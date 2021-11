ATX knapp im Plus -- DAX mit weiterem Stabilisierungsversuch -- Asiens Börsen uneinig

Während sich der heimische Markt verhalten freundlich präsentiert, zeigt sich auch der deutsche Leitindex etwas höher. Für die wichtigsten Indizes in Fernost geht es am Donnerstag in verschiedene Richtungen.

AUSTRIA

Am Donnerstag weist die Wiener Börse nur minimale Aufschläge aus.

Der ATX präsentierte sich zur Eröffnung etwas höher und hält sich anschließend knapp im Plus.

Im Fokus steht weiterhin die Corona-Pandemie. Daneben habe auch das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung nicht gerade beruhigt. Die Fed werde angesichts des Preisauftriebs zunehmend nervös und einige Notenbanker wollten eine schnellere Reduzierung der Anleihekäufe als bisher eingeplant.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex versucht am Donnerstag abermals, sich zu stabilisieren.

Der DAX begann den neuen Handelstag mit einem Zuwachs von 0,31 Prozent auf 15.928,38 Punkte. Im weiteren Verlauf bleibt er in der Gewinnzone.

Nach dem Rekord vor einer Woche bei 16'290 Punkten hatte der DAX zuletzt in fünf Handelstagen bis zu 3,4 Prozent auf 15'740 Punkte verloren. Damit fiel er in die Kurslücke zurück, die der starke Monatsstart im Chartbild aufgerissen hatte. Sein Monatsplus von bis zu 3,8 Prozent schmolz zeitweise unter ein halbes Prozent zusammen.

Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK würde sich laut seinem Morgenkommentar nicht wundern, wenn der DAX im Tagesverlauf erneut schwächelt. Im Fokus steht der Umgang der neuen Regierung mit der vierten Pandemiewelle und der daraus resultierenden Notlage im Gesundheitssystem, so Hewson.

WALL STREET

An den Märkten in den USA ging es zur Wochenmitte in verschiedene Richtungen.

Der Dow Jones gab zum Handelsstart leicht nach und vermochte es letztlich zum Vortagesschluss aufzuschließen. Aus dem Handel ging er mit einem minimalen Minus von 0,03 Prozent bei 35.804,38 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete daneben in der Verlustzone und konnte im Verlauf auf grünes Terrain steigen. Zum Läuten der Schlussglocke verblieb ein Zuschlag von 0,44 Prozent bei 15.845,23 Zählern.

Vor dem "Thanksgiving"-Fest am Donnerstag hielten sich Anleger am Mittwoch zurück. Am Abend legte die US-Notenbank Fed ihr jüngstes Protokoll vor, auf das Anleger bereits gespannt gewartet hatten. Dieses offenbarte, dass einige Mitglieder der Fed eine schnellere Drosselung der milliardenschweren Anleihekäufe bevorzugt hätten, um mit früheren Zinsschritten auf die steigende Inflation reagieren zu können. Darüber hinaus wurden vorbörslich bereits zahlreiche Konjunkturdaten veröffentlicht. So fiel das BIP im dritten Quartal minimal geringer aus als zuvor erwartet. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen auf den tiefsten Stand seit 1969. Die Aufträge für langlebige Güter reduzierten sich im Oktober überraschend.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Fernost können sich am Donnerstag nicht für eine gemeinsame Richtung entscheiden.

In Japan ging es für den Nikkei letztendlich um 0,67 Prozent nach oben auf 29.499,28 Punkte.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,24 Prozent verlor auf 3.584,18 Zähler, zeigt sich der Hang Seng in Hongkong 0,24 Prozent stärker bei 24.744,96 Einheiten.

Teilnehmer verweisen auf leicht positive Vorgaben von der Wall Street und den zur gleichen Vortageszeit schwächeren Yen als Treiber. Dazu kommt eine Erholung der Technologiewerte von den jüngsten Verlusten.

In Seoul steht die Zinsentscheidung der Bank of Korea im Fokus. Wie erwartet wurde der Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,00 Prozent angehoben. Schon im August hatte die Notenbank den Zinssatz erhöht. Damit reagieren die Notenbanker auf den zunehmenden Inflationsdruck. Die Verbraucherpreise lagen im Oktober 3,2 Prozent über dem Vorjahresniveau, was der stärkste Anstieg seit fast zehn Jahren war. Vor diesem Hintergrund erhöhte die Notenbank ihre Inflationsprognosen und wies auf die dringende Notwendigkeit hin, den Preisanstieg zu bremsen.

Die chinesischen Aktienmärkte zeigen sich in engen Grenzen uneinheitlich. Die Analysten der Credit Suisse sehen zunehmenden Gegenwind für Aktien aus China und Hongkong und verweisen zur Begründung auf eine restriktivere Geldpolitik, zunehmende Zahlungsausfälle im Immobiliensektor sowie das anhaltende regulatorische Vorgehen gegen New-Economy-Sektoren. Die chinesische Notenbank hat derweil erneut Liquidität in den Markt gepumpt. Mit dem Schritt soll die Liquidität im Bankensystem einigermassen stabil gehalten werden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX