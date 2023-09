Asiens Börsen mehrheitlich leichter

In Asien zeigen sich die Börsen am Montag mehrheitlich schwächer.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag leicht abwärts.

Der ATX notierte kurz nach dem Ertönen der Startglocke etwas schwächer. Anschließend bewegte sich der heimische Leitindex knapp unterhalb der Nulllinie und ging letztlich 0,17 Prozent leichter bei 3.157,48 Zählern ins Wochenende.

Hierzulande stand am Freitag der Börsengang des ausgegliederten Funkturmgeschäfts der Telekom Austria im Fokus - EuroTeleSites kommt an die Börse.

Der erste Kurs der EuroTeleSites-Aktie lag bei 4,31 Euro und damit um knapp 13 Prozent unter dem Referenzpreis, der am Vortag festgelegt wurde. Im weiteren Handelsverlauf erholten sich die Papiere jedoch von ihren zwischenzeitlichen Tiefs. Die Marktkapitalisierung von EuroTeleSites belief sich zum Börsenstart auf rund 716 Millionen Euro, schrieb die Wiener Börse in einer Presseaussendung zum IPO.

Die Eigentümerstruktur von EuroTeleSites entspricht jener der Telekom Austria: Das mexikanische Telekommunikationsunternehmen America Movil hält 56,55 Prozent, auf die Staatsholding ÖBAG entfallen 28,42 Prozent der Anteile und im Streubesitz befinden sich 15,03 Prozent.

Ansonsten zeigte sich an der Wiener Börse ein recht ruhiger Abschluss einer insgesamt schwachen Handelswoche. DEUTSCHLAND

Anleger in Frankfurt hielten sich am Freitag zurück.

Der DAX notierte zum Handelsstart im Minus und behielt sein negatives Vorzeichen dann, auch wenn er ab Mittag einen großen Teil der Verluste wettmachen konnte. Bei 15.557,29 Punkten und damit 0,09 Prozent schwächer ging das deutsche Börsenbarometer ins Wochenende.

Nach den Leitzinssignalen aus den Vereinigten Staaten vom Mittwoch müssen sich die Anleger auf ein noch länger hohes Zinsniveau zur Inflationsbekämpfung einstellen. Angesichts steigender Anleiherenditen wurden daher Investments in risikobehaftetere Aktienportfolios teils zurückgefahren. Die Rendite auf US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit erreichte mit rund 4,5 Prozent das höchste Niveau seit 2007.

"Die Stimmung am Aktienmarkt ist verhalten", konstatierten die Experten der Landesbank Helaba. Wichtig sei es für den DAX nun jedoch, die letzten Tiefs nicht zu unterschreiten, "ansonsten würde sich der Ausblick deutlich trüben". Einem ersten Test habe die 200-Tagelinie am Donnerstag und am Freitag immerhin schon standgehalten.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am letzten Handelstag mit leicht negativer Tendenz.

Der Dow Jones Index pendelte während der Sitzung um die Nullinie und musste letztendlich ein Minus von 0,31 Prozent auf 33.963,84 Punkte hinnehmen. Der NASDAQ Composite tendierte seitwärts und verlor 0,09 Prozent auf 13.211,81 Punkte.

Eine moderate Erholungsbewegung im Verlauf konnten die Indizes nicht behaupten. Die Unsicherheit über den weiteren zinspolitischen Kurs der US-Notenbank belastete erneut das Sentiment. Die jüngsten US-Konjunkturdaten geben keinen klaren Hinweis auf das künftige Vorgehen der US-Notenbank. Auch fallende Renditen am Anleihemarkt konnten am Ende nicht stützen.

So hat sich die Aktivität in der US-Wirtschaft laut einer Umfrage von S&P Global im September verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 50,1 von 50,2 Punkten im Vormonat. Während sich der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte, ging der Index für den Servicesektor zurück. Dagegen hatten die am Vortag veröffentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe einen überraschenden Rückgang gezeigt und damit auf einen weiterhin robusten US-Arbeitsmarkt hingedeutet.

ASIEN

An den wichtigsten asiatischen Börsen sind am Montag vorwiegend negative Vorzeichen zu beobachten.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,83 Prozent auf 32.672,76 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen um 0,39 Prozent auf 3.120,24 Punkte nach unten. In Hongkong fällt der Hang Seng zwischenzeitlich um 1,24 Prozent auf 17.833,19 Indexpunkte (MEZ 07:00).

An den ostasiatischen Börsen und in Sydney geht es zum Wochenstart im Handelsverlauf meist nach unten. Auslöser ist die Nachricht, dass China Evergrande wegen schlechter als erwartet verlaufener Immobilienverkäufe einen Umschuldungsplan in Höhe von 35 Milliarden Dollar verwerfen muss, der das Überleben des Unternehmens sichern sollte. Evergrande sucht nun nach einem Weg und führt bereits Gespräche über eine Neuverhandlung des Umschuldungsplans mit seinen Gläubigern.

Auf die Stimmung an den chinesischen Börsen drückt daneben etwas, dass S&P Global Ratings seine Wachstumsprognose für 2023 auf 4,8 von 5,2 Prozent gesenkt hat und auch die Prognose für 2024. Das dürfte auch die Stimmung am Aktienmarkt in Sydney (-0,3%) belasten, weil China das wichtigstes Abnehmerland für die rohstoffdominierte Industrie Australien ist. Tendenziell stützend wirken dürfte in Schanghai derweil, dass die USA und China sich darauf geeinigt haben, getrennte Arbeitsgruppen einzurichten, um makroökonomische und finanzpolitische Fragen zu erörtern.

Positiver Ausreißer ist die Börse in Tokio. Für Rückenwind sorgt, dass die japanische Notenbank am Freitag trotz steigender Preise und wachsender Erwartungen einer strafferen Politik ihren ultraexpansiven Kurs bestätigt hat. Abgegeben werden aber Aktien von Banken, weil die Leitzinsen in Japan damit negativ bleiben. Daiichi Sankyo steigen dagegen um 2,1 Prozent. Treiber sind positive Studienergebnisse eines Medikaments gegen Brustkrebs.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX