Erholungsversuch und konnte der Wiener Börse somit keinen entscheidenden Impuls liefern.

In Wien gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene mager.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegte sich am Donnerstag auf rotem Terrain.

Der DAX hatte bereits zum Börsenstart nachgegeben. Nach der Veröffentlichung des ifo-Index konnte das deutsche Börsenbarometer zwar vorübergehend in die Gewinnzone vorrücken, zum Handelsschluss verbuchte es aber wieder ein Minus von 0,29 Prozent auf 12.606,57 Indexpunkte.

Der deutsche Aktienmarkt tut sich mit einer Stabilisierung weiter schwer. Nach dem Ausverkauf am Montag und den recht moderaten Kursgewinnen an den beiden darauffolgenden Tagen überwogen am Donnerstag die Minuszeichen. Die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen rückten als Belastungsfaktor wieder verstärkt in den Vordergrund; zudem war der ifo-Geschäftsklimaindex etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

In Deutschland waren zuletzt wieder Ängste entstanden, die steigenden Coronavirus-Infektionszahlen könnten erneute Lockdowns mit schweren wirtschaftlichen Folgen nach sich ziehen. So erreichte Großbritannien mit mehr als 6.000 neuen Fällen innerhalb eines Tages den höchsten Stand an Corona-Neuinfektionen seit Anfang Mai.

Das Testsystem des Landes geriet in den vergangenen Wochen an seine Grenzen: In vielen Testzentren waren kaum noch Tests verfügbar, teilweise mussten Bürger mit Symptomen mehrere Hundert Kilometer fahren. Angesichts der stark steigenden Zahlen gelten auch wieder schärfere Schutzmaßnahmen.

Die vom ifo-Geschäftsklimaindex gemessene Stimmung in deutschen Unternehmen hat sich im September zwar trotz steigender Corona-Neuinfektionen erneut aufgehellt, Analysten hatten aber einen noch etwas stärkeren Anstieg erwartet.

"Die deutsche Wirtschaft befindet sich auch im September weiter auf Erholungskurs, aber mit nachlassendem Tempo", schrieb Michael Holstein, Leiter des Bereichs Volkswirtschaft bei der DZ Bank. Viele Dienstleistungssparten litten unter den wieder steigenden Infektionszahlen und der damit verbundenen Unsicherheit über mögliche neue Einschränkungen.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag mit starken Schwankungen.

Der Dow Jones eröffnete mit minus 0,18 Prozent bei 26.716,09 Punkten, drehte im Verlauf aber in die Gewinnzone. Von seine Tageshöchstständen musste sich das Börsenbarometer aber verabschieden, am Ende reichte es noch für ein Plus von 0,20 Prozent auf 26.815,44 Punkte. Der NASDAQ Composite schaffte ebenfalls den Sprung ins Plus, hier stand am Ende ein Aufschlag von 0,37 Prozent auf 10.672,27 Zähler an den Kurstafeln.

Nach dem neuerlichen Kurseinbruch zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag einen Erholungsversuch gestartet. Vor allem die am Vortag unter die Räder gekommenen Technologiewerte hätten zugelegt, hieß es. Damit seien die jüngsten Befürchtungen über den Zustand der US-Konjunktur etwas in den Hintergrund getreten.

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es am Freitag vor allem abwärts.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei um 0,49 Prozent auf 23'201,91 Indexpunkte zu. (7.00 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,24 Prozent auf 3'215,42 Einheiten ab. In Hongkong verbucht der Hang Seng Verluste von 0,21 Prozent bei 23'262,14 Zählern. (7.00 Uhr MESZ)

Moderat freundliche Vorgaben von der Wall Street sorgen an den Börsen in Asien am Freitag für eine ähnliche Tendenz. Die Gewinne halten sich überwiegend in Grenzen, nachdem es am Vortag zu deutlichen Verlusten gekommen war. Die chinesischen Börsen haben sogar wieder leicht ins Minus gedreht.

Teilnehmer bleiben skeptisch, weil belastende Faktoren wie die steigende Zahl von Corona-Infektionen in vielen Ländern sowie die Unsicherheit wegen der US-Präsidentschaftswahlen stehen weiter im Raum. Ein von der US-Notenbank gefordertes US-Hilfspaket für die Ökonomie lässt zudem weiter auf sich warten, wenngleich es hier zuletzt wieder etwas Bewegung gab.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX